Era una noche de celebración. Diego Martínez era la víctima de un supuesto parecido físico. Al principio, lo tomaba con humor. Con el tiempo, lo llegó a despreciar. En los festejos del ascenso de Tigre a primera división, en noviembre de 2021, en el vestuario del Matador se escuchaba, a viva voz: “Borombombóm, Borombombóm, es el equipo del Gigoló”. Envueltos en la algarabía, se debía a una semejanza física del entrenador con Javier Bazterrica, un mediático personaje que tomó trascendencia en 2015 luego de ser denunciado penalmente por artistas del espectáculo, entre otras visitas a la Justicia.

Martínez, tallado en historias del ascenso más profundo, contaba: “Me lo pusieron los chicos de Estudiantes (de Buenos Aires). No es algo que me molesta, pero tampoco que me llene de orgullo. Me lo pusieron cuando ascendimos, Rodrigo Sayavedra me lo puso; y habrá quedado dando vueltas por ahí. Como se hablan los futbolistas y se conocen entre todos, lo sacaron a la luz en un momento importante y se hizo viral. Se dejó de lado el Pelado Martínez, porque así me decían, y ya poca gente me dice de esa manera y pasaron al famoso Gigoló”.

Diego Martínez fue anunciado este martes como nuevo entrenador de Boca, y asumirá la conducción del plantel el 2 de enero próximo para iniciar la pretemporada. “Boca Juniors y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato”, fue el comunicado oficial emitido por la entidad “xeneize” en su cuenta de la red social X (exTwitter).

Martínez, de 45 años y ex DT de Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz, Tigre y Huracán, entre otros clubes, firmará en las próximas horas su contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2024 y con la opción de extenderlo por una temporada más.

El entrenador se sumará a Boca como la sucesión oficial de Jorge Almirón y tras el interinato de Mariano Herrón. Martínez estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por Cristian Bardaro, Adrián González y Gustavo Rodríguez (ayudantes de campo); Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti (preparadores físicos); Pablo Campodónico (entrenador de arqueros); Omar Mateo (videoanalista) y Patricio Ciavarella (coaching).

El apodo es una de las tantas historias que rodean la vida social, su costado humano, que va más allá del pizarrón. Su ascenso es extraordinario: en 2016, Martínez dirigía a Ituzaingó en la Primera D y salió subcampeón, detrás de El Porvenir. Arrancó en la Primera D, ocho temporadas atrás: Ituzaingó (en esa categoría), Cañuelas (en la C), Comunicaciones (B), Midland (C), Estudiantes de Caseros (B y Primera Nacional). Su camino (no tan reciente) es bien conocido. Su gusto por el buen juego, hasta su admiración por Marcelo Gallardo, ahora que aterriza en la Ribera, toma otro valor.

“Es el mejor entrenador del fútbol argentino. Me identifico mucho, me gustan sus equipos, su propuesta y la verdad que sostenerla durante ocho años en una institución como River, demuestra que tiene una gran capacidad”, había dicho. El conductor tiene otros atributos, deseos, historias, que superan el ámbito del rectángulo de juego. El verdadero factor humano. “Procuramos una relación de cercanía con el jugador. Creemos que esa es la manera de construir los procesos de trabajo. Los futbolistas, sin dudas, son lo más importante que tiene el fútbol”, descubre.

Insistía, en una charla con LA NACION: “No hay nada ni nadie más importante que el equipo. Nada se logra de manera casual. Atrás hay muchas horas de trabajo y dedicación. El futbolista debe entender eso. La gente a lo mejor piensa que la realidad del futbolista es la de las dos horas que va a entrenarse y nada más. En el alto rendimiento hay un cuidado personal, un sobre entrenamiento fuera de turno para optimizar virtudes y corregir deficiencias, para ser un jugador de elite. Eso es innegociable para nosotros.”

Es profesor de educación física y tiene acciones de un gimnasio en Haedo, en la provincia de Buenos Aires. Nunca se olvida un mensaje de texto de Gabriel Heinze, cuando los resultados no lo acompañaron en Godoy Cruz. Rezaba: “Diego, quedate tranquilo que el fútbol garpa”. Lo lleva tatuado en el pensamiento. Y lo reformula con una sentencia más extensa. “La vida es esto. Como dice el Pepe Mujica [ex presidente de Uruguay]: rendirse no es una opción. Hay que seguir, intentar, y las veces que te caés, levantarte. Es difícil, sí. Cuando los golpes son duros, te hacés preguntas y te replanteás muchas cosas, pero es parte del crecimiento”, le contó a Infobae.

Su costado más íntimo tiene otras páginas. Decía en la misma entrevista: “La parte que mejor manejo es lo efímero de las cosas cuando te va bien. No me creo absolutamente nada. No soy de consumir cosas del exterior, ni en las victorias ni en las derrotas. Cuando todo va bien, trato de mantener la tranquilidad y cuando no, me afecta, pero a la hora de analizarlo también busco la calma. Por eso es muy importante el grupo de laburo y la cercanía con la familia”. Ese aspecto, tal vez, es en el que más va a sufrir: su vida sentimental lo es todo. Y el Mundo Boca lo puede llegar a dejar desnudo.

Entiende al fútbol (y a la vida) como la suma de las partes. “Siempre fui un jugador colectivo, no entiendo esto como algo individual; no entiendo la vida como algo individual. Es algo colectivo, donde todos tienen que tener importancia. Acá todos somos importantes y nos relacionamos con la pelota, es una cuestión hasta de cómo uno entiende la vida. Es esto de compartir, que la pelota es de todos, no es de uno”, resulta otra de sus reflexiones de cabecera. El hombre, más allá del entrenador.

