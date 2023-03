Hugo Ibarra confirmó el equipo de Boca que visitará a Banfield e intentó bajar la tensión a los cuestionamientos

escuchar

Pese a las críticas por un rendimiento que no termina de convencer, Hugo Ibarra no eligió ahora confrontar ni mostrar nerviosismo, sino aquietar las aguas con las palabras y también con los hechos. Por lo pronto, el director técnico de Boca eligió renovarles la confianza a los jugadores que empataron en la Bombonera ante Defensa y Justicia: avisó que los once titulares que saldrán el domingo frente a Banfield serán los mismos que igualaron 0 a 0 el último lunes ante el conjunto de Florencio Varela.

“No tengo que esconder nada. Estoy conforme, estamos trabajando para jugar con distintos sistemas. Tenemos jugadores que pueden hacer con variantes. Decidí que jueguen los mismo que jugaron en otro día en la Bombonera. Por la confianza que me da día a día el grupo, los jugadores. Uno le da la camiseta, la responsabilidad, la confianza y ellos la están devolviendo adentro de la cancha; y cuando tiene que salir alguien sabe que el compañero va a ser lo mejor para el equipo”, explicó el técnico sobre la alineación elegida, que será la siguiente: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Ibarra, preocupado por el presente de Boca (Prensa Boca)

Si bien el comienzo de campeonato no ha sido del todo malo, con 11 puntos sobre 18 disputados, Boca ha mostrado, además de la falta de un estilo definido, algunos desacoples defensivos que encendieron alarmas. Sin embargo, Ibarra baja el tono a estas cuestiones y defiende a sus futbolistas: “Tengo variantes de todo tipo, volantes que juegan muy bien y eso lo iremos aceitando en cada partido. Lo que se necesita, se recurrirá a esa variante”, comentó el formoseño. Y agregó: “De tres cuartos para adelante, tenemos jugadores importantes, decisivos. Confiamos plenamente en ellos. Queremos seguir en esta línea”.

"SALE EL MISMO EQUIPO" 🔵🟡



Hugo Ibarra confirmó que ante Banfield jugará con el mismo once que empató frente a Defensa y Justicia en la Bombonera. pic.twitter.com/5Ta2UsH6c3 — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2023

Seguir en esa línea implica continuar con un esquema en el que Ibarra confía, el 4-3-3: “Todos queremos ganar, lo importante es no perder puntos. El fútbol argentino ha mejorado y está parejo todo. Los rivales ya conocen a Boca, tratan de generarle bloques para que no tengamos posibilidades por adentro. Esto no quiere decir que igual ese siempre sea el esquema”, afirmó el DT.

Y finalmente se refirió al aspecto defensivo, una de las falencias que ha mostrado Boca en estos seis partidos. “La parte defensiva la estamos trabajando para intentar encontrar más solidez todavía; lo vamos mejorando. Los primeros defensores tienen que ser los delanteros, y después tener las líneas bien cerradas. En eso se trabaja día a día”, comentó.

LA NACION