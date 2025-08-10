Juan Román Riquelme y la inusual euforia en el festejo del empate de Boca ante Racing

Es verdad que, por momentos, Boca mostró cierta reacción frente a Racing, en la Bombonera. Sin embargo, la imagen futbolística del equipo xeneize continúa siendo pobre. El empate 1-1 de este sábado ante la Academia aumentó la peor racha de partidos sin victorias de su historia: Boca llegó a los doce encuentros sin triunfos. En medio de ese tenso contexto, el público no ovacionó a ningún jugador ni al entrenador Miguel Ángel Russo. El panorama alarma: por ello hubo una imagen de Juan Román Riquelme que llamó mucho la atención.

Riquelme festejó en forma eufórica el empate frente a Racing Captura de video

Generalmente medido para ver los partidos desde un palco de la Bombonera (tomando mate, acompañado por su hermano Cristian “Chanchi” Riquelme que está en el ojo de la tormenta), esta vez el presidente del club de la Ribera se mostró muy eufórico en el empate Milton Giménez, a los 42 minutos del segundo tiempo. Habrá sido porque faltaba muy poco tiempo para el final del encuentro o porque se desahogó en medio de un momento crítico... lo cierto es que Riquelme celebró el gol muy sonriente, con medio cuerpo afuera del palco, golpeando los carteles de publicidad.

El festejo de Riquelme

Muy pocas veces se observó una versión tan encendida de Riquelme. Muchos hinchas de Boca utilizaron las redes sociales para marcar la curiosa situación. En algunos casos, con críticas muy duras. Otros, recordaron que que en marzo de 2020, cuando el conjunto xeneize (dirigido por Russo) salió campeón de la Superliga en forma agónica (triunfo 1-0 ante Gimnasia, en la Bombonera, aprovechando el empate 1-1 de River en Tucumán con Atlético), prácticamente no festejó y observó todo con seriedad.

Riquelme, como nunca, está bajo la lupa del mismo hincha de Boca que lo tiene como ídolo futbolístico. Atraviesa una crisis de la que, hasta ahora, no sabe cómo salir. Durante la semana pasada, oficialmente disolvió el Consejo de Fútbol que había creado, despidiendo a Raúl Cascini y Mauricio Serna (sólo Marcelo Delgado se sostuvo en el cargo). De fondo, desde el club dejan trascender la idea de que Riquelme analiza elegir un manager, el cargo que ostentó Nicolás Burdisso hasta diciembre de 2019, cuando la fórmula Amor Ameal-Riquelme ganó las elecciones y cambió la configuración con la creación del Consejo de Fútbol y el despido del exdefensor. Aunque existe la posibilidad de que la estructura podría seguir funcionando como hasta ahora, con menos cantidad de integrantes y otro nombre.

Riquelme, durante el partido de este sábado ante Racing, en su palco Fotobaires

La noticia tuvo un fuerte impacto. Ocurre que el Consejo de Fútbol era una de las banderas que más defendió Riquelme desde que asumió como máxima autoridad del Departamento de Fútbol de la institución, y parecía que ese bloque era inquebrantable. No por la eficiencia de su trabajo sino por los lazos de amistad que los une. De hecho, los roles de todos los integrantes del Consejo eran testimoniales, ya que todo lo decide Román.

