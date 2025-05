Mariano Herrón y la reacción de los hinchas de Boca a pesar de la clasificación a los cuatros de final

Sin margen para nada. Ni la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura pudo detener el fastidio de la Bombonera. Boca mostró, una vez más, una cara muy lejos de su ideal, pareció no estar a la altura de la cita, sufrió demasiado ante Lanús, pero logró dar un paso más en la Liga gracias a los penales. Así, después del 0 a 0 en el tiempo regular, se impuso 4-2 desde los doce pasos gracias a los reflejos de Marchesin y un disparo que se fue por encima del travesaño.

Los hinchas hicieron saber el fuerte malestar con el equipo y la dirigencia, por eso es que el entrenador, Mariano Herrón buscó descomprimir tanta tensión aceptando los reproches que bajaron desde la tribuna: “Tenemos que mejorar, sin duda”, fue la primera frase del DT xeneize.

Herrón quedó en el centro de la escena, tras la incómoda victoria por penales de Boca ante Lanús y en una breve conferencia de prensa intentó ser concreto y pretendió transmitir que coincide en que el equipo mostró un nivel muy lejos del ideal: “Conseguimos lo que queríamos lograr, pasar de fase, y ahora tenemos que empezar a trabajar más desde el próximo día de entrenamiento. Lo que intentamos en la planificación del partido fue encontrar a (Carlos) Palacios unos metros más adelante, que sea la conexión entre volantes y delanteros. Por momentos lo logramos y después empezamos un desorden que a mí no me gusta y sufrimos nosotros“.

"LA COMISIÓN, LA COMISIÓN..." Picante canto de la gente de Boca contra la Dirigencia.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MfwExsNeZW — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

Y continuó: “Por características de jugadores nos faltaba más presencia en el último cuarto de la cancha, lo habíamos ensayado intentando correr hacia adelante para que los centrales empiecen a retroceder y por momentos pudimos hacerlo. Entiendo que tenemos que mejorar, tener más la pelota, ser más punzantes cuando atacamos y llegar al arco rival con más gente”.

El rendimiento del equipo fue un faro para los insultos de los hinchas, por eso Herrón no pudo eludir las consultas acerca de los gritos de reprobación de ls Bombonera: “Entendemos el enojo, necesitamos trabajar para mejorar pero se entiende que no se hayan ido conformes”.

Herron es el menos culpable de todo esto, por lo menos tiene autocritica pic.twitter.com/cXh3TAqvP8 — El tio bostero🇸🇪 (@ElTioBostero) May 11, 2025

En medio de tanta tensión, uno de los jugadores que más fueron reprobados por los hinchas fue Alan Velasco, y lógicamente surgieron las consultas para Herrón acerca del rendimiento del volante de Boca: “Vamos a coincidir en que es un media punta, un volante ofensivo; alternó buenas situaciones hoy y está en nosotros mejorarlo, ayudarlo a encontrar su mejor versión porque entendemos que es un gran jugador, pero para que logre eso también tiene que jugar“.

Más allá de que el entrenador de Boca eligió no ser muy extenso en la conferencia de prensa, sí se tomó unos segundos para deslizar algunas quejas sobre el arbitraje de Leandro Rey Hilfer: “De los arbitrajes no me gusta hablar demasiado, no sé si hubo alguna falta muy fuerte pero sí eran reiteradas, y cuando es así hay que amonestar, si no, es sistemático”.

🗣️ Mariano Herrón: "Lo que intentamos en la planificación del partido era encontrar a Palacios unos metros más adelante para a partir de ahí que sea la conexión entre nuestros volantes y delanteros. Por momentos lo logramos y después entramos en un desorden que no me gusta". pic.twitter.com/mLDTdhTYRc — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) May 11, 2025

Ya en retirada al vestuario en el entretiempo se pareció muchísimo a la del post Alianza Lima, con los jugadores abandonando el campo cabizbajos y la platea baja despotricando por la pobrísima actuación del equipo.

El final resultó un canto al desconcierto, un descalabro generalizado en el que Boca llenó de centros el área de Lanús y el equipo de Pellegrino despilfarró unas cuantas posibilidades de gol en las narices de Marchesin. Apenas Rey Hilfer pitó el final, la Bombonera volvió a explotar. Y por primera vez cargó de lleno contra la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme: “La comisión, la comisión…” y “que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”.

Tras el festejo por la victoria por penales, el partido se siguió jugando en las tribunas. Desde la segunda bandeja de Casa Amarilla donde se ubica La 12, surgieron cánticos contra la platea (“plateíta botón, plateista botón…”), desde donde habían nacido los reclamos para Riquelme.