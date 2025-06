Boca y un problema de fondo: la llegada de Pellegrino no termina de aportar soluciones

Boca aterrizó en Miami con el entusiasmo de quien empieza una nueva aventura, con la valija llena de ilusión y también, como ya es costumbre, con algunas dudas a cuestas. El plantel ya tuvo su primer entrenamiento en el campus de la Universidad de Barry y se prepara para el debut en el Mundial de Clubes, un torneo que lo motiva más por lo simbólico que por lo que marca la lógica, más allá de que Boca siempre encontró en las grandes citas motivos para sorprender y alimentar la esperanza.

Pero al mismo tiempo vuelve a aparecer un problema que parece no dar tregua: los centrales. Marco Pellegrino, el primer refuerzo del receso, llegaría recién este martes para sumarse al plantel, aunque lo hará con una molestia muscular detectada en la revisión médica que lo pone en observación. Y Ayrton Costa, otro de los zagueros disponibles, todavía no pudo viajar por un contratiempo con la visa. Boca sigue reforzando la última línea, pero todavía no consigue la tranquilidad que busca.

Russo ya conduce los ensayos de Boca en Miami para jugar el Mundial de Clubes X @BocaJrsOficial

El debut ante Benfica, que será el próximo lunes, ya se asoma en el horizonte y, aunque quedan pocos días, Boca sigue sin encontrar soluciones en el fondo. Miguel Russo puede sentirse confiado en algunos nombres, pero la dirigencia, con Riquelme a la cabeza, decidió reforzar esa zona para no dejar nada librado al azar. Con motivos, claro: la visa de Artyon Costa sigue trabada por una causa legal que lo tiene en suspenso; Cristian Lema, relegado y sin lugar en los planes de Gago y Herrón, apunta a buscar aire fresco lejos del club; y la incertidumbre sobre Marcos Rojo, la pieza más valiosa del fondo, que enfrenta un futuro incierto: con contrato hasta diciembre, aparece en la órbita del Inter Miami y podría no seguir en Boca, a menos que logre dejar atrás las lesiones y algunos problemas extrafutbolísticos.

🎥Desde adentro: Toda la intimidad del plantel en el viaje al Mundial de Clubes. #FIFACWC⭐⭐⭐ pic.twitter.com/ADpswY7Kfy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 9, 2025

Entonces, Boca decidió armarse de atrás hacia adelante. La apuesta fuerte fue Pellegrino: le compraron al Milan el 100% del pase por cuatro millones de dólares, con una plusvalía del 10% para el club italiano, y además una compensación de 92.000 dólares para Huracán, por haberlo sumado 20 días antes de que finalizara su préstamo. La intención era que Pellegrino viajara con la delegación el domingo, pero los tiempos no dieron, aunque la realidad es que, por su condición física, su presencia con el grupo tampoco habría sido del todo productiva. A pesar de haber terminado el Apertura como titular, una molestia muscular que ya arrastraba se complicó en el último partido con Platense. Así las cosas, Pellegrino no está disponible para el arranque y su llegada quedó postergada, y él descartado al menos para el debut contra Benfica.

La falta de centrales no es un problema grave en el presente, pero sí es una situación que enciende una alarma a corto y mediano plazo. Artyon Costa intentará solucionar su situación en estos días, aunque nadie puede asegurar que llegue a estar con el equipo en Miami. Por su parte, Mateo Mendia, una promesa joven del club que iba a viajar junto con Camilo Rey Domenech y Santiago Dalmasso, quedó fuera de la lista por una lesión muscular. Más allá de Rodrigo Battaglia y Marcos Rojo, que asoman como titulares casi seguros, las únicas alternativas que quedan para la defensa son Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal, que no juega desde diciembre tras ser intervenido en el tobillo izquierdo.

Marco Pellegrino llegó desde Huracán con una leve lesión muscular

El problema con los centrales no es nuevo, sino que viene de larga data. Entre los nombres que pasaron en los últimos años están Alexis Rolin, Marco Torsiglieri, Fernando Tobio, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Vergini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Junior Alonso, Gastón Ávila (todos contratados bajo la presidencia de Daniel Angelici), Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Cristian Lema, Gary Medel, Rodrigo Battaglia y, ahora, Mateo Pellegrino. Con Riquelme llegaron nueve zagueros en 12 mercados, y se fueron seis, uno cada dos. Aunque el plazo para inscribir jugadores vence este martes, en Boca no descartan sumar otro central para después del Mundial de Clubes, o bien en la ventana que se abrirá tras los octavos de final, en caso de que el equipo avance.

Otro sector que Boca se acostumbró a reforzar es el de los marcadores de punta. De hecho, afrontará el Mundial de Clubes con tres laterales derechos (Luis Advíncula, Lucas Blondel y Juan Barinaga), tres izquierdos (Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi y Frank Fabra) y una nueva incorporación para esa función: Malcom Braida se realizó este lunes la revisión médica, firmará por cuatro años y, si todo sale bien, viajará a Estados Unidos junto a Mateo Pellegrino. Boca pagó 1.800.000 dólares por un jugador que Russo tenía como prioridad y que pudo llegar al Xeneize después de varias idas y vueltas con la dirigencia de San Lorenzo.

Marcos Rojo, en la llegada de Boca a la concentración en Fort Lauderdale

Con la llegada a medias del central y Braida listo para subirse al avión, todos los esfuerzos están puestos ahora en repatriar a Leandro Paredes. Riquelme aún no viajó a Miami para intentar seducir al volante, cuya cláusula de salida de Roma es de 3,5 millones de euros (exclusiva para Boca), y a quien el club le ofrecerá ser el futbolista con mejor contrato del plantel. Es difícil que la negociación se cierre en estas horas, aunque Paredes tiene pensado vacacionar en Miami, y en Boca confían en que los resultados acompañen para poder contar con él en las instancias finales. El toque de distinción para un plantel que, pese a sus dudas y vaivenes, no deja de alimentar la ilusión de competir en el Mundial de Clubes, del modo que la historia le exige.