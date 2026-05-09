Boca vs. Huracán, en vivo, por los octavos de final del Torneo Apertura

Claudio Úbeda apuesta por los titulares para el duelo de eliminación, con Leandro Brey nuevamente en el arco tras superar las molestias físicas.

El 11 de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (C), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.