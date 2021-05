La felicidad de Riquelme tras la victoria de Boca sobre River: “Estamos contentos; necesitábamos eliminarlos”

“Estamos contentos; necesitábamos eliminarlos”. Con esa frase, Juan Román Riquelme resumió el sentimiento que tiene todo el mundo Boca por estas horas, tras vencer al River de Marcelo Gallardo por penales y dejarlos al margen de una competencia, después de una racha adversa que duró siete años. Y agregó: “A mi me encanta jugar lindo. Pero el clásico se gana. El hincha de Boca mañana, por fin, va a estar contento.”

No suele hablar el ídolo devenido directivo. Pero cuando lo hace no deja tema sin tocar. En la extensa charla con TNT Sports se refirió al partido ante River, a la gestión, a la Libertadores, a Russo, y hasta a Messi y a Maradona.

Según el análisis de la máxima autoridad del Consejo de Fútbol, el Xeneize fue un justo ganador. “Este es el tercer superclásico desde que asumimos en el club y sí bien es cierto que nos está costando mucho definir los partidos, la realidad es que en los tres merecimos ganar. En el primero estuvo esa jugada final de Ramón (Ábila) y Zárate, en el segundo Armani hizo un partido extraordinario y hoy estábamos ganando, nuestro capitán tuvo tres jugadas claras y el arquero las sacó. Ellos no patearon al arco, hicieron un gol de un centro. Nuestro arquero no atajó. Y bueno, en los penales tuvimos esas suerte de pasar. Cuando Boca merece y no gana es todo un lío. Cuando el otro no merece y gana es una maravilla”.

🔵🟡 "POR FIN LES GANAMOS, POR FIN LOS ELIMINAMOS, ESO ES MARAVILLOSO" 🔵🟡



Juan Román Riquelme, después de la clasificación de Boca en el #SuperclasicoxTNTsports ⚽ pic.twitter.com/zskvwk9r3p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2021

El hombre que más partidos jugó con la camiseta azul y oro en la Bombonera reconoció: “Nos gustaría jugar mejor, claro. Pero desde que agarramos tuvimos la suerte de ganar dos torneos, y estamos siendo un equipo nuevo. Los tres chiquitos del medio arrancaron a jugar hace poco. Rojo llegó a hace poco, Pavón lo mismo. Villa no jugaba, Campuzano no jugaba, Vos ves la camiseta de Boca y querés ganar 4 a 0, pero eso lleva tiempo. Sabemos que tenemos que jugar mucho mejor. Pero repito: necesitabamos ganar un mano a mano y lo hicimos merecidamente. Enfrentamos a un muy buen equipo con un gran entrenador. Que podemos decir que tiene mucha suerte, como decían cuando nos dirigia Bianchi. A Gallardo lo admiro mucho. Para el hincha de River debe ser el técnico más importante de su historia. El hincha de River debe sentir lo mismo por él lo mismo que el de Boca por Bianchi. Es lindo haber tenido la suerte de poder eliminarlo. Y sabemos que cada vez que jugamos contra ellos hay que esforzarse al máximo porque tiene grandes jugadores y un gran entrenador.”

Acerca del rendimiento de Boca desde que cambió la dirigencia, Riquelme fue contundente: “Nosotros somos los primeros que queremos jugar mejor. Hablamos mucho con todos para lograr eso. Pero estamos muy agradecidos porque este equipo jugó dos campeonatos y ganó los dos. Llegó a las semifinales de la Copa, donde sabemos que no hicimos un buen partido contra Santos. No somos locos. Pero al mismo tiempo este equipo puede hacer historia, porque está a dos partidos de ganar tres torneos consecutivos por primera vez.”

"PARA EL HINCHA DE RIVER, GALLARDO DEBE SER EL ENTRENADOR MÁS IMPORTANTE." 🗣



Juan Román Riquelme, mano a mano con TNT Sports tras el #SuperclásicoxTNTsports ⚠, y la comparación entre Gallardo y Bianchi. pic.twitter.com/bQRMuRiXkk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2021

El modo en el que Edwin Cardona decidió rematar su penal (la quiso picar y el debutante Díaz se lo atajó) fue otro foco de opinión: “Cardona es un genio del fútbol. Tirar un tiro libre por abajo de la barrera, tirar un tiro libre sobre la hora contra Newells y clavarla en un ángulo. Y también es un loco que hace lo que hizo hoy. Es un crack. Es un diferente. Esas cosas como las que intentó hoy le salen a muy poquitos. Hay que animarse a hacerlo en el Superclásico. No se le dio. Menos mal que ganamos. Pero no hay otro igual a Cardona en la Argentina. Ojalá podamos comprarlo. Este año tuvo mala suerte. La rompió en la final con Banfield, hizo un partidazo contra Vélez en Liniers. Y después se rompe antes de jugar contra River.”

Además, dejó varias frases más, entre las que se destacan

Cavani. “Sigo hablando con él. Y tengo la ilusión de que esté con nosotros el año que viene. En diciembre me dijo que tenía ganas de venir, así que tiene las puertas abiertas. Yo le dije que lo único que le podemos ofrecer de diferente al equipo donde está es que nuestro campo de juego se mueve cuando jugamos con gente. Pero ahora no le podemos ofrecer ni eso.”

La MVA. “Es fácil poner 11 chicos par quedar bien. Pero estos chicos juegan bien. Fue el primer clásico de Varela, el segundo de Medina. Recuperar a Almendra es una maravilla porque creemos que es de los mejores volantes del fútbol argentino. Tenemos la ilusión de que la próxima Copa Argentina la jueguen 11 chicos de las inferiores. Queremos que los chicos tengan más ilusión de llegar al primer equipo.”

"RUSSO ERA EL ENTRENADOR INDICADO PARA QUE ESTÉ ACÁ." 🗣



Juan Román Riquelme, mano a mano con TNT Sports, y una gran banca para Miguel Ángel Russo #SuperclásicoxTNTsports ⚠ pic.twitter.com/Yz9bBwghIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2021

Pergolini. “A Mario le mando un beso grande. Seguramente estará muy contento. Es hincha de nuestro club y tiene las puertas abiertas. Pero esto es claro. Acá se enferma el portero y la culpa es de Riquelme. Está clarísimo eso, pero no pasa nada. Esto es maravilloso porque esto es mi vida. Esto es una maravilla y estoy en el lugar donde quería estar. Sé que cuando vengan las feas se la van a agarrar conmigo. Pero me alegra porque todo lo que están logrando es todo de los jugadores.”

Su cargo. “Yo no soy entrenador. Sí puedo decir que me siento muy feliz porque este club me hace sentir cosas increibles, lo más cercano a lo que me pasaba cuanodo era futbolista. Y trataré de elegir lo mejor posible para traer los mejores jugadores al club. Toda la vida nos vamos a equivocar. Sí es algo muy claro que jugamos dos torneos y ganamos los dos, pensamos que este semestre lo podíamos bancar con chicos de las inferiores, aun sabiendo que podíamos jugar más partidos malos que buenos. Y a mitad de año intentaremos reforzarnos en los lugares donde creemos que hay que mejorar.”

La dirigencia anterior. “Nos dijeron que nos dejaron un club millonario y no fue así. Nos dejaron deudas. Nuestra obligación es cuidar a nuestro club. A mitad de año intentaremos contratar refuerzos que nos mejoren el plantel. Sabemos claramente que es difícil. Creo que gastamos plata solamente con Zambrano. Tubvimos la suerte de traer a Rojo del Manchester porque él hizo mucha suerte por venir acá, y su padre también.”

"ME DAN GANAS DE VOLVER A SER FUTBOLISTA CUANDO JUGAMOS CONTRA RIVER." 🗣



Juan Román Riquelme, mano a mano con TNT Sports, con ganas de jugar otro #SuperclásicoxTNTsports ⚠ pic.twitter.com/1BQoDaWT9H — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2021

Por Fernández. “Pol se fue porque no se quiso quedar. Nosotros habíamos arreglado con Cruz Azul, él tenía un contrato de 4 años con nosotros, el priemro a préstamo, tenía todo firmado. Cuando le dijimos que estaba todo arreglado con Cruz Azul nos dijo que no se quería quedar. Y jugador que no se quiere quedar, no se queda.”

Andrada. “Hay un reglamento, una regla muy clara que con un positivo no se puede entrar al país. Se quedó un médico con él, y por suerte ya volvió. Seguramente que su familia estaba un poquito nerviosa, ojalá que estén todos contentos ahora que volvió y ya se entrenó con nosotros. seguramente volverá pronto a jugar.”

La Libertadores. “Creo que el partido de hoy fue importante. Para muchos jugadores que llevan muchos años en el club, por fin en un mano a mano deja afuera al de enfrente. Porque hubo series muy parejas, pero no nos tocaba. Y hoy muchos muchachos dicen ‘por fin, los eliminamos’. Hoy se sacaron la mochila. A partir de ahora vamos a competir cada vez mejor. Si ganamos los dos partidos de local creo que estaremos en octavos.”

Russo. “Miguel habla cada día con todos. Con los muchachos del Consejo, con Battagla. Es como un colegio. ver a los ex jugadores que fueron estrella hablando con nenes, que Miguel hable de la cuarta, con la quinta. Es hermoso. Con Miguel tengo una relación muy buena. Se merecía volver al club. Es el entrenador indicado para estar acá. Es una persona muy tranquila, inteligente. El que manda es él. Es el entrenador. Hay que respetarlo.”

"ROJO HIZO MUCHÍSIMA FUERZA POR VENIR." 🗣



Juan Román Riquelme, mano a mano con TNT Sports, y la llegada de Marcos Rojo a Boca. #SuperclásicoxTNTsports ⚠ pic.twitter.com/Qy0VD6GW8R — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2021

Su presente. “Yo trato de ayudar en todo lo que pueda. La única semana en la que quiero jugar es cuando toca River. Es una semana divertida e intensa. Fue maravilloso ser futbolista. No me imaginaba qué hacer después de jugar y por suerte estoy otra vez en este club que amo. Yo voy a ser futbolista toda mi vida. Yo cuando hablo con los muchachos lo hago como jugador de fútbol, jamás como dirigente. Ojalá eso ayude para que ellos compitan mejor.”

Messi. “No podemos darnos el lujo de que Messi no gane una Copa América o un Mundial. Hablo mucho con él. No creo que vuelva a salir alguien como él. No existe que alguien juegue 15 años a su nivel.”

Maradona. “Como les pasa a todos, creo que en algún momento va a aparecer. Era nuestro héroe, nuestro Superman. Nunca vamos a aceptar lo que pasó. Hemos sido muy felices de haberlo visto jugar y de todas las alegrías que nos dio.”

Fútbol sin público. “Que no haya hinchas me afecta muchísimo. Pero es algo a nivel mundial, y no sabemos cuándo volverá la gente a nuestro estadio. Somos conscientes de que sin ellos en la cancha damos ventaja, perdemos mucho. Los extrañamos mucho. Sabemos que el hincha de Boca quiere venir a la Bombonera. y ojalá se pueda resolver todo pronto para que vuelvan pronto.”

Bianchi. “Hablo mucho con Carlos. Me dice que me quiere mucho.”

LA NACION