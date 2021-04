Boca. Del regreso de la zaga más firme al doble riesgo de que vuelva a desarmarse

Era un secreto a voces: la zaga central conformada por Lisandro López y Carlos Izquierdoz le aporta seguridad y confianza al arco de Boca. Incluso, le lleva tranquilidad al que cuida la valla, se llame Esteban Andrada, Agustín Rossi o Javier García.

Sin embargo, el ingreso de Carlos Zambrano al equipo titular rompió ese maridaje , y mantuvo su lugar sin fundamentos claros. La presencia del zaguero peruano entre los 11 desestabilizó una zona que, hasta entonces, era segura.

Los números exponen al refuerzo extranjero. Hasta el momento tuvo responsabilidad directa en 13 de los 20 goles que recibió Boca en los 24 partidos que él disputó . Y a eso se le suma la desinteligente expulsión frente a River, que disgustó a Miguel Russo. La gran incógnita pasará por saber qué hará el entrenador una vez que el peruano reciba el alta por su contagio de coronavirus.

Mientras tanto, el retorno de la zaga más firme ratificó todo lo que Boca pierde cuando ellos dos no están. Desde que López e Izquierdoz volvieron a jugar juntos, el Xeneize ganó los tres partidos que disputó. Y al mismo tiempo recuperó otra virtud: le bajó la persiana a su arco y apenas recibió un gol en los últimos 270 minutos de acción.

Los goles de Lisandro López en Boca

No es algo pasajero. De los 48 partidos en los que ellos dos estuvieron codo a codo en el medio de la defensa azul y oro, Boca logró mantener su valla invicta en 30.

Hubo muchos rumores en relación a la titularidad de Zambrano en detrimento de López. Concretamente, se dijo que el Káiser, como lo apodan, es titular por un expreso pedido del Consejo de Fútbol al entrenador. Pero desde las cercanías de Riquelme le negaron a LA NACIÓN aquello. “Lo puso y pone Miguel porque lo debe ver mejor. No hay motivos para meterse en las decisiones. Estamos muy contentos con su trabajo”, señalaron. Sin embargo, al mismo tiempo, advierten que hay un hombre que, evidentemente, en algún momento le puede sacarle a ambos el lugar. “Todo depende de lo que quiera hacer el técnico, pero si Marcos (Rojo) empieza a estar bien y a disposición...”, se ilusionan.

En 60 partidos, Lisandro López marcó 8 goles para Boca Juan Ignacio Roncoroni / Pool via AP

Santos, a la carga

Pero en el mundo Boca cuesta que se alineen los planetas. Y ahora que todo parece haber vuelto a fluir, gracias a los triunfos y, fundamentalmente, una evidente mejora en el juego, algo vuelve a activar las alarmas.

Ocurre que Santos, que este martes visita la Bombonera por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, estaría próximo a acercar una oferta concreta por López, que hasta hace semanas estaba prácticamente condenado al banco de suplentes, algo que le generaba dudas al jugador acerca de su futuro.

Hace casi un mes, en un escenario completamente opuesto al actual (suplente y casi sin jugar), su representante Gustavo Goñi declaraba al programa Presión Alta, que emite TyC Sports: “Lisandro volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista y lo fue. Demostró que estaba al nivel de Boca. Hizo ocho goles y ganó tres títulos. Después vino una dirigencia nueva, un técnico nuevo y cambiaron de opiniones en cuanto a él, no por rendimiento futbolístico porque ha demostrado un altísimo rendimiento”, resumió. Y agregó: “Si el cuerpo técnico elige que Lisandro López no es titular, no hay ningún problema, buscaremos otro destino. Interesados no faltan o por lo menos no han faltado en el mercado anterior”, sostuvo. En esa misma charla, el representante de López había blanqueado el interés de Santos, además de contactos en Cádiz y en México.

En el contexto actual, otra vez protagonista y titular, ¿aceptaría Licha emigrar? ¿Boca lo dejaría ir? Son preguntas que no tendrán respuesta hasta que no aparezca una oferta firme.