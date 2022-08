Carlos Tevez se enfrentó con Boca por primera vez: la gente, el recuerdo de su padre y la verdad sobre si gritaba un gol de Rosario Central

Nadie dudaba sobre cómo sería recibido Carlos Tevez en la Bombonera. Los colores azul y amarillo seguían en su ropa, pero esta vez eran los de Rosario Central. ¿El ídolo podría tener reproches porque dijo entre semana que les gritaría a los xeneizes un gol de sus dirigidos? No. Nada que ver.

“La gente sigue coreando mi nombre como si todavía jugara. Pisar otra vez la Bombonera te pone a prueba en un montón de cosas. Nunca lo experimenté como jugador porque nunca me enfrenté... ahora lo hice como técnico y es una sensación fea. Pero hoy me debo a Rosario Central”, dijo Tevez sobre una noche que jamás imaginó.

Así como Juan Román Riquelme mantiene a resguardo su idolatría ahora en su función de dirigente, con aciertos, errores y relaciones tirantes dentro de un plantel que se consume internamente, el Apache mantiene en una cajita de cristal su relación con los hinchas de Boca. Carismático y ganador, Tevez se hizo notar en la Bombonera.

Hubo una gran ovación. Respeto. Mauricio Serna, integrante del Consejo, lo agasajó con una camiseta con su nombre. Tevez saludó a las tribunas que lo vitoreaban. La mayoría de sus excompañeros se acercaron y lo abrazaron. Uno de los más efusivos fue el arquero Agustín Rossi, por estas horas en conflicto con Boca por la renovación del contrato. Alan Varela, Cristian Medina, Sebastián Villa, Agustín Sandez... Tevez sonría hacia todos lados.

“¿Si me hubiese gustado que Román estuviera para recibirme? No con Chicho [por Serna] está bien”, reconocería más tarde en radio Mitre, sin entrar en polémicas por la ausencia del otro gran N° 10 de Boca.

Con el transcurrir de los minutos llegó el nerviosismo. Del lamento por el penal que Rossi le atajó a Gaspar Servio –Tevez clavó la vista en el piso y no miró el tiro–al suspiro por el acierto del arquero de Rosario Central ante “Pol” Fernández, por la misma vía. Pocas indicaciones mientras corría la pelota.

El Apache reconocería más tarde que “no iba a gritar” el gol en caso de que Servio hubiese anotado. “Sensación muy raro. No sé qué decir. Es totalmente diferente. Vi el palco de mi papá y fue una emoción inexplicable. Siempre estuve del otro lado y fue rara la sensación de querer ganarle... Fue algo hermoso que todos mis excompañeros vinieran a abrazarme”, profundizó Tevez.

Los hinchas ya habían jugado mucho antes este partido y le hicieron dedicatorias especiales a Tevez en los alrededores del estadio. “Bienvenido Carlitos, Boca es tu casa”, rezaban las pintadas y los pasacalles. También hubo mensajes de agradecimiento para el exfutbolista. Algunos letreros fueron puestos en el mismísimo Obelisco, como para que no pasaran inadvertidos.

“No me sorprende nada de la gente de Boca, siempre voy a estar agradecido. Me dieron todo. No me sorprende lo que me vayan a dar. Es mi casa. Siempre va a ser mi casa, pero hoy me debo a Central y soy feliz”, había imaginado Tevez antes del encuentro.

El Apache también se había referido a la Bombonera: “Es la cancha más linda del mundo, pero tenemos que jugar como si fuera una más”.

Una imagen atípica: Carlos Tevez en el banco de suplentes visitantes de la Bombonera Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y líder del Consejo de Fútbol de la entidad, también le había dado la bienvenida al Apache. “Viene a su casa y lo vamos a tratar con cariño y amor. No somos amigos, pero lo quiero mucho”, había expresado el dirigente.

La relación entre Riquelme y Tevez, precisamente, es otro de los capítulos de esta historia. Se conocen desde hace mucho tiempo, aunque nunca compartieron el plantel de Boca. Es más, una de las imágenes que se viralizaron por las redes sociales los muestra abrazados. Riquelme, como jugador. Y Tevez, como un alcazapelotas con todos los sueños por delante. Sí fueron compañeros en el seleccionado argentino.

Agustín Rossi fue uno de los más efusivos al saludar a su excompañero Carlos Tevez Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Podría afirmarse que Riquelme y Tevez sostienen un trato distante, aunque respetuoso. Otra postal inédita quedó registrada hace poco tiempo, el 5 de junio del 2021, cuando el Apache anunció que se retiraba de Boca, tras el fallecimiento de su padre. Por entonces, salieron abrazados de la Bombonera.

Las diferencias políticas en el club también los separaron. Riquelme fue un continuo opositor a la gestión de Daniel Angelici. Por el contrario, Tevez siempre se mostró afín hacia el expresidente del club.

Esa grieta fue abriéndose con cada declaración de Tevez a favor de Angelici e, indirectamente, en contra de Riquelme. Claro que el vicepresidente no se quedó atrás y, a principios de año, consultado sobre la posibilidad de que el Apache integrara en el futuro alguna lista opositora, anduvo sin rodeos: “Si se presenta en otro sector ganamos 85 a 15. Yo no voy en contra de nadie. Yo lo que digo es que si quiere venir con nosotros, encantados. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca”.