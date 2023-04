Jorge Martínez y la denuncia de abuso en Boca: la tajante medida del plantel femenino y lo que espera el club para tomar una decisión final

escuchar

Más de 24 horas dedicó Boca a la reflexión sobre cómo debía comunicar al hincha la manera de proceder con Jorge “Negro” Martínez, entrenador del plantel femenino, que fue denunciado ante la Justicia por la jefa de prensa, Florencia Marco, por supuesto abuso sexual. Con un comunicado escueto, el club informó que “se lo ha licenciado en sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades”.

No fue un día más el del martes para el plantel profesional femenino de Boca. Había sido fuerte el golpe de la noticia que había explotado el lunes con la denuncia. Afectadas en lo psicológico ante semejante impacto, las jugadoras no se entrenaron. Debían hacerlo en el complejo Pedro Pompilio.

Luego del 3-0 de sus dirigidas sobre River en la liga femenina, Jorge Martínez fue suspendido por Boca. Rodrigo Valle - Getty Images South America

La abogada de la denunciante, Andrea Lucangioli, dio a conocer que Marco se había explayado sobre el tema, en primera instancia, ante el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca. “En su momento, hablé con todos en el club”, detalló el lunes la encargada de prensa ante LA NACION. De ser así, son muchas las personas que estaban al tanto de la gravedad de la presunta situación que en febrero la empleada denunció puertas adentro.

Durante dos meses Boca no tomó ninguna determinación al respecto, más allá de haber “activado el protocolo correspondiente”, como agrega en el comunicado. En realidad, sí tomó decisiones fuertes, y hace meses: primeramente, le dio vacaciones a la denunciante, y cuando ella volvió, la licenció. Hoy en día Marco sigue fuera de actividades. “Desde ese día, nadie se comunicó conmigo”, agregó frente a LA NACION. Ahora que la denuncia tomó formalidad y llegó a los medios de comunicación, en Brandsen 805 sí pusieron el foco en Martínez, ex jugador de la institución.

La revolución interna fue tal que causó, en primer lugar, la suspensión del entrenamiento de este martes, decidida y comunicada de manera privada por parte de la administración del fútbol femenino. Ni siquiera Pablo Jerez, ayudante de campo, se presentó; en ese sentido, los trascendidos continúan y se afirma que él quedaría al frente de las “Gladiadoras”, interinamente. Pero de esto no hay sin información oficial.

Las Gladiadoras, antes de un partido en el complejo Pedro Pompilio; el grupo no se entrenó este martes, luego de que trascendiera en los medios la acusación que la encargada de prensa de Boca hizo en febrero. Facebook Gladiadoras Xeneizes

No obstante, está por verse si el plantel retomará en estas horas las prácticas. En el transcurso del martes se barajó la posibilidad de que las futbolistas no se entrenen en lo inmediato y haya alguna jornada más de descanso. Al tener el próximo fin de semana una ventana FIFA, en la que el seleccionado argentino jugará dos amistosos contra Venezuela en preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda (de julio y agosto), Boca podría decidir extender esa pausa, a pesar del perjuicio que puede generar en lo deportivo.

Más allá del comunicado institucional de esta tarde-noche, LA NACION intentó comunicarse con Adriana Bravo, que ejerce la vicepresidencia tercera del club y es la máxima autoridad del Departamento de Inclusión e Igualdad, al que acudió Florencia Marco, pero los intentos por hablar con ella fueron vanos. Lo mismo ocurrió con Jorge Martínez, que tampoco respondió a la consulta periodística.

Si bien se ausentó el plantel de la primera, el complejo Pompilio no estuvo vacío en lo que respecta al fútbol femenino. Estuvieron las juveniles de la reserva (sub 19) y la sub 16. Nada ajenas a las noticias, por supuesto. Ambas divisiones son dirigidas por José Luis Godoy, que tiene como compañero a Alejandro Kunic: los dos son los preparadores físicos de las profesionales.

Martínez en el complejo Pompilio; este martes no hubo actividad de la primera división femenina de Boca, pero sí de las sub 19 y sub 16. Boca Juniors

El turno matutino suele estar ocupado por el primer grupo, y el vespertino, por el segundo. En su caso sí se ejecutó el entrenamiento programado; tras el impacto de las noticias, ellas fueron las primeras en salir a la cancha –de práctica– en el clima enrarecido. Según contaron a LA NACION fuentes cercanas, los integrantes del cuerpo técnico no disimularon al mirar a los ojos a las jovencitas y les trasladaron confianza como para que, sin temor ni vergüenza, se acercaran a ellos y fueran escuchadas y ayudadas, en el caso de que algunas hubieran vivido situaciones como la que denuncia Marco.

Tan sensible es todo, sobre todo para un equipo juvenil y para quienes están a su cargo, que la reserva terminó su jornada del martes dejando el complejo Pompilio por la salida trasera, en lugar de hacerlo por el portón de la Bombonerita, que usa habitualmente. ¿Por qué? Los empleados notaron que en ese lugar había periodistas (son días en que el plantel masculino continúa sin director técnico definitivo) que podían llegar a incomodar con preguntas sobre el caso.

El fútbol femenino de Boca vive horas incómodas. Mientras, los responsables del club apartaron momentáneamente a Jorge Martínez, aunque esperarán lo que dictamine la Justicia para decidir si informarán los motivos por los que durante dos meses no salió a la luz la acusación.