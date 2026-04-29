Un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas contra la tribuna de Cruzeiro

Un hincha de Boca fue detenido este martes en el Estadio Mineirão por realizar gestos racistas a la hinchada de Cruzeiro, en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro tuvo momentos de tensión tanto en el campo de juego como en las tribunas, donde las hinchadas intercambiaron insultos. Los planteles se trenzaron en una pelea tras el pitazo final.

El hincha xeneize, que vestía una camiseta amarilla, le hizo señas con su brazo a la tribuna de Cruzeiro que se encontraba al lado del sector de prensa. El argentino pareció señalar el color de su piel a la parcialidad rival, en un acto de discriminación racial. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Un hincha de Boca fue detenido por gestos racistas

Según informó el medio local Globo Esporte, un guardia de seguridad identificó al agresor y le informó a la Policía Militar, que lo llevó a la comisaría del estadio y, después del partido, le radicó una denuncia. Meses atrás, la abogada argentina Agostina Páez quedó detenida y enfrentó cargos en la Justicia brasileña por gestos similares.

No obstante, en redes sociales trascendieron videos en los que se ve a un hincha de Cruzeiro burlándose de los fanáticos de Boca mostrándoles un billete argentino, en señal de que la moneda brasileña tiene más valor. Además realizó gestos despectivos y le gritó a la tribuna rival.

La hinchada de Cruzeiro le hizo gestos a la tribuna de Boca

El duelo por la Libertadores estuvo tenso desde un primer momento. El partido quedó muy friccionado en el juego y hubo más faltas y amonestaciones que ocasiones de gol en la primera mitad. Incluso, a los 7 minutos, Leandro Paredes fue amonestado por empujar a Matheus Pereira y, a los 35, Adam Bareiro fue expulsado tras una doble amonestación.

Las tensiones en el encuentro estuvieron condicionadas por los puntos en juego y la poca distancia entre cada equipo, que luchaban por liderar el grupo D. Tras el silbato final, Pereira le hizo gestos a los jugadores del Xeneize y a la hinchada del equipo de Belo Horizonte, buscando más aliento luego de la victoria.

En ese momento, los futbolistas de Boca lo fueron a buscar y los compañeros de Pereira se pararon delante de él y lo protegieron, mientras que otros terminaron a los empujones con los futbolistas del conjunto dirigido por Claudio Ubeda.

Gestos en San Lorenzo-Santos

Minutos antes del partido de Boca, San Lorenzo recibió en el Bajo Flores a Santos, con Neymar como figura estelar. Se trató de otro partido con público visitante y con tensión entre hinchas argentinos y brasileños. Algo que se acumula desde hace años. Lo cierto es que el escenario del empate 1-1 tampoco impidió que hubiera gestos despectivos.

Un hincha de San Lorenzo fue captado por las cámaras imitando a un mono, una acción racista que ya se ha visto en otras ocasiones y que llevó a sanciones económicas contra los equipos.

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Por su parte, tal como sucedió en Belo Horizonte, en el Nuevo Gasómetro, un seguidor de Santos le realizó gestos a la tribuna de San Lorenzo y rompió un billete de moneda argentina a modo de burla.

Antes del partido, San Lorenzo emitió un comunicado para pedir que los hinchas que asistan al partido no realicen gestos contra los rivales, sino que mantengan el respeto.

"Evitemos todo tipo de sanciones tanto para el club como para nuestros hinchas. Recordemos que, por una conducta indebida de uno de nuestros simpatizantes en la última competición internacional, San Lorenzo fue castigado con una dura multa económica y la inhabilitación por un partido de un sector de la Platea Sur. Demos el ejemplo y que la fiesta sea del Ciclón“, decía el escrito.