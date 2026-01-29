Boca, entre la necesidad y la urgencia: Ubeda piensa a Ascacibar y Romero como titulares ante Newell’s

Golpeado, confundido, aturdido por el resultado y por un estadio en llamas dispuesto a jurar venganza, Claudio Ubeda buscaba la manera de recomponer un equipo que se había desarmado en minutos. En ese breve recorrido que separa el campo de juego del vestuario visitante del estadio, el técnico de Boca repasaba mentalmente las jugadas de los goles de Estudiantes y el descalabro en el que se había convertido Boca después del 1-0.

Ni los zagueros, figuras bajo su era, se habían salvado en ese final tétrico en el que el Xeneize estuvo al borde del cachetazo. Esperó a que bajaran las pulsaciones y, al elevar la cabeza, tampoco encontró soluciones en el banco, donde además del arquero suplente había dos zagueros, dos laterales, dos volantes centrales y tres delanteros juveniles. Los refuerzos estaban en el palco, junto a los siete lesionados del plantel.

Claudio Ubeda en la antesala del partido con Estudiantes en La Plata Ignacio Amiconi

No movió piezas, imaginando un gol rápido que reordenara el partido, y al final no tuvo opción: Boca terminó en cancha con tres delanteros de 18, 19 y 20 años. Doce horas después de la derrota en Uno, el técnico probó a Ángel Romero y Santiago Ascacibar en la práctica de fútbol con la Reserva y ya los analiza como titulares para el partido del domingo ante Newell’s, pese a que prácticamente no se entrenaron con el grupo.

El final en La Plata, empujado por el entusiasmo de los chicos -Iker Zufiaurre, que fue titular, y los debutantes Tomás Aranda y Gonzalo Gelini-, dejó una señal alentadora para el futuro, aunque también fue un espejismo de lo que Boca mostró en la cancha: tras aceptables primeros 25 minutos, en los que tuvo el dominio y merodeó el área de Estudiantes, todo se vino a pique a partir de los goles del local, con un equipo que no volvió a entrar en sintonía hasta el descuento de Exequiel Zeballos. No hubo fútbol, no hubo ideas: solo centros, pelotazos largos y la búsqueda en la pelota parada. Ante un rival de jerarquía, Boca redondeó su peor partido del ciclo y deberá buscar soluciones urgentes.

Boca no encontró respuestas en La Plata y sumó una derrota que obliga a tomar decisiones Nacho Amiconi

Sin tiempo para lamentos, y con mucho por mejorar, el plantel pasó la noche concentrado y este jueves se entrenó en Boca Predio. Para los titulares hubo tareas regenerativas, teniendo en cuenta el desgaste del partido en La Plata y que Boca jugará este domingo su tercer partido en siete días. Y para quienes no fueron titulares, un ensayo formal con la Reserva, en el que Ubeda buscó darle rodaje, sobre todo, a los dos refuerzos: Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

El paraguayo, que jugó su último partido en Corinthians el 7 de diciembre y no hizo pretemporada: quedó libre el 1° de enero y, desde entonces, se entrenó por su cuenta en el predio de la Conmebol en Luque, Asunción. Previo a su firma de contrato, avisó que estaba para jugar, aunque la idea del cuerpo técnico era ver cómo respondía en cada práctica. La sangría de lesiones en ataque -Edinson Cavani, que podría volver a concentrar, Milton Giménez, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Alan Velasco-, la salida de Brian Aguirre -pasó a préstamo a Estudiantes- y el flojo nivel del equipo ante Estudiantes le abren la puerta mucho antes de lo esperado: si Ubeda lo nota bien, no solo estará entre los convocados, sino que se perfila como opción concreta para el rol de número nueve.

Ángel Romero avisó que está para jugar y, ante la falta de variantes, Úbeda lo piensa como número nueve Prensa Boca

En principio, la intención era que Romero arrancara por derecha en un esquema con tres puntas. Pero hoy a Boca le falta de todo, y casi no tiene peso en el área rival. Los candidatos a dejar el equipo son Iker Zufiaurre y Kevin Zenón, que terminó el partido con molestias. En ese escenario, el juvenil podría correrse a la banda y Romero ocupar el centro, tarea que desempeñó en la práctica de este jueves. Otra opción para jugar por afuera sería que Ubeda les de una chance a los dos chicos que entraron bien ante Estudiantes: Aranda y Gelini.

Junto a Romero, Ascacibar tuvo este jueves su primer día de trabajo con el grupo. El miércoles había realizado solo la parte física y unos pocos ejercicios con pelota. Por ese motivo, y por un acuerdo con la dirigencia de Estudiantes, no fue considerado para el partido con el Pincha, aunque igual acompañó a la delegación. En su caso, no precisa adaptación. Fue titular en la primera fecha y se entrenó con normalidad hasta el martes, cuando pasó por La Plata a despedirse de sus compañeros.

Santiago Ascacibar se sumó este miércoles y asoma como fija para el partido del domingo Prensa Boca

El plan de Ubeda ya era utilizarlo este domingo, pero el nivel que mostró Boca y las falencias que tuvo en el medio campo empujaron al técnico a tenerlo todavía más en cuenta. Salvo Leandro Paredes, quien jugó todos los minutos, el resto de los volantes aún no terminó de asentarse: Ander Herrera comenzó el año como titular, aunque a sus 36 años fue preservado ante Estudiantes y jugó solo 45 minutos; Tomás Belmonte tuvo un buen partido contra Riestra, aportando en la marca y pisando el área con decisión, pero con Estudiantes fue parte del desconcierto general y le costó imponer condiciones en un contexto tan adverso.

Williams Alarcón, titular en reemplazo del español, se mostró incómodo jugando por la izquierda: aportó poco en defensa y le faltó oficio para sumarse al ataque, además de cometer varias faltas y evidenciar cierto cansancio. Ascacibar, volante mixto y con gol, aparece casi como una fija, con Paredes en el eje y Herrera en la creación.

El mal partido de Boca ante Estudiantes

“Ojalá Ángel pueda estar lo más pronto posible. Esperemos que se pueda poner rápido a punto. Es muy prematura todavía su llegada. Hemos hablado sobre lo que venía haciendo, tanto con él como con Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”, señaló Ubeda en conferencia de prensa, y deslizó que piensa a Romero como centrodelantero: “Veremos en estos días cómo evolucionan y cómo responde también a la posibilidad de ocupar ese lugar”.

Llegando a la tercera fecha, los refuerzos empiezan a entrar en acción. Pero no para potenciar la base, sino para reconstruir un equipo con carencias que precisa del aporte de todos.