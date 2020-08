Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 15:51

Los deseos de Miguel Ángel Russo son órdenes para Boca. El Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme le puso punto final a las exigencias del entrenador: exceptuando salidas lógicas de jugadores prescindibles, la intención era contar con la mayoría de los integrantes del plantel que se consagraron en la última Superliga. Después de las renovaciones de Carlos Tevez y Mauro Zárate, este mediodía Boca acordó la continuidad de Franco Soldano, el último que quedaba pendiente.

Sonríe Russo. Si bien continuarán en la búsqueda de refuerzos para aspirar a obtener la séptima Copa Libertadores de la historia del club, más allá de que hay equipos de otros países que se prepararon mejor durante la pandemia por los permisos de los respectivos gobiernos nacionales, el técnico ya tiene la tranquilidad de seguir contando con aquellos jugadores que le arrebataron agónicamente el título local a River.

Boca retomará su participación en la Libertadores el 17 de septiembre en Asunción, ante Libertad, el equipo paraguayo que conduce Ramón Díaz.

Tras una larga negociación, la institución xeneize aceptó las condiciones de Olympiacos (Grecia), club dueño del pase de Soldano, para lograr el nuevo préstamo que se estaba buscando: el atacante sunchalense continuará vistiendo los colores azul y oro por un año más. El valor del nuevo acuerdo habría rondado los 300 mil dólares que exigían desde Grecia.

En las últimas horas, el Consejo aceleró para conseguir el acuerdo tras varios intentos de abonar un cargo menor. Y es que Silvio Romero, delantero de Independiente, hizo saber que se quedará en la entidad de Avellaneda tras el interés y la negociación que llevó adelante Boca: con el jugador estaba todo acordado, pero las insistencias de los Rojos por incluir en la operación a Iván Marcone, volante del plantel boquense, hizo caer la posibilidad. Por eso es que se profundizó la continuidad de Soldano, un delantero que Russo quería seguir teniendo entre sus filas.

El trabajador de Russo

De la mano del actual entrenador, Soldano convirtió un solo gol (ante Atlético Tucumán) en seis partidos disputados como titular. No obstante, su función como segunda punta fue fundamental en la estructura del equipo campeón a partir de su sacrificio defensivo, ese que le permitió a Tevez desligarse de cualquier otra zona que no fuera el área rival: El capitán terminó siendo goleador y figura. Por eso, Miguel Russo considera importante al ex hombre de Unión, y lo incluyó entre sus prioridades del mercado de pases.

Según cuentan, el futbolista, de 25 años, se incorporará a los entrenamientos en el predio de Ezeiza de manera inmediata ya que se sometió a un hisopado, que otorgó un resultado negativo. Falta cada vez menos para la reanudación de la Copa Libertadores: Russo tiene a los hombres que necesita.

Carlos Izquierdoz, uno de los puntales de la estructura defensiva de Boca Crédito: Prensa Boca / Javier Garcia Martino - Photogamma

Los equipos argentinos retornaron los entrenamientos esta semana. El 17 de septiembre (dos días después de la reanudación de la Libertadores) será el día en el que el conjunto de Miguel Russo vuelva a la acción: será en Asunción, ante el Libertad, de Paraguay, que dirige Ramón Díaz.

La prisa por recuperar los meses perdidos llevará a Boca a disputar dos partidos más en doce días. El 24 visitará a Independiente Medellín, de Colombia, mientras que el 29 jugará en la Bombonera ante los paraguayos. Luego, el respiro: el 22 de octubre finalizará la fase de grupos como local, frente a Caracas.