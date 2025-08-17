Independiente Rivadavia vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura

El presente de Boca preocupa, y mucho. Doce partidos sin ganar es una marca que jamás se había registrado en la historia del club. Un dato que retumba en la Bombonera y que grafica el momento de un equipo que, en el Clausura, apenas cosechó tres puntos en cuatro fechas y hoy mira la tabla de la Zona A desde el penúltimo lugar. El empate 1-1 contra Racing en casa dejó algunas pinceladas positivas, pero volvió a desnudar lo mismo de siempre: falta de contundencia arriba y demasiadas dudas en la última línea.

En ese contexto, Miguel Ángel Russo busca aferrarse a este viaje a Mendoza como el inicio de un nuevo camino. El entrenador sabe que una victoria no solo sería un alivio en los números, sino también un golpe de confianza. En cambio, no sumar de a tres puede sentenciar su ciclo.