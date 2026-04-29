Cruzeiro vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
En Belo Horizonte, el equipo de Claudio Ubeda visita al conjunto brasileño por la tercera fecha de la fase de grupos
Cruzeiro domina sin profundidad
El equipo local impone condiciones pero no logra generar situaciones claras, en un partido muy cortado con seis faltas de Cruzeiro contra cinco de Boca.
Otra falta sobre Boca
Fagner llega tarde y comete infracción sobre Tomás Aranda cuando intentaba avanzar en ataque, en un partido con muchas interrupciones. También ve la amarilla.
FUERTE FALTA AL PIBE: Fagner fue amonestado ante Boca por este patadón a Aranda.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026
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Brey queda golpeado
Leandro Brey recibe un golpe tras una falta de Kaio Jorge cuando salía a cortar y queda sentido en el área, es atendido pero puede continuar, el delantero de Cruzeiro ve la amarilla y el partido pierde ritmo en este tramo.
Se reanuda el juego
Vuelve la acción en el Mineirão tras la pausa de hidratación dispuesta por Conmebol.
Pausa de hidratación
El árbitro detiene el partido en el Mineirão para la pausa de hidratación dispuesta por Conmebol.
Reclamo de Cruzeiro
El equipo local pidió penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Kaio Jorge, pero la acción fue fuera del área y el árbitro no sancionó infracción.
La primera de Boca
Ayrton Costa recupera con una fuerte entrada y Tomás Aranda habilita a Miguel Merentiel, que intenta de primera para Adam Bareiro pero el centro sale sin destino.
Cruzeiro arranca mejor
Boca espera replegado y mete en este inicio, aunque el árbitro marca rápido los límites con las infracciones, mientras Cruzeiro se muestra más activo en el comienzo del partido.
Amonestado Paredes
Leandro Paredes ve la tarjeta amarilla tras empujar a un rival luego de una falta en ataque cobrada contra él.
¡PAREDES, EL PRIMER AMONESTADO DEL PARTIDO! El capitán de Boca lo empujó a Matheus Pereira y se ganó la amarilla ante Cruzeiro.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026
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Avisó Cruzeiro
El equipo local arrancó con presión alta y generó la primera llegada tras un mal despeje de Boca, Keny Arroyo probó desde lejos y el remate pasó cerca del palo izquierdo de Leandro Brey.
Comenzó el partido
Ya se juega en el Mineirão el duelo entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda busca sostener su puntaje ideal en Brasil.
Presencia xeneize en Brasil
Se espera una gran convocatoria de hinchas de Boca en Belo Horizonte. Los hinchas xeneizes coparían los 2000 lugares que tenían disponibles en el estadio Mineirão para alentar al equipo.
Formación confirmada de Cruzeiro
El equipo brasileño dirigido por el portugués Artur Jorge, tiene en del equipo titular al argentino Lucas Romero, que además es capitán. En el banco estará Lucas Villalba.
El 11 de Cruzeiro: Otávio Costa; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (c), Gérson; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge.
🦊📝 O Cruzeiro está escalado para o jogo contra o Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores! VAMOS, CABULOSO!!— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 28, 2026
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Formación confirmada de Boca
Claudio Ubeda pone su habitual equipo titular para un partido clave en Brasil, con el capitán Leandro Paredes como eje en el mediocampo.
El 11 de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes (c), Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 29, 2026
Así formará el Xeneize para enfrentar a Cruzeiro en Brasil.#DaleBoca 🔵🟡🔵#Libertadores 🏆 pic.twitter.com/fRP5asoA9C
Con la suplente
Boca jugará el partido de hoy con la camiseta suplente amarilla, mientras que Cruzeiro utilizará su habitual casaca titular azul.
Boca avanza con su estadio
En la previa del duelo clave por Copa, el club anunció un nuevo paso en el proyecto de ampliación de accesos a la Bombonera. La CNRT aprobó la construcción de torres de circulación y puentes peatonales, a la espera del visto bueno final para iniciar la obra.
Estimados socios, socias e hinchas:— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 28, 2026
Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.
En el día de hoy, el Club recibió la… pic.twitter.com/ZXZbGsIJxq
Cruzeiro, urgido en su casa
El conjunto brasileño necesita sumar tras un inicio irregular en la Copa Libertadores. La derrota como local ante Universidad Católica lo dejó con poco margen de error. Además, atraviesa un comienzo irregular por el Brasileirão, que lo encuentra en el puesto 12.
Boca, con puntaje ideal
El equipo xeneize llega en un gran momento y con puntaje perfecto en el grupo, con seis puntos sobre seis. Con una racha de 14 partidos sin perder, y la victoria en el superclásico en el medio ante River, intentará dar un paso clave como visitante.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Cruzeiro vs. Boca
Boca visita a Cruzeiro este martes desde las 21.30 en el Mineirão por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Trasmiten Fox Sports, Telefé y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.