LA NACION
en vivo

Cruzeiro vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

En Belo Horizonte, el equipo de Claudio Ubeda visita al conjunto brasileño por la tercera fecha de la fase de grupos

Adam Bareiro ante el despeje de Matheus Pereira
Adam Bareiro ante el despeje de Matheus Pereira DOUGLAS MAGNO - AFP

Cruzeiro domina sin profundidad

El equipo local impone condiciones pero no logra generar situaciones claras, en un partido muy cortado con seis faltas de Cruzeiro contra cinco de Boca.

Otra falta sobre Boca

Fagner llega tarde y comete infracción sobre Tomás Aranda cuando intentaba avanzar en ataque, en un partido con muchas interrupciones. También ve la amarilla.

Brey queda golpeado

Leandro Brey recibe un golpe tras una falta de Kaio Jorge cuando salía a cortar y queda sentido en el área, es atendido pero puede continuar, el delantero de Cruzeiro ve la amarilla y el partido pierde ritmo en este tramo.

Se reanuda el juego

Vuelve la acción en el Mineirão tras la pausa de hidratación dispuesta por Conmebol.

Pausa de hidratación

El árbitro detiene el partido en el Mineirão para la pausa de hidratación dispuesta por Conmebol.

Reclamo de Cruzeiro

El equipo local pidió penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Kaio Jorge, pero la acción fue fuera del área y el árbitro no sancionó infracción.

La primera de Boca

Ayrton Costa recupera con una fuerte entrada y Tomás Aranda habilita a Miguel Merentiel, que intenta de primera para Adam Bareiro pero el centro sale sin destino.

Cruzeiro arranca mejor

Boca espera replegado y mete en este inicio, aunque el árbitro marca rápido los límites con las infracciones, mientras Cruzeiro se muestra más activo en el comienzo del partido.

Amonestado Paredes

Leandro Paredes ve la tarjeta amarilla tras empujar a un rival luego de una falta en ataque cobrada contra él.

Avisó Cruzeiro

El equipo local arrancó con presión alta y generó la primera llegada tras un mal despeje de Boca, Keny Arroyo probó desde lejos y el remate pasó cerca del palo izquierdo de Leandro Brey.

Comenzó el partido

Ya se juega en el Mineirão el duelo entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda busca sostener su puntaje ideal en Brasil.

Presencia xeneize en Brasil

Se espera una gran convocatoria de hinchas de Boca en Belo Horizonte. Los hinchas xeneizes coparían los 2000 lugares que tenían disponibles en el estadio Mineirão para alentar al equipo.

Los hinchas de Boca copan el Mineirão en Belo Horizonte
Los hinchas de Boca copan el Mineirão en Belo Horizonte

Formación confirmada de Cruzeiro

El equipo brasileño dirigido por el portugués Artur Jorge, tiene en del equipo titular al argentino Lucas Romero, que además es capitán. En el banco estará Lucas Villalba.

El 11 de Cruzeiro: Otávio Costa; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (c), Gérson; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge.

Formación confirmada de Boca

Claudio Ubeda pone su habitual equipo titular para un partido clave en Brasil, con el capitán Leandro Paredes como eje en el mediocampo.

El 11 de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes (c), Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Con la suplente

Boca jugará el partido de hoy con la camiseta suplente amarilla, mientras que Cruzeiro utilizará su habitual casaca titular azul.

Boca avanza con su estadio

En la previa del duelo clave por Copa, el club anunció un nuevo paso en el proyecto de ampliación de accesos a la Bombonera. La CNRT aprobó la construcción de torres de circulación y puentes peatonales, a la espera del visto bueno final para iniciar la obra.

Cruzeiro, urgido en su casa

El conjunto brasileño necesita sumar tras un inicio irregular en la Copa Libertadores. La derrota como local ante Universidad Católica lo dejó con poco margen de error. Además, atraviesa un comienzo irregular por el Brasileirão, que lo encuentra en el puesto 12.

Boca, con puntaje ideal

El equipo xeneize llega en un gran momento y con puntaje perfecto en el grupo, con seis puntos sobre seis. Con una racha de 14 partidos sin perder, y la victoria en el superclásico en el medio ante River, intentará dar un paso clave como visitante.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Cruzeiro vs. Boca

Boca visita a Cruzeiro este martes desde las 21.30 en el Mineirão por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Trasmiten Fox Sports, Telefé y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo sale el álbum del Mundial 2026 de Panini, según las comunicaciones oficiales
    1

    Cuándo sale el álbum del Mundial 2026 de Panini, según las comunicaciones oficiales

  2. Cuánto sale la caja de figuritas del Mundial 2026
    2

    Cuánto sale la caja de figuritas del Mundial 2026

  3. Horario de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
    3

    Horario de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

  4. Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online