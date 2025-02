Edinson Cavani sufrió una lesión lumbar y se perderá el partido de ida de Boca ante Alianza Lima por el repechaje de la Copa Libertadores

Más allá del alivio por el triunfo ante Independiente Rivadavia por 2 a 0, por el torneo Apertura, Boca tiene un motivo fuerte para preocuparse: Edinson Cavani, el capitán y jugador franquicia, quedó descartado para jugar la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, el próximo martes en Perú ante Alianza Lima.

Víctima de una lesión lumbar que no es grave pero requiere cuidados intensivos, el delantero uruguayo no formará parte del plantel de Fernando Gago para el regreso oficial del conjunto de la Ribera a la máxima competencia continental. Y lo peor de todo es que no hay plazos para su recuperación.

El momento de la lesión

Sin tiempo estimado de rehabilitación, habrá que ver si el atacante podrá ponerse a punto para el partido revancha de la serie ante los peruanos, que será el martes 25 de febrero en la Bombonera.

Ya para el duelo con Independiente Rivadavia, Cavani salió de la lista de concentrados a último momento por un fuerte dolor en su espalda -fue reemplazado en la nómina por Agustín Martegani- y vio el partido desde los palcos. La baja de Cavani se le suma a la de Ander Herrera, uno de los grandes refuerzos, que tampoco podrá estar en el comienzo del torneo internacional.

Imposible no quererlo pic.twitter.com/HOpM8dN2eW — Facu Loter ✍️ (@FacuLoterOk) February 12, 2025

Tras el triunfo sobre el conjunto mendocino, el Matador se hizo viral en redes no por lo futbolístico, lógicamente, sino por una reacción mientras manejaba su auto. Un grupo de hinchas lo reconoció en la autopista en pleno festejo por la victoria y el uruguayo se sumó a los cantos para alentar al Xeneize desde su camioneta.

En medio de la euforia de los hinchas, que alentaban desde la marcha de un ómnibus por el autopista, Cavani acompañó con su brazo las canciones de los fanáticos y los saludó desde su vehículo, mientras manejaba. “¡Edi, máquina, te queremos!“, se escucha decir del lado de los hinchas, que no podían creer que el capitán del Xeneize estuviera con su vehículo a la par.

Los convocados ante Banfield

Por lo pronto, antes de enfocarse en la Fase 2 de la Copa Libertadores, Boca mantiene la mira en el torneo Apertura y viajará al Sur para medirse este viernes ante Banfield, con el objetivo de encadenar un nuevo triunfo que le permita meterse entre los ocho primeros de la Zona A. Así, desde las 20, el Taladro y el Xeneize abrirán la fecha 6 del Torneo Apertura con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Este jueves Gago entregó la lista de convocados en donde obviamente no está Cavani, pero vuelve a estar en la consideración Carlos Palacios. El chileno se había perdido el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por un cuadro de deshidratación.

También se destaca el regreso de Kevin Zenón, que estuvo ausente ante el conjunto mendocino porque había sido expulsado ante Racing, en la derrota en Avellaneda. Por ese motivo quedó relegado nuevamente Agustín Martegani. El volante ofensivo que había llegado de San Lorenzo casi no tuvo chances en el ciclo de Fernando Gago.

LA NACION