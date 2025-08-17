Independiente Rivadavia vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura
El Xeneize quiere romper su racha histórica sin triunfos en Mendoza, por la quinta fecha
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Boca cierra un primer tiempo que lo entusiasma en relación a sus últimas actuaciones. Logró controlar los primeros minutos de Independiente Rivadavia y luego fue de menor a mayor para terminar esta etapa como un merecido ganador.
Se salvó Boca
Una muy mala salida de Marchesin le deja el gol servido a Sartori. Pero su remate es desviado en la línea por Pellegrino, que evita el 1 a 1 sobre el final del primer tiempo.
Al ritmo de Paredes
Paredes, fundamental en el 1 a 0, maneja todo en el mediocampo de Boca. A diferencia de lo que pasó con Racing, al jugar con Battaglia de doble 5, el campeón del mundo puede jugar más suelto y el equipo lo disfruta.
¡GOL DE BOCA!
Tras un corner, Merentiel le da claridad a la segunda jugada y asiste a Pellegrino, que casi desde el punto penal le pifia a la pelota. El balón termina en Paredes, que se arrima al área chica y saca un potente derechazo que se desvía en Tomás Bottari, descoloca a Ezequiel Centurión, que también toca la pelota antes de que se meta en el arco. Gana Boca en Mendoza.
LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sp76HQ8EWo
Faltan las emociones
El partido es intenso y entretenido, pero carece de situaciones de riesgo y es demasiado friccionado en el mediocampo. De todas maneras se ve una mejoría en Boca en relación a los últimos partidos.
¿Ay Cavani!
Cavani tiene la mejor chance del partido hasta el momento, pero la pelota le pasa por abajo de la suela y Boca se pierde el 1 a 0.
¡¡¡DE NO CREER!!! A CAVANI LE PASÓ LA PELOTA POR DEBAJO DE LA SUELA.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p01PitZP9a
Palacios, "tarjeta naranja"
Palacios va con vehemencia contra Luciano Gómez sobre el costado derecho de la cancha. Por esa infracción el chileno fue amonestado, mientras el equipo local pide la expulsión.
SE CALDEARON LOS ÁNIMOS: Carlos Palacios vio la amarilla por esta entrada en Mendoza.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BeZG6t3e7T
Un Boca más intenso
Boca mejoró en su funcionamiento y se muestra intenso en la presión sobre la salida rival, aunque le cuesta crear situaciones de riesgo que no sean mediante centros. En Independiente el jugador más peligroso es Villa, que con su velocidad marca la diferencia.
Se equilibran las acciones
Boca se acomoda en el campo y llega al área rival. A Paredes lo cruzaron feo en el mediocampo y se quejó. Un buen centro de Barinaga es mal conectado de cabeza por Palacios y el riesgo se diluye.
Pierna fuerte contra Paredes en Mendoza: al campeón del mundo no le gustó nada...
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2PdM4iVG7Y
Se salvó Boca
Villa metió un gran tiro libre con rosca desde la izquierda y Marchesín evitó el 1 a 0 con un manotazo invertido.
¡SE JUEGA!
Movió Independiente Rivadavia y comenzó el primer tiempo en Mendoza.
PRIMER TIEMPO
Los jugadores de Independiente y Boca ya están sobre el campo. En minutos comenzará el partido. Villa saludó a Fabra y Advíncula, sus excompañeros en Boca.
Momento viral: Seba Villa saludó al banco de Boca ¡y se armó con Fabra y Advíncula! 😆🤣
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5sXYwBRQL5
Los 11 de Boca
Salen los equipos
Los siguientes son los 11 titulares elegidos por Miguel Ángel Russo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 17, 2025
¡Así formará #Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia en Mendoza!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/6XsbGKJBS4
Los 11 de Independiente Rivadavia
Los siguientes son los 11 titulares elegidos por Alfredo Berti: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
Los 11 elegidos por Alfredo Berti para enfrentar a Boca Juniors 👊🏼⚽️

¡VAMOS LEPRA! 💙#HaceteSocio #ArribaLaLepra#ElMasGrandeDeMendoza
¡VAMOS LEPRA! 💙#HaceteSocio #ArribaLaLepra#ElMasGrandeDeMendoza pic.twitter.com/co3tNk8SUo
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.
Cómo llega Boca
El presente de Boca preocupa, y mucho. Doce partidos sin ganar es una marca que jamás se había registrado en la historia del club. Un dato que retumba en la Bombonera y que grafica el momento de un equipo que, en el Clausura, apenas cosechó tres puntos en cuatro fechas y hoy mira la tabla de la Zona A desde el penúltimo lugar. El empate 1-1 contra Racing en casa dejó algunas pinceladas positivas, pero volvió a desnudar lo mismo de siempre: falta de contundencia arriba y demasiadas dudas en la última línea.
En ese contexto, Miguel Ángel Russo busca aferrarse a este viaje a Mendoza como el inicio de un nuevo camino. El entrenador sabe que una victoria no solo sería un alivio en los números, sino también un golpe de confianza. En cambio, no sumar de a tres puede sentenciar su ciclo.
📍Estadio Malvinas Argentinas
Cómo llega Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia vive un arranque de campeonato con altibajos. La Lepra mendocina aparece en la décima posición con cuatro puntos, fruto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En su última presentación, tropezó 2-1 frente a Estudiantes en La Plata.
La gran expectativa pasa por Sebastián Villa. El ex Boca vuelve a cruzarse con el club en el que vivió momentos tan brillantes como polémicos. Su velocidad y desequilibrio son las principales armas ofensivas de los mendocinos, que confían en que el colombiano pueda marcar la diferencia.
Probables formaciones
Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia y Boca, válido por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 20.30, será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por ESPN Premium.
