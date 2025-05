Alan Velasco: la apuesta millonaria de Riquelme que vuelve al equipo tras el despido de Gago

Fue el segundo refuerzo más caro de la historia de Boca y el 17° futbolista del plantel con menor canti­dad de minu­tos en el año. Su ausencia en la derrota contra Ri­ver fue uno de los moti­vos que precipitaron el des­pido de Fer­nan­do Gago. Y este miércoles, en la segunda práctica del plantel bajo la conducción técnica de Mariano He­rrón, re­cu­peró su lugar entre los 11 y todo indica que será titular este domingo frente a Tigre.

Lue­go de 70 días fuera del equipo, Alan Velasco ten­drá la chance de jugar desde el arranque en el último compromiso previo al inicio de los pla­yoffs. El refuerzo por el que Bo­ca invirtió más de 10.000.000 de dólares fue uno de los puntos más flojos de Boca en lo que va de 2025, pero Juan Román Riquelme quiere verlo cuan­to antes dentro del campo y el técnico inte­rino -e íntimo amigo del presidente- está decidi­do a cumplirle ese deseo.

La compra de Velasco al Dallas, de la MLS, fue una de las más rutilantes de los últimos tiempos. De hecho, Boca no realizaba una erogación tan grande de dinero desde 2007, cuando Mauricio Macri hizo realidad el retorno de Riquelme proveniente del Villarreal. El exIndependiente arribó al Xeneize tras disputar solo ocho encuentros en 2024, producto de una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda. Al momento de la firma llevaba dos meses y medio de inactividad, ya que su equipo había quedado al margen de los playoffs de la Conferencia Norte.

Aún así, Velasco ingresó unos minutos en la primera fecha con Argentinos y se mantuvo entre los titulares en los primeros seis partidos de la temporada. Arrancó de extremo izquierdo (en un 4-3-3) y también jugó de volante en un 4-2-3-1, de enganche en un 4-3-1-2 y nuevamente como wing, pero jamás marcó la diferencia. Le costó adaptarse al fútbol argentino y no aportó goles ni asistencias. Remató dos veces al arco: una ante Racing y otra con Aldosivi. Y perdió el 60% de los duelos. Gago lo borró tras la derrota en Perú contra Alianza Lima y el penal fallado en la revancha, con el que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, terminó de condenarlo al ostracismo.

Una supuesta lesión en el tobillo -no hubo parte médico oficial- lo marginó de los siguientes dos encuentros del Xeneize: con Central en la Bombonera y con Central Córdoba en Santiago. Boca ganó los dos y Velasco pasó un mes fuera de los 11 hasta la derrota 2 a 0 frente a Newell’s, donde volvió a decepcionar. El equipo encontró un mejor funcionamiento sin él, con seis victorias en siete partidos en la previa del superclásico, y Velasco no volvió a tener posibilidades: apenas cuatro minutos ante Barracas y otros siete en la goleada frente a Belgrano.

La semana pasada, tras conocerse el desgarro de Edinson Cavani, en Ezeiza se ilusionaron con la chance de que Velasco se abriera un lugar en el equipo. Porque Milton Giménez también estaba lesionado y porque Exequiel Zeballos había aportado poco en los últimos partidos. Sin embargo, Gago pateó el tablero y plantó la famosa línea de cinco que terminaría costándole el puesto. Afuera Zeballos y Velasco. Y adentro Ayrton Costa para plantear el partido de contra. En el partido, Gago realizó cuatro cambios. Dos de ellos, en el final. Velasco, el favorito de Riquelme, no entró ni en el tiempo adicionado.

Riquelme y su gesto paternal con Velasco el día de su presentación en Boca.

Tras la derrota, el presidente se tomó 24 horas y luego ordenó despedir al DT en los instantes previos al entrenamiento de este martes. Entre otras cuestiones, no toleró ver a Velasco en el banco y decidió echar al entrenador, pese a no tener cerrado a su posible reemplazante. Este miércoles, Herrón dirigió su segundo entrenamiento en Boca Predio y no dudó en incluir al enganche en la formación que se perfila para el domingo. ¿Las novedades? La vuelta a la línea de cuatro y la entrada de Velasco por Costa. Sí, el equipo que le gusta a Riquelme...

Cerca del 10 consideran que Gago “quemó” a Velasco al tirarlo tan pronto a la cancha (debutó tres días después de su primera práctica) y que no supo manejar la situación tras el penal errado con los peruanos. “Hizo todo al revés que Gallardo con Driussi”, explican, todavía calientes por la derrota contra River. El autor del 2 a 1 en el Monumental también llegó a Núñez proveniente de la MLS y recuperó su nivel gracias al respaldo de Marcelo Gallardo, que fue llevándolo de a poco hasta lograr su mejor versión, incluso cuando estuvo varias fechas sin anotar.

Las decisiones de Gago contra River precipitaron su salida de Boca. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Con Velasco titular, Boca ganó tres partidos, empató dos y perdió otros tres. En el ensayo del martes, el volante arrancó suelto detrás de los delanteros (Miguel Merentiel y Carlos Palacios) y luego pasó de wing, con el chileno de interno y el uruguayo de punta.

Si bien se trató de una prueba, Velasco tiene grandes chances de jugar ante Tigre. Sin Cavani ni Milton Giménez disponibles, Herrón se inclinaría por el exDallas para volver al triunfo en Victoria. Un cambio cantado que lo pone otra vez en el centro de la escena. Y lo obliga a mostrar lo que todos, incluso Riquelme, todavía esperan de él.