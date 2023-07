Boca gana, pero busca refuerzos: el dilema de los tres centrodelanteros y una versión colectiva en el subibaja

escuchar

Así como las versiones colectivas de Boca se posan en un subibaja constante y le trasladan al hincha una gran inseguridad en lo que se refiere a ganar –y jugar bien- de manera seguida, el puesto del ‘9′ también surfea olas que, a veces, son altas, pero en otras avanzan sin fuerza. Luis Vázquez atraviesa grandes días y, así, se van repartiendo los goles entre los tres centroatacantes que tiene a mano Jorge Almirón. Podría ser una buena sensación, pero genera todo lo contrario: entre los gritos de cada uno se producen vacíos que les impiden afirmarse en el puesto. La necesidad de incorporar –o no- a un referente de área está en el “veremos”.

El entrenador, íntimamente, dejó en claro que le gustaría reforzar ese puesto. Sin embargo, entre su anhelo por tener cinco incorporaciones (para hacer todas las modificaciones que Conmebol permite para los octavos de final frente a Nacional, de Uruguay) y que el Consejo de Fútbol cree que con sólo tres nombres nuevos el proyecto del segundo semestre puede funcionar mejor, traer un N°9 no es la gran prioridad para Almirón. Se insiste: le gustaría, pero antes prefiere incorporar a un extremo, un zaguero y un volante ofensivo. De hecho, ya tiene un cambio: el retorno de Jorman Campuzano para ser volante central.

Luis Vázquez viene siendo el centrodelantero más productivo de Boca en los últimos partidos JUAN MABROMATA - AFP

Por lo tanto, la necesidad de un centrodelantero pasa a estar en el último lugar. Con una importante excepción: si Juan Román Riquelme advierte sobre la posibilidad de sumar a alguien de renombre, lleno de jerarquía (especialmente internacional), el entrenador mostrará una sonrisa. Por ejemplo, si Edinson Cavani pasa a ser una real oportunidad (ahora sí, después de tanta seducción mutua sin concretar), el entrenador estaría más que satisfecho. El nombre volvió a surgir debido a que desea irse de Valencia de manera unilateral y sería algo más accesible, pero -como siempre- el análisis y el hermetismo es amplio. Una opción más terrenal, en estas horas, no llena los gustos del DT.

¿A quién quiere entonces? Siempre y cuando no se termine yendo, Darío Benedetto es el hombre que quiere recuperar. Por conocerlo. Por lo que, en su momento, ha significado para la institución azul y oro. Todo lo que el técnico piensa o dice en referencia a la ofensiva de su conjunto lo hace enfocando a “Pipa” como primera opción.

No obstante, debido al alicaído semblante que el exdelantero de Elche expone siempre que salta a la cancha, es una enorme incógnita. Es cierto que hace poco negó en sus redes sociales las supuestas ganas que tenía de irse a otro club, tal como informó un canal de televisión poniendo a Vélez como alternativa, o que siempre cataloga los rumores de un futuro lejos de Boca como “boludeces”, pero también es innegable que suele transmitir inconformismo, infelicidad, desgano. Y acompaña aquella actitud anodina con la falta de gol.

Tres meses hace que llegó el actual entrenador y Pipa apenas aportó dos goles: el que le hizo a Belgrano el 14 de mayo y el agónico a Lanús hace un mes. Padeció diferentes desgarros y el último fue tan reciente que anoche, en el triunfo a Huracán, sumó minutos después de tres encuentros. La cuestión: en dos meses convirtió sólo aquellos tantos. Si de repente Benedetto transmite su deseo de que el Consejo escuche alguna oferta para poder salir, habilitaría al extécnico de Lanús a insistir con énfasis en la contratación de un reemplazante.

Pipa Benedetto: el ídolo del último lustro que necesita mostrar otra actitud Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“Darío está recuperándose. Viene de doce días de inactividad, tuvo muy pocos entrenamientos. Es un jugador de experiencia y para momentos importantes te aporta eso que sabe. Con espacios y hombres de más aprovechan esos momentos”, reflexionó Almirón en la conferencia de prensa del lunes sobre cuánto valora al delantero.

Es un semáforo. Mientras Benedetto está en deuda, Miguel Merentiel se viste de amarillo. Lo suyo no es malo. De hecho, entusiasma al hincha más que otros. Sin embargo, sin negociar la actitud que al cuerpo técnico le gusta, tiene sus días. Se sacrifica, como en el segundo tiempo ante el Globo, en el que terminó jugando de volante por derecha ya que la doble referencia volvió a no rendirle a Almirón. El uruguayo no gravitó en ambas posiciones.

Si bien el último gol lo firmó frente a Sarmiento, hace nueve días, el anterior lo había convertido el 28 de mayo para ganarle a Tigre. El 19 de ese mes convirtió el gol agónico ante Argentinos y a fines de abril le anotó a Racing. Cuatro goles en tres meses de ciclo y un margen de 19 encuentros, con un desgarro en el medio. A veces sí, a veces no.

Resulta ser el momento de Luis Vázquez. Al menos, eso insinúa. En los últimos doce días le convirtió un doblete a Monagas y gritó anoche el único tanto para triunfar ante los de Parque Patricios. Tres goles después de más de diez meses de sequía, una cantidad que anteriormente había cosechado entre mayo y agosto de 2022.

Merentiel es discontinuo: algunos goles importantes y actuaciones de poca relevancia JUAN MABROMATA - AFP

“Luis hizo un gran partido. Tuvo el gol y otra situación similar. Hizo un gran esfuerzo para el equipo, corrió mucho, apoyó bien y exigió a los centrales”, lo elogió el técnico. Aunque aclaró que “cuando les tocó a Miguel [Merentiel] o Darío [Benedetto] también han hecho eso. Lo importante es que, juegue quien juegue, conviertan porque viven de eso y nos generan la confianza de que podemos aprovechar las situaciones que generamos”. Almirón quiere goles de los ‘9′. Mayor cantidad de la que le están dando y con más regularidad.

Al santafesino se lo nota mejor, con más confianza. Incluso, hace nueve días asistió muy bien a Cristian Medina para vencer a los juninenses. Y ni siquiera pareció afectarle su frustrado pase al fútbol belga (una vez más), a horas de jugar con Huracán. Sin embargo, para afirmar que su mejor versión está de nuevo debe seguir ratificando lo que está mostrando. Su mal momento tuvo una extensa duración y es normal la mirada desconfiada.

“Estoy muy contento. Para el delantero siempre es importante hacer goles. Venía de una mala racha, pero no es nada que no se pueda arreglar con trabajo y tranquilidad”, se mostró sereno Vázquez.

La ‘9′ de Boca la tiene Benedetto, pero no lo justifica; Vázquez se empieza a despertar en el momento justo para robársela y Merentiel aparece de vez en cuando. Ninguno convence fuertemente, pero Almirón espera a los refuerzos para que su equipo mejore y, el elegido entre ellos tres, empiece a lucirse. Si es que no aterriza alguna figura...