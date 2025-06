La durísimas sanciones para Nicolás Figal y Ander Herrera en el Mundial de Clubes que desataron el fastidio de Boca

Se conocieron las sanciones para los futbolistas de Boca que vieron la tarjeta roja en el debut del Mundial de Clubes en el enfrentamiento con Benfica. Resultó un fuerte impacto, un mazazo para el club xeneize, porque el Tribuna de Disciplina determinó que tanto Nicolás Figal como el español Ander Herrera fueran suspendidos por cuatro fechas, mientras que el delantero italiano del conjunto portugués, Andrea Belotti, recibió un castigo de dos jornadas, lo que potenció el malestar entre los dirigentes xeneizes.

Los dos casos de los jugadores de Boca son diferentes, aunque fueron castigados con igual severidad. El volante español fue expulsado cuando estaba en el banco de los suplentes y ya había sido sustituido por una lesión. Herrera vio la tarjeta roja cuando se quiso acercar hasta el sector en donde estaba el árbitro mexicano, César Ramos, revisando en el VAR la acción en la que sancionó el penal de Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi.

La expulsión de Nicolás Figal fue por una acción de juego. Faltaban tres minutos para el final y su equipo estaba en posición ofensiva; Luis Advíncula perdió la pelota en la disputa con el volante central de Benfica, Florentino Luís y, cuando el balón quedó en poder del rival, el defensor fue a destiempo y golpeó alto al futbolista portugués.

Incluso, el jugador xeneize pidió disculpas en las redes sociales luego de su expulsión, con un posteo en su cuenta de Instagram: “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirle disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión”, afirmó el zaguero, que volvió a ser titular por primera vez tras seis meses.

Y cerró: “Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es algo maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene”.

Lo más extraño del caso es que la expulsión del jugador de Benfica no fue considerada con la misma severidad, ya que el delantero italiano fue a disputar una pelota con Ayrton Costa, el defensor de Boca, y fue con la pierna levantada y con la punta de su botín golpeó, con los tapones, en la altura de la nuca del zaguero xeneize y el árbitro mexicano lo expulsó a instancias del VAR. Lo que dejó un sabor extraño en los dirigentes de Boca es que el jugador del conjunto portugués sólo recibió dos fechas de sanción.

Según informó TyC Sports, Figal habría presentado un descargo ante el Tribunal de Disciplina pidiendo que la suspensión sea reducida. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo deberá rearmar la defensa con la inclusión de Lautaro di Lollo en la zaga acompañando a Ayrton Costa, mientras que en la mitad de la cancha, Tomás Belmonte ingresaría por Ander Herrera. Además, Malcom Braida podría quedarse con el puesto de Kevin Zenón para el choque con Bayern Munich.

La crítica de Russo

Miguel Ángel Russo, a su estilo, deslizó una crítica sobre el desempeño del árbitro mexicano César Romero. que sancionó el penal para Benfica cuando finalizaba el primer tiempo y le permitía descontar al conjunto portugués: “Para mí, desde donde lo vi, no fue“, afirmó ante la consulta de los periodistas. Aunque inmediatamente reconoció que “es discutible”.

Cuando le preguntaron puntualmente sobre el desempeño de Cesar Ramos, el entrenador de Boca explicó con ironía: “Son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia, yo los conozco. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte. Hay un montón de cosas que conjugan, las cuales están en juego. Igual, no me quejo del árbitro ni nada”, finalizó Russo.

Y completó con un llamado de atención a sus propios jugadores: “El penal sobre el final del primer tiempo, no es lo mismo terminar 2-0 que 2-1. Nosotros tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te lo pueden hacer.”