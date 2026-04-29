Cruzeiro vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

El equipo brasileño dirigido por el portugués Artur Jorge, tiene en del equipo titular al argentino Lucas Romero, que además es capitán. En el banco estará Lucas Villalba.

El 11 de Cruzeiro: Otávio Costa; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (c), Gérson; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge.