Néstor Gorosito mantiene la estrategia de la “guardia alta” y sigue sembrando dudas sobre el arbitraje para la revancha en la Bombonera

Néstor Gorosito dejó en claro que esta serie entre Alianza Lima y Boca, por la fase 2 de la Copa Libertadores, no solo se disputa dentro de la cancha. El entrenador argentino comenzó a jugar la revancha desde el minuto posterior a la victoria de su equipo por 1-0, en Perú, tratando de generar presión sobre la tarea del arbitraje para el duelo de este martes en la Bombonera. Y lejos de detenerse, volvió a sembrar dudas sobre lo que pueda suceder en la cancha del conjunto xeneize respecto al arbitraje, que estará a cargo del chileno Piero Maza.

En ese contexto, Pipo Gorosito, volvió a calentar la previa y apeló a la famosa “guardia alta”. El entrenador expresó su descontento tras conocerse la designación de Maza para el partido de vuelta y aseguró que no es habitual que un árbitro dirija dos encuentros consecutivos a un mismo equipo en una competición internacional.

Néstor Gorosito está enfocado en calentar el ambiente y condicionar al arbitraje. (AP Photo/Martin Mejia) Martin Mejia - AP

El malestar de Gorosito se origina porque Maza ya estuvo a cargo del arbitraje en el partido de vuelta de Alianza Lima contra Nacional de Paraguay, en el que el equipo peruano se impuso por 3-1 como local. “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, dijo el entrenador argentino.

La estrategia de Gorosito se mantiene, porque ya instaló el tema del arbitraje en esta serie tras la victoria de Alianza Lima en el partido de ida. El DT ya había expresado su preocupación por el desempeño del árbitro uruguayo Esteban Ostojich: “Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho”.

Esta postura de Gorosito no es aislada, ya que sus jugadores también se alinearon y mantuvieron el mismo discurso, por eso Erick Noriega, mediocampista de Alianza, se sumó a la preocupación de su DT: “Sabemos que tal vez a la Conmebol, por marketing, le conviene que esté Boca. Como dijo el técnico (por los dichos de Pipo Gorosito), hay un cierto temor por lo que pueda pasar por el arbitraje y esas cosas”.

La idea de Gorosito de generar un clima calienta para esta revancha parece no detenerse, porque en los últimos días también fue polémico al referirse a la Bombonera, conocida por su ambiente intimidante. Sin embargo, Pipo lo minimizó y sostuvo: “Lo de la cancha de Boca es todo biri biri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera”.

Ante tanto juego mediático de Gorosito, las consultas para Fernando Gago sobre estas controvertidas frases de Pipi, el técnico de Boca evitó la controversia y dijo: “Son opiniones. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”.

Este será el segundo partido de Maza dirigiendo al conjunto peruano y el tercero arbitrando al equipo xeneize. El árbitro chileno fue el encargado de impartir justicia en la victoria de Boca por 1 a 0 ante Deportivo Cali, por la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2022 y en el empate 0 a 0 contra Nacional Potosí en el debut por la Copa Sudamericana 2024. Hasta el momento, el conjunto de la Ribera no perdió bajo la dirección de Maza.

