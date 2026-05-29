Claudio Úbeda, tras la eliminación de Boca: “Siempre dependemos de los resultados”

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa tras la derrota de Boca contra Universidad Católica de Chile, que decretó la eliminación del equipo xeneize de la Copa Libertadores. Ahora jugará los playoffs de la Sudamericana contra O’Higgins, de Chile, luego del Mundial. El DT dijo que su continuidad al frente del equipo -su contrato vence a mitad de año- no depende de él y asumió la responsabilidad de la caída.

“Hay que asumir la derrota y dar la cara”, dijo Úbeda. Y agregó, sobre su futuro: “No creo que sea un momento para hablar de esto [su contrato]. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí, tomar una decisión”. Y resumió: “Siempre dependemos de los resultados. [La continuidad] no depende de mí”.

El lamento del Changuito Zeballos y Milton Delgado por la eliminación de Boca en la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

Boca, que había superado las últimas 19 etapas de grupos de la Libertadores y que no quedaba eliminado en esta instancia desde 1994 fue despedido con insultos por parte de los hinchas. Úbeda reconoció que les fallaron: “No tuvimos el resultado que todos queríamos. El estadio estuvo como siempre, alentando como siempre. No les pudimos dar el resultado positivo. Habíamos hablado de las posibilidades que tenía el rival de poder lastimarnos con algunos contragolpes que nos agarren mal parados. La jugada del gol fue la única llegada clara de Católica”.

Sobre el trámite del partido, el entrenador xeneize apuntó: “Creo que no hay mucho análisis más allá de lo que buscábamos hoy, que era la victoria. No la conseguimos. La única opción la terminaron concretando, las que tuvimos no pudimos concretarla. Tampoco en el segundo tiempo llegamos con claridad. El rival hizo su negocio. Se defendió bien. Armó bien las líneas defensivas, no le pudimos marcar la diferencia. Más allá del cobro del penal en el primer tiempo y el gol en offside”.

También se lamentó por las ocasiones falladas: “Es labor nuestra mejorar la eficacia ante las distintas situaciones que tenemos y minimizar el margen de error. Si te llegan poco y te convierten sigue habiendo alguna falla. Hay que achicar ese margen a cero”.

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Y agregó: “Salvo en este partido, hubo partidos que el equipo jugó bien. En los últimos tres partidos no tuvimos los resultados que hubiésemos querido. En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos. En relación a la impotencia que nos da no haber avanzado. Nos quedamos con esa angustia”.

Ante la consulta de dónde había perdido Boca el pasaje a los octavos de final de la tan ansiada Libertadores, Úbeda se refirió a las derrotas como visitante con Cruzeiro y Barcelona, de Ecuador: “Fue en esos dos partidos. Quizá un poco más en el de Barcelona por las condiciones en que estaba el campo y las sanciones que tuvimos. Pensar en los partidos que perdimos no creo que tenga relevancia”, aseguró.

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Úbeda también se refirió al partido de Leandro Paredes, quien en el calentamiento previo se tocó el isquiotibial y el entrenador confirmó que jugó todo el trascendental encuentro con una molestia. Y descartó que se haya preservado por estar en la lista de 26 futbolistas confirmados para el próximo Mundial: “Leandro no se cuidó para nada. Ustedes vieron la reacción de él de tocarse la carga. Tenía alguna carga en el isquiotibial. La pudo sostener en todo el partido. Quiso seguir jugando. Valoro la intención de él de estar dentro de la cancha en el momento difícil que estábamos atravesando”.

Además, Úbeda contó que aún no habló con los futbolistas tras la eliminación de la Libertadores, y que optó por transcurrir el momento en calma: “La verdad que todavía no hablamos con los jugadores. Normalmente si pasa este tipo de situaciones hay mucho más de cautela y de silencio que otra cosa. Seguramente ahora lo vamos a hablar”.

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Por último, el DT de Boca se refirió a su decisión de incluir al español Ander Herrera desde el primer minuto, y su posterior cambio por Alan Velasco en el entretiempo: “En principio el ingreso de Ander era para tener una conexión con los delanteros mucho más vertical. Para que pudiéramos atacar uno contra uno, y que no fuera solo Leandro. Ander es un buen pasador y eso lo podía hacer bien. Hicimos el cambio porque necesitábamos verticalizar más con jugadores más agresivos en el uno contra uno. Por eso entró Alan (Velasco). Cambiamos la figura y quedamos 4-2-3-1 con Leandro y Delgado”.