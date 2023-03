Carlos Tevez habló sobre la final en Madrid y el DT de Boca que no lo quería y contó por qué no le escribió a Messi para felicitarlo por el Mundial

escuchar

Tras su paso por la dirección técnica de Rosario Central, Carlos Tevez repasó su carrera como futbolista en una entrevista con ESPN. Lionel Messi, la selección argentina, el Mundial de Qatar, su paso por Manchester United, los títulos con Boca y su relación con los diferentes entrenadores fueron los ejes de la nota, en la que también armó su equipo ideal. “Messi se hizo líder a los golpes”, dijo sobre La Pulga. Y agregó: “Hoy vemos al Messi que nos encanta a todos, se rebeló y ganó mucho en eso. Hoy sabe que él es Messi. De chico ya le pedíamos que sea líder y no le salía, porque recién arrancaba su carrera y es difícil cuando te piden eso a los 19 años”.

“No puedo creer lo que lograron estos pibes con 22 o 23 años”, continuó Tevez sobre la gesta del equipo albiceleste en Qatar. Y añadió: “Cuando jugás un Mundial tenés mucho peso y veía la naturalidad de estos chicos que no eran titulares y rendían...Si por un segundo te ponés a pensar, te agarra cagazo. Estos sacaron el fútbol para otro lado. No podía creer ver a Messi levantando la Copa. No le mandé un mensaje porque me gusta estar en las malas y no en las buenas”, completó.

El ex capitán e ídolo de Boca confesó qué significa para él vestir la camiseta albiceleste: “Siempre es un sueño, sea la Sub 20 o la Sub 17″. E incluso se postuló para dirigir al combinado de juveniles en algún momento: “Si me dicen, les digo: ‘Dejame preparar algo para presentarte. Yo trabajo de esta manera y si es compatible, puedo llegar. Tengo una manera de enseñar y si ese modelo le sirve a la Sub 20 o la cabeza, que es Scaloni y de ahí para abajo estamos todos alineados, obvio que a cualquiera le seduce”.

En tren de recuerdos, Tevez viajó en el tiempo y se quedó en Alemania 2006. “Era el Mundial para ser campeón. Teníamos equipo para serlo”. Más acá, recordó Brasil 2014: “Estaba afuera del proceso por un capricho de Grondona. Ese año estaba mejor que en 2010, donde hubo presión al entrenador (era Diego Armando Maradona). En Sudáfrica internamente sentíamos que si nos agarraba un equipo bien parado nos podía lastimar”. Argentina terminó perdiendo en cuartos de final con Alemania por 4 a 0.

El repaso por Boca lo llevó a dos puntos fundamentales: el título ganado en la Bombonera ante Gimnasia (La Plata), equipo dirigido por Diego Maradona, y la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. “En mi carrera nada superó esa noche ante Gimnasia”, comenzó Tevez. Y amplió: “He ganado todo. Cómo venía yo, de China, el hincha me miraba de costado. Antes, el técnico de Boca (Alfaro) no me daba la confianza, quería que me vaya mal. Yo iba luchando contra mi confianza y me preguntaba: ‘¿Che, me puedo mejorar en esta?’ Tocaba la pelota y se sentía murmullo en la cancha, ya era discutido. En cambio Russo me dio la confianza y empecé a hacer los goles. Ganar ese campeonato de esa forma, con mi viejo, con Diego... y eso que en el segundo tiempo se empezó a sentir el murmullo de la gente. Ya no le llegábamos a Gimnasia. Ese es el final de la película de mi carrera”.

Sobre el partido decisivo en Madrid, Tevez apuntó: “No entiendo por qué no me puso en la final de la Libertadores con River. Creí que iba a jugar en la revancha. Nunca lo hablé con Guillermo. En el primer partido le di esa al Pipa que no llegó a convertir porque le tapó Armani. Venía haciendo goles, no estaba en un buen momento, pero si tengo a Tevez en el banco en una final con River, lo pongo. Tengo un prontuario con River. Si vos le preguntás al hincha de River, siempre me tuvo miedo. A esta altura no me cicatriza porque al hincha de Boca le quedará siempre, así como al hincha de River que ganó la Libertadores. Si tengo un 9 que sé que me puede meter goles, lo pongo. ¿Si Guilllermo no sabía eso? No sé, le tienen que preguntar a él. Lo mismo en la final en Chile por la Copa América. Tenía una ganas de entrar, que me pongan que lo gano yo. Lo sentía y lo sigo sintiendo. Después entro y quizá erro un gol al lado del arco. Se veía que nosotros íbamos de contragolpe y se podía”.

