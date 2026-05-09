Boca vs. Huracán, en vivo, por los octavos de final del Torneo Apertura
En la Bombonera, el equipo de Claudio Ubeda y el Globo se juegan el pase a la siguiente instancia
Diego Martínez regresa a La Bombonera
El entrenador de Huracán vuelve a dirigir en la cancha de Boca tras su ciclo en el club durante 2024. También están los exjugadores xeneizes: Lucas Blondel, titular y actualmente cedido en el Globo, y Óscar Romero, en el banco.
¿Cómo llegan los equipos?
Huracán avanzó a los playoffs tras empatar con Racing y apuesta a sostener su solidez defensiva fuera de casa. Boca llega golpeado por la derrota ante Barcelona en Ecuador, aunque atraviesa una larga racha sin caídas en el torneo local.
Boca vuelve a jugar en Brandsen 805
Tras cinco partidos fuera, el xeneize vuelve a jugar de local en la Bombonera, ahora por un mata-mata.
La formación de Boca
Claudio Úbeda apuesta por los titulares para el duelo de eliminación, con Leandro Brey nuevamente en el arco tras superar las molestias físicas.
El 11 de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (C), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 9, 2026
¡Así formará #Boca para enfrentar a Huracán en la Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/o1slUKViEf
La formación de Huracán
Diego Martínez elige el equipo habitual titular, con solo tres cambios respecto al último partido.
El 11 de Huracán: Hernán Galíndez (C); Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
Vuelve Brey al arco xeneize
Leandro Brey superó las molestias físicas y será titular. Claudio Úbeda apuesta por su equipo principal en un partido clave para el semestre.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Huracán
Boca recibe a Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura. El ganador enfrentará en cuartos al vencedor de Argentinos Juniors-Lanús. Dirige Pablo Echavarría. Transmite TNT Sports, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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