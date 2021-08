Boca. Jorge Ameal: el saludo ¿afectuoso? a Miguel Russo, el fuerte mensaje a Sebastián Villa y el pedido a las autoridades nacionales por el público

En la conferencia de prensa de presentación a Sebastián Battaglia como director técnico de Boca, Jorge Ameal aprovechó la ocasión para enviar varios mensajes: al público de Boca sobre la salida de Miguel Ángel Russo, decidida por la dirigencia; a Sebastián Villa, por su manejo con el club a partir de su intención de irse, y a las autoridades nacionales, por la autorización de concurrencia de público en los estadios.

“Hablé con Miguel Ángel Russo. Es un técnico al que vamos a recordar durante mucho tiempo. Tengo afecto y cariño por él. Es un hombre de bien que deja una marca en nuestra institución, pero sabemos velar por nuestro querido club. Ayer hablé con él y volveré a hablar. Lo recordaremos siempre”, enunció el presidente, con palabras que intentaron exponer afecto pero que a la vez dejaron subliminal otra idea: la continuidad de Russo habría implicado no velar por el club. O sea, el producto del trabajo del entrenador iba en contra de los intereses xeneizes.

Ameal en la conferencia de prensa en la que elogió a Sebastián Battaglia, el nuevo director técnico de la primera xeneize. Mauro Alfieri - LA NACION

Intencionalmente duro, en cambio, se mostró para con Sebastián Villa, el colombiano que se negó a entrenarse desde que supo de una oferta del club belga Brugge. “Ya vamos entendiendo que el quiere jugar en Boca, juega, y el que no, tiene que irse. Privilegiamos el sentimiento por encima del dinero. Queremos que los jugadores disfruten nuestra camiseta”, sostuvo Ameal en la conferencia. Y luego de ella retomó el tema de la no comparecencia del delantero: “Me molesta y mucho”, afirmó el directivo. De todos modos, le dejó abierta una puerta a la continuidad pacífica. “El tema es jurídico. Si él recapacita y habla con nuestros jugadores, con el técnico, y depone actitudes que no son las mejores... Nadie puede discutirlo como jugador. Acá estamos discutiendo otro tema, totalmente distinto”, aludió el presidente a la causa judicial por violencia doméstica que afronta Villa en la Argentina.

Entre los mensajes que envió Ameal. uno contrarrestó la crítica por la calidad de los jugadores que tiene hoy la primera división de Boca, a 20 meses de la asunción de la dirigencia actual y tras las incorporaciones a Nicolás Orsini, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Luis Advíncula en el último mercado de pases. “No nos quedamos con las ganas de traer un 9. Tenemos un excelente plantel. Estamos muy conformes y contentos. Espero que rápidamente logremos el resultado que todos queremos”, manifestó el presidente, sin la compañía de su vice, y encargado del Consejo de Fútbol, Román Riquelme, quien sigue más de cerca los temas futbolísticos.

Hace unos días, Ameal y Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, en la presentación a Juan Ramírez como refuerzo de Boca.

Al mismo tiempo, Ameal se subió a la ola de reclamos por la vuelta de los hinchas a las tribunas. “La Bombonera sin gente no es La Bombonera”, comentó. Más explícito, envió su pedido: “Necesitamos que el público vuelva a La Bombonera, y cada uno, a su respectivo estadio”, solicitó el presidente. El Gobierno está evaluando desde cuándo y cuánta asistencia podrá haber en las gradas, en principio ya para el Torneo 2021.

LA NACION