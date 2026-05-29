De la ratificación de Ubeda al derrumbe futbolístico y emocional: las razones detrás de otro fracaso internacional de Boca

Las tragedias futbolísticas rara vez se explican por un único episodio. Mucho menos en Boca. La eliminación en la Copa Libertadores no nació el jueves por la noche: había empezado bastante antes. En decisiones equivocadas, partidos mal resueltos, errores propios y una idea de juego que nunca terminó de consolidarse. El desenlace fue contundente: el club quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fue la consecuencia de una cadena de desaciertos que Boca pagó con prestigio, ilusión y un alto costo político para Juan Román Riquelme. De arriba hacia abajo, y con responsabilidades repartidas entre casi todos los protagonistas de una historia que se fue complicando con el correr de las semanas y que, a través de sus diez pecados capitales, terminó de la peor manera posible: con el sueño transformado, otra vez, en pesadilla.

1) Un proyecto a la deriva

La gestión deportiva de Riquelme sigue perdiendo respaldo. Este año volvió a subestimar la figura del entrenador y Boca ni siquiera logró avanzar en la Libertadores, un torneo que, según palabras del presidente, equivale a diez campeonatos locales. Armó un equipo competitivo, aunque mal balanceado: sin variantes confiables en algunos sectores -como el lateral derecho, donde desfilaron Marcelo Weigandt, Juan Barinaga y Malcom Braida, ninguno con funcionamiento convincente- y con una superpoblación de futbolistas que llevan años en el club y casi nadie recuerda, como Agustín Martegani o Lucas Janson, relegados y prácticamente fuera de consideración.

La gestión de Juan Román Riquelme sigue sumando cuestionamientos: Boca lleva más de tres años y medio sin títulos y todavía no ganó ninguno desde su asunción como presidente Gonzalo Colini

En agosto de 2025, Boca anunció la disolución del Consejo de Fútbol, el órgano encargado de la relación con el plantel y el cuerpo técnico, además de la elección y negociación de los refuerzos. También comunicó la salida de dos de sus principales integrantes, Raúl Cascini y Mauricio Serna. El Consejo ya había quedado bajo la lupa en 2024 por distintos episodios, entre ellos el envío fuera de término de la lista de buena fe para la Copa Sudamericana, un error que privó a Diego Martínez de utilizar a los refuerzos en los octavos de final. De todos modos, ambos continuaron participando de las decisiones importantes y, de hecho, el colombiano encabeza actualmente las charlas por la contratación de Sebastián Villa.

Riquelme consiguió concentrar el poder y tomar las decisiones junto con su círculo más íntimo, que suele acompañarlo sin cuestionamientos, dentro de una estructura marcadamente verticalista. En Boca casi no existen reuniones de comisión directiva y, cuando se realizan, suelen aprobarse resoluciones ya tomadas, muchas vinculadas directamente con el fútbol. En muy poco tiempo, logró erosionar parte de la idolatría que había construido y mover los cimientos de su propia estatua. Por sus errores, sus promesas incumplidas y, sobre todo, por la conducción futbolística -el terreno donde debía marcar diferencias-, hoy aparece como el principal responsable de una debacle difícil de disimular: cero títulos durante su mandato, en un fútbol argentino donde abundan los campeonatos y las oportunidades para competir.

2) La ratificación de Ubeda

El recuerdo parece lejano, pero fue la piedra fundacional de este nuevo semestre sin alegrías: el 7 de diciembre de 2025, Boca quedó eliminado ante Racing en la Bombonera, por las semifinales del torneo Clausura. Aquella tarde, Claudio Ubeda, que había completado el ciclo tras el fallecimiento de Miguel Russo, pareció ponerle fecha de vencimiento a su etapa con una decisión que todavía genera ruido: sacar a Exequiel Zeballos, el mejor futbolista del equipo. Ese cambio no solo provocó la reprobación de los hinchas, sino también dudas internas. Durante tres semanas, la dirigencia evaluó su continuidad y recién pocos días antes del inicio de la pretemporada lo confirmó como en su cargo para jugar una de las últimas cartas de la gestión Riquelme e intentar conquistar la Copa.

Claudio Ubeda se lamenta: no convenció, no fue campeón y consumó una eliminación histórica. Su contrato vence el 30 de junio y todo indica que no seguirá Gustavo Garello - AP

Sonaron entrenadores de renombre, pero Riquelme decidió sostener a Ubeda, que hasta entonces acumulaba siete triunfos -entre ellos el 2-0 frente a River en la Bombonera- y tres derrotas. Una medida impopular, aunque coherente con la mirada del presidente: según su lógica, si el plantel tiene jerarquía, el entrenador ocupa un rol secundario. A lo largo del semestre, más allá de la racha de 13 partidos sin perder, fueron escasas las ocasiones en las que el equipo realmente convenció. El perfil de Ubeda, además, era valorado por el plantel: un técnico de bajo perfil, cercano y con menos peso específico que varios de sus propios futbolistas.

Al primer tropiezo importante sabía que iba a quedar en la cuerda floja. Riquelme ya lo había sostenido una vez, cuando los resultados no aparecían y gran parte del Mundo Boca pedía un cambio de rumbo. Pero ahora el escenario parece distinto: tras la eliminación y con un contrato que finaliza en las próximas semanas, todo indica que Ubeda dejará el cargo.

3) No construir una idea clara

Al comienzo del semestre, no solo la confirmación del entrenador llegó tarde: también el mercado de pases. En ese contexto, Boca negoció durante más de un mes y medio por el extremo colombiano Martino Hinestroza, que finalmente terminó en Vasco da Gama. A lo largo de toda la pretemporada, Ubeda trabajó con un esquema de tres delanteros para hacerle lugar a un futbolista que nunca arribó. Intentó sostener esa estructura en el inicio, aun sin contar con los intérpretes adecuados; después, la irrupción goleadora de Adam Bareiro lo empujó a modificar el sistema; y más adelante, en medio de la seguidilla de lesiones, apareció Tomás Aranda, un juvenil siempre valorado por el entrenador pero que ni siquiera había sido incluido en la pretemporada.

Ángel Romero, exigido, intenta definir en el área: Boca empujó más de lo que jugó ante Católica y volvió a mostrar sus problemas de claridad y eficacia Gonzalo Colini - La Nación

Las circunstancias terminaron imponiéndose sobre una idea central que jamás logró consolidarse. Con el paso de los partidos, Boca modificó esquemas y nombres, aunque las dudas iban mucho más allá de un simple dibujo táctico. El equipo quedó a mitad de camino en casi todas sus búsquedas, muchas veces contradictorias entre sí: por momentos intentó presionar alto y asumir el protagonismo; en otros, retrocedió varios metros y apostó por esperar. Incluso en sus mejores actuaciones transmitió más empuje e intensidad que verdadero funcionamiento colectivo.

4) Los cambios de Ubeda

Cuando Boca pareció encontrar un equipo lógico y medianamente consolidado, la intervención del entrenador terminó influyendo para mal, sobre todo en la Copa Libertadores. Ante Católica, la imagen final retrató a un Boca completamente partido, con una línea de tres improvisada con Malcom Braida y Lautaro Blanco como stoppers, casi sin mediocampo, un enganche y cuatro delanteros. El contexto, en todo caso, obligaba a asumir riesgos. Pero en otros partidos, romper de esa manera el equipo, tanto para defenderse como para atacar sin control, le costó puntos decisivos que terminaron condenándolo.

En Brasil, frente a Cruzeiro, Boca jugaba con diez futbolistas por la expulsión de Bareiro, aunque no sufría demasiado ante un rival que empezaba a desordenarse, caer en el nerviosismo y dejar espacios atrás. Sin embargo, Ubeda interpretó otra cosa y a los 15 minutos del segundo tiempo tomó una decisión que influyó directamente en el resultado: armó una línea de cinco defensores con el ingreso de Nicolás Figal por Aranda e invitó a Cruzeiro a adelantarse. Boca retrocedió, perdió terreno y terminó cayendo sobre el final.

Boca sumó tres derrotas en la Copa: en Belo Horizonte, los cambios de Ubeda hicieron retroceder al equipo y Cruzeiro terminó golpeándolo sobre el final DOUGLAS MAGNO - AFP

Algo parecido ocurrió en Guayaquil, aunque a la inversa. El 0 a 0 no era un mal resultado para Boca, en un partido condicionado por el pésimo estado del campo, las expulsiones en el primer tiempo y la lesión de Leandro Brey. Pero Ubeda decidió ir a buscarlo con los ingresos de Velasco, Zeballos y Miguel Merentiel, y Barcelona lo golpeó de contraataque para obligarlo a ganar al menos uno de los últimos dos partidos del grupo. No sucedió. Y Boca firmó otro papelón que fue construyéndose capítulo tras capítulo.

5) La gestión del éxito

Cuando logró salir del espiral negativo, Boca no supo convivir con el buen momento. Los resultados le dieron aire en la tabla, pero también envalentonaron a futbolistas que terminaron expulsados o, muchas veces, fuera de eje, acelerados y con la necesidad permanente de marcar territorio. En su mejor momento, el equipo se olvidó por largos pasajes de jugar y se centró demasiado en intimidar, discutir y llevar cada partido al límite físico y emocional.

Así, Bareiro fue expulsado en Brasil por una sucesión de infracciones menores después de haber sido advertido por el árbitro; en Guayaquil, Ascacibar vio la roja tras una patada en la cabeza a un rival; y Ayrton Costa acumuló tres amarillas y se perdió el duelo ante Católica. Boca terminó convirtiéndose en el rival al que todos querían derrotar. Y muchos, finalmente, lo hicieron.

Un Boca pasado de revoluciones no supo gestionar el buen momento: perdió el foco y sufrió expulsiones y sanciones que terminaron afectando al equipo Gilson Lobo - AP

6) Expulsiones determinantes

Las rojas de Bareiro y Ascacibar obligaron a Ubeda a buscar soluciones que no estuvieron a la altura de los titulares, ya fuera por errores de la dirigencia al reforzar algunos puestos del equipo o por el flojo rendimiento de algunos reemplazantes. En definitiva, fueron expulsiones evitables que terminaron condicionando una campaña pobrísima en la Copa: dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Sin Bareiro, y con Cavani lesionado, el lugar quedó para Milton Giménez, un delantero combativo pero con menos recursos técnicos, que además nunca logró recuperar del todo su potencia ni su timing tras cuatro meses de rehabilitación por una pubalgia. La ausencia de Ascacibar también redujo mucho las variantes: primero apareció Tomás Belmonte, un mediocampista con bastante menos dinámica y despliegue ofensivo, y luego, frente a Católica, ingresó Ander Herrera, que había tenido poca continuidad durante el año y evidenció falta de ritmo y velocidad. Salió reemplazado en el entretiempo.

Santiago Ascacibar, uno de los puntos más altos del equipo, fue expulsado por una infracción temeraria en Guayaquil y se perdió las últimas dos fechas de la Copa, en las que Boca no pudo ganar Dolores Ochoa - AP

En el arco, el ingreso de Brey por Marchesin tampoco ofreció demasiadas certezas. Un arquero sin rodaje suele rendir por debajo de sus posibilidades y eso pareció ocurrirle al exLos Andes. No tuvo fortuna con la lesión sufrida en Guayaquil y luego su error compartido con Milton Delgado en el partido ante Huracán pareció afectar su confianza y su capacidad para transmitir seguridad. Frente a Católica recibió un solo remate al arco y terminó sacando la pelota de adentro. No tuvo responsabilidad, aunque en este cierre de semestre tampoco logró aprovechar su oportunidad.

7) Lesiones en momentos clave

Boca, en 2026, armó un equipo competitivo que casi nunca logró disfrutar plenamente. Su gran enemigo fueron las lesiones. Edinson Cavani y Carlos Palacios ni siquiera sumaron minutos en el año; Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesin tuvieron que pasar por el quirófano; Milton Giménez y Exequiel Zeballos recién pudieron reaparecer en abril; Adam Bareiro se perdió la definición del grupo; y Miguel Merentiel ingresó frente a Católica aun desgarrado.

Edinson Cavani apenas disputó dos partidos en 2026: intentó reaparecer en el cierre de la fase de grupos, pero las lesiones volvieron a dejarlo al margen Prensa Boca

En algunos casos hubo cuestiones fortuitas; en otros, incidieron las dificultades de ciertos futbolistas para recuperar ritmo y ponerse a punto después de las lesiones. También quedó expuesta, especialmente con Cavani, la insistencia de la dirigencia por intentar recuperar a un jugador que, a esta altura, ya no parece estar en condiciones de darle a Boca lo que le aportó por última vez en 2024, hace ya dos años y medio.

8) El nivel de Paredes

Su llegada renovó el ánimo dentro del vestuario y ayudó a reordenar al grupo después del Mundial de Clubes, una experiencia que terminó con la conflictiva salida de Marcos Rojo, hasta entonces principal referente del plantel. El volante de la selección aportó una línea clara de liderazgo puertas adentro: fue sostén de Miguel Russo y de Ubeda en momentos delicados, se mostró siempre cercano a los juveniles y empujó al grupo en los pasajes más complejos del semestre.

Pero dentro de la cancha su rendimiento estuvo lejos de ser sostenido. Hubo partidos en los que le alcanzó con algunas pinceladas -como frente a River- o con su pegada en la pelota parada -sobre todo en el cierre de 2025- para convertirse en el mejor jugador del equipo. Aun así, nunca terminó de afirmarse del todo y ante Católica, encuentro que disputó con una molestia en el muslo derecho, aparecieron los primeros murmullos.

Leandro Paredes se convirtió en el líder indiscutido del plantel, pero dentro de la cancha quedó en deuda: ante Católica jugó lesionado y no logró imponer su presencia Gustavo Garello - AP

Su comportamiento en el campo tampoco ayudó. Por momentos se lo vio más pendiente del roce con los rivales y de protestarles a los árbitros que de involucrarse plenamente en el juego. Cada vez que logró enfocarse y asumir el protagonismo, marcó diferencias. El problema fue que esos tramos resultaron demasiado esporádicos. Y Boca lo terminó sintiendo.

9) La falta de eficacia

Fue un problema que se vio más en el plano local que en la Copa, donde Boca, por distintas circunstancias, no generó tanto como en el Apertura. Aun así, la falta de contundencia también terminó costándole muy caro.

El equipo convirtió apenas seis goles en el torneo después de rematar 86 veces. Hubo partidos, como en Belo Horizonte, en los que ni siquiera pateó al arco, y otros, como frente a Cruzeiro o Católica en la Bombonera, donde acumuló 50 disparos, 12 remates al arco y apenas un gol. Influyó la mala suerte, pero también la falta de jerarquía y varios futbolistas que nunca terminaron de estar bien físicamente.

Incluso en sus peores partidos, Boca generó situaciones que no supo aprovechar y también pagó caro cada desatención defensiva: ante Católica, sufrió un gol en el único tiro al arco del rival Gonzalo Colini - La Nación

Ningún jugador de Boca logró marcar más de un gol en toda la Copa: los tantos se repartieron entre Bareiro, Herrera, Lautaro Di Lollo, Paredes, Merentiel y Ascacibar. El máximo goleador de la fase de grupos fue Alex Arce, de Independiente Rivadavia, con ocho conquistas: dos más que todo Boca junto en el certamen.

10) La Bombonera sin aura

La cancha nunca ganó partidos sola, pero en el último tiempo perdió parte de la mística que la convirtió durante décadas en un escenario intimidante. Boca cerró la Copa con dos encuentros como local y la obligación de ganar al menos uno para llegar con vida a la última fecha. Ante Cruzeiro, el impulso de la gente no alcanzó y fue apagándose con el correr del segundo tiempo. Frente a Católica, el contexto tampoco ayudó: el hincha armó una fiesta en la previa, con color y aliento, pero el clima se fue apagando rápido.

Boca firmó su quinta eliminación consecutiva en la Bombonera, un estadio que parece haber perdido parte de su aura, también por la escasa conexión que hoy genera el equipo con la gente JUAN MABROMATA - AFP

No hubo sintonía entre el público y un equipo que transmitió más impotencia que rebeldía. Ocurrió incluso cuando Zeballos cayó dentro del área en el primer tiempo: más allá de tratarse de un leve agarrón, la Bombonera casi no reclamó. En el tramo final apenas quedaron los bombos y el tibio aliento de la barra, que después del pitazo solo alcanzó a intentar tapar el “que se vayan todos” que bajaba desde distintos sectores del estadio.

Frente a Católica, Boca consumó su quinta eliminación consecutiva en casa. Un golpe muy duro para un club que históricamente hizo de su estadio una de sus mayores fortalezas. Y que hoy, como Boca, parece haberse acostumbrado a acumular decepciones.