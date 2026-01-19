Malas noticias para Boca: Merentiel se desgarró y no hay centrodelanteros para el debut en el Apertura

La alegría en Boca por el triunfo (2-1) sobre Olimpia, impulsada por el buen nivel de Exequiel Zeballos y el toque de distinción de Ander Herrera, duró muy poco: este lunes se confirmó que Miguel Merentiel, quien dejó la cancha a los 16 minutos del primer tiempo, sufrió un desgarro en el gemelo derecho, lo que deja al equipo sin su único centrodelantero disponible para el partido del domingo ante Riestra, por la primera fecha del torneo Apertura, teniendo en cuenta que ni Edinson Cavani ni Milton Giménez se encuentran todavía en condiciones de disputar minutos.

El uruguayo arrastraba molestias desde mitad de la semana pasada, cuando recibió un golpe durante una práctica. Ese traumatismo le provocó dolor, afectó su forma de apoyar el pie y cargó los músculos de la pierna. Como aún faltaba una semana para el partido contra el Guapo y Boca no contaba con otro 9 disponible, Claudio Ubeda, con el visto bueno del jugador, decidió incluirlo como titular en el amistoso frente a Olimpia, en San Nicolás. Sin embargo, el charrúa apenas permaneció unos instantes en el campo: sintió la señal antes del gol de los paraguayos, tras disputar una pelota aérea, y poco después, tras un desborde por la banda izquierda que terminó en córner a favor de Boca, la zona se endureció y debió salir.

El uruguayo fue el goleador de Boca en 2025, con 13 tantos Prensa Boca

El gesto de preocupación de Merentiel y de Ubeda lo decía todo, sobre todo cuando la Bestia debió colocarse hielo para aliviar el pinchazo. De regreso a Buenos Aires, previo al inicio del entrenamiento en Ezeiza, el uruguayo se sometió a estudios médicos que confirmaron la lesión.

Así, el técnico tendrá apenas unos días para definir no solo al reemplazante de Merentiel, sino también el esquema táctico que utilizará ante Riestra, con muy pocas alternativas posibles. Desde el inicio de la pretemporada, el 4-3-3 fue el esquema que Ubeda utilizó en los amistosos. Por un lado, porque consideraba que el 4-4-2 con el que Boca concluyó el 2025 había sido funcional en momentos puntuales, en medio de la transición tras el fallecimiento de Miguel Russo y en instancias decisivas. Por otro, porque el equipo no contaba con suficientes delanteros para sostener un doble 9.

Más allá de ejercicios específicos, ni Cavani ni Giménez pudieron entrenar a la par del grupo: el Matador arrastra una lumbalgia desde el año pasado, que lo obligó a realizar un tratamiento especial, y Giménez, con pubalgia, aún no sabe cuándo podrá reaparecer.

¿Para preocuparse? La Bestia Merentiel pidió el cambio a los 15' minutos de juego ante Olimpia.



Ante Millonarios y Olimpia, de hecho, solo un delantero estuvo presente en el banco: Lucas Janson, quien llevaba cuatro meses sin jugar e incluso había quedado fuera de citas anteriores. En el primer partido no ingresó, pero contra Olimpia tuvo una actuación correcta como falso 9, entrando y saliendo del área, y contó con dos chances de cabeza, una sacada por el arquero y otra que pegó en el palo. Aun así, casi toda su carrera la desarrolló como segunda punta, por sus características de juego y también por contextura física: con 1,71 m, es el segundo más bajo del plantel, detrás de Alan Velasco, quien mide 1,67. Además, se enfrentará a un equipo fuerte en el juego aéreo, con centrales altos y mucho roce.

Si bien Boca fue el equipo más goleador de 2025, con 52 tantos, solo la mitad correspondieron a sus centrodelanteros: 26 entre los tres, con 13 de Merentiel, nueve de Giménez y cuatro de Cavani. Por eso, el club buscó incorporar dos atacantes: un extremo, para jugar por la banda opuesta de Zeballos y completar el nuevo esquema, y un punta que compita con Merentiel y pueda jugar ocasionalmente como 9. Los apuntados fueron Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y Alexis Cuello, de San Lorenzo, pero ninguno llegó a tiempo.

Por Hinestroza, Boca acordó de palabra la compra del 100 % del pase por 5 millones de dólares, aunque surgieron diferencias sobre el porcentaje que recibiría Atlético Nacional en una futura venta: si sería el 20 % del total o el mismo porcentaje sobre la plusvalía. La negociación se cortó, y ahora el club colombiano habría recibido una oferta de Vasco da Gama, superior a la del Xeneize. Por Cuello, Boca ofreció 2,5 millones por el 60 % del pase, pero San Lorenzo consideró insuficiente la propuesta.

Lucas Janson, en su último partido como titular de Boca: victoria 2-1 sobre Aldosivi, febrero de 2025 Manuel Cortina

Ni siquiera las inferiores se miran como opción: Valentino Simoni, el 9 que debutó con Fernando Gago en mayo de 2025 y que volvió a sumar minutos con Claudio Ubeda en noviembre, fue bicampeón con la Reserva de Mariano Herrón, pero no fue convocado a la pretemporada y firmó a préstamo con Gimnasia de Mendoza, hasta diciembre. Simoni tiene 21 años, fue campeón de la Intercontinental Sub 20 en 2023 y, con 24 goles, es el cuarto máximo anotador histórico de la categoría: ni él ni ninguno de sus compañeros fueron promovidos a primera.

El calendario tampoco ayuda, ya que Boca afrontará tres partidos en una semana: este domingo ante Riestra, el miércoles contra Estudiantes en La Plata y el domingo siguiente, de local, frente a Newell’s. Luego habrá siete días hasta el duelo con el Vélez en Liniers y otra semana antes de recibir a Platense. Cuando enfrente al Fortín, se cumplirán 21 días de la lesión de Merentiel.

La oferta de Boca por Alexis Cuello fue rechazada por la dirigencia de San Lorenzo JUAN MANUEL BAEZ

Frente a este panorama, habrá que ver qué decisión tomará la dirigencia: Merentiel se perderá varios partidos, y la situación de Cavani y Giménez es incierta. Esta debía ser la pretemporada en la que el uruguayo se pusiera a punto, pero no participó de ninguna práctica de fútbol y apenas tocó la pelota, lo mismo que Giménez. La buena noticia para Boca es que la AFA decidió extender una semana más el cierre del libro de pases, que originalmente cerraba este martes, y además los clubes que vendan o cedan jugadores al exterior tendrán plazo hasta el 21 de marzo. En estas horas, podría concretarse el préstamo de Kevin Zenón al Alavés de España, aunque para eso debería formalizarse a partir del miércoles 27.

La situación llevó a que Lucas Janson pase de estar prácticamente borrado a iniciar el año entre los 11. Llegó a Boca en julio de 2023 a cambio de tres millones de dólares, aunque no logró continuidad con Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago, Miguel Russo ni Claudio Ubeda. Jugó 47 partidos –18 desde el inicio–, completó cinco y marcó tres goles, dos en 2023 y uno en el estreno de 2025, frente a Argentino de Monte Maíz. El domingo, salvo una recuperación milagrosa de alguno de los otros puntas, volverá a ser el hombre de referencia en ataque por la escasez de centrodelanteros. Un problema que venía latente en Boca y se agravó demasiado pronto.