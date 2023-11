escuchar

Javier Mascherano puede presumir de las dos medallas de oro olímpicas que ganó en su carrera: Atenas 2004 y Pekín 2008. Las únicas dos, además, que consiguió el fútbol argentino. Ahora al mando de la selección Sub 23, el Jefecito ya es Jefe. Y su objetivo es lograr lo que no pudo Fernando Batista, su antecesor en el cargo, cuatro años atrás: clasificar a la Argentina a los Juegos Olímpicos. En su agenda está el preolímpico de Venezuela, que se jugará en enero y otorgará dos plazas para la competencia principal. Con miras a ese torneo, el entrenador convocó a 20 futbolistas para dos amistosos ante Japón: el 18 y el 21 de noviembre en Shizuoka.

En la nómina de 20 jugadores sobresalen nombres que sólo podría tener a disposición en una fecha FIFA (los partidos de preparación coinciden con los partidos de eliminatorias sudamericanas), tal es el caso de Facundo Buonanotte (Brighton, de Inglaterra), quien incluso ya tiene minutos con la selección mayor. Junto al talentoso exmediocampista de Rosario Central aparecen dos futbolistas emparentados con River: uno, formado en Núñez y con presente en Fiorentina; el otro, educado en Talleres de Córdoba, pulido en Colo Colo y actual integrante del plantel que dirige Martín Demichelis. Ellos son Lucas Beltrán y Pablo Solari, respectivamente, excompañeros en el equipo de Núñez y llamados a liderar el ataque de la Sub 23. Junto a ellos, y como el otro número 9 del plantel, un ex Boca: Luis Vázquez, jugador de Anderlecht (Bélgica).

Pablo Solari, uno de los delanteros citados por Mascherano @argentina

En la nómina entregada por Mascherano aparece, incluso, un campeón del mundo: Thiago Almada (Atlanta United, de la Major League Soccer estadounidense). El exenganche de Vélez mantiene un gran nivel en la liga de los Estados Unidos y podría dar el gran salto a Europa en el próximo mercado de pases. Mientras Lionel Scaloni no lo tenga en cuenta para el equipo principal de Argentina, Almada tendrá minutos en la Sub 23. Y puede ser uno de los referentes del plantel, por su amplio recorrido (debutó en la primera del conjunto de Liniers en agosto de 2018).

Hay más: la lista tiene dos arqueros. Se trata de Leandro Brey (número tres en las preferencias de Mariano Herrón en Boca, por detrás de Sergio Romero y Javier García) y de Fabricio Iacovich, juvenil de Estudiantes de La Plata (21 años). En cuanto a los defensores, sobresalen Marco Di Césare, afianzado en la primera de Argentinos Juniors, y Gastón Ávila (ex Boca, transferido hace unos meses a Ajax). Luego aparece Diego Calcaterra, un zaguero que también puede ser mediocentro o pivote defensivo y que fue prestado por San Lorenzo en Sarmiento de Junín. El Ciclón también aporta a otro defensor: Gonzalo Luján. También está Bruno Amione, un central que hizo un camino parecido al de Cristian Cuti Romero: lo formó Belgrano y emigró de muy joven a Italia. Allí sigue, en Verona. Completa el reparto de la última línea un argentino con actualidad en el Brasileirao: el ex Unión Lucas Esquivel, cuyo puesto natural es el de lateral izquierdo.

Goles de Thiago Almada en Atlanta United

Entre los mediocampistas, varios nombres conocidos. Además de Buonanotte, sobresalen los de Carlos Alcaraz (ex Racing, actual Southampton) y Nicolás Paz (Real Madrid). El primero está en consideración del propio Scaloni y fue uno de los puntos altos del equipo inglés, que descendió de la Premier League a mitad de año. La meta del talentoso volante mixto formado en el predio Tita Matiussi es regresar a la elite. En ese lugar está Paz, elogiado por compañeros mucho más curtidos que él -19 años- en un plantel lleno de estrellas como el del club más ganador de Europa. El hijo de Pablo Paz, un zurdo natural que puede jugar sin problemas de perfil por la derecha del mediocampo, debutó esta semana en la Champions League con la camiseta blanca. Lleva seis goles en nueve partidos con Real Madrid Castilla y es una de las grandes apuestas del club merengue. Nació en Tenerife (España), pero eligió jugar para Argentina.

Rodrigo Villagra, el termómetro del mediocampo de Talleres de Córdoba y uno de los futbolistas más regulares de la T en el año, también se ganó su convocatoria. Será el mediocampista central. De todos los llamados por Mascherano para generar juego, Villagra (ex Rosario Central) es quien más marca tiene. Santiago Simón, otro jugador de River, que se destaca por su polifuncionalidad (puede ser lateral, mediocampista externo o incluso extremo), también figura entre los llamados por el entrenador. Otro cordobés, Bruno Zapelli, un ex convocado por la Sub 21 de Italia, también tendrá minutos en la gira asiática. Lo formó Belgrano, club que lo vendió en el último mercado de pases al Athletico Paranaense brasileño.

Javier Mascherano y Lionel Messi, en una foto reciente de ambos en el predio de la AFA en Ezeiza que ahora lleva el nombre del rosarino Natacha Pisarenko - AP

Dos atacantes completan la lista de 20 jugadores que acompañarán a Mascherano a la tierra del sol naciente. Por un lado, Facundo Farías, que comparte plantel con Lionel Messi en Inter Miami. Por el otro, el hombre que competirá con Vázquez por ser el 9 de la selección preolímpica. Se trata de Luciano Gondou, uno de los delanteros que más progresó en la última temporada. Lleva 14 goles con las dos camisetas que vistió en esta campaña: la de Sarmiento de Junín, hasta junio. Y la de Argentinos, desde entonces. Mascherano tiene a sus 20 futbolistas para comenzar a delinear la convocatoria definitiva rumbo al Preolímpico. Tiene tiempo para armar el equipo que mejor represente al fútbol argentino. Lo que no tiene es margen de error.

#Selección #Sub23 Javier Mascherano confirmó la lista de veinte jugadores que viajan a Japón para la disputa de dos partidos.



📰 https://t.co/wf68LO2iPe pic.twitter.com/vYlBAEVMze — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 9, 2023

LA NACION