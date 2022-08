Hugo Ibarra, DT de Boca, fue tajante con el presente de Darío Benedetto: “Le vino bien descansar un poco y comprometerse con el grupo”

Después de varias semanas sin realizar una conferencia de prensa previa al encuentro de turno, producto del calendario apretado y los constantes conflictos que habitan en el inmenso mundo llamado Boca, Hugo Ibarra se sentó este jueves ante las cámaras a tres días de afrontar un encuentro bisagra: el puntero Atlético Tucumán, del que está distanciado por nueve unidades y al que necesita vencer este domingo para entender si, aun con su palidez e incertidumbre, se asoma en la lucha por la Liga Profesional. Entonces, había temas pendientes para consultarle y se animó a responder, según el momento, entre la ironía por una situación personal de los últimos días y la seriedad que genera la actualidad de uno de los referentes del plantel: Darío Benedetto.

Porque, por un lado, hace algunas horas se dramatizó desde algunos medios el hecho de que el martes por la noche, mientras los tucumanos enfrentaban a Barracas Central (ganaron 4-0), en la transmisión institucional del fútbol senior se observó que él estaba ubicado como lateral derecho del elenco de exjugadores que enfrentaron a su par de San Lorenzo. Entonces, la crítica con la que habitualmente convive por la pobre labor de su equipo (justa, aun venciendo el último fin de semana a Defensa y Justicia) se amplió al punto de dar a entender que no está enfocado en lo que debe. Se sabe: un encuentro puede ser grabado para luego verlo e, incluso, los encuentros a analizar no se limitan a uno solo.

Así las cosas, el técnico respondió con gracia, seguramente exagerando también su semana de análisis sobre el puntero: “El martes jugamos dos integrantes del cuerpo técnico, “Tito” Pompei y yo. Gracián, que es el tercero, lo estuvo viendo. Esa noche, durante la cena, lo estuvimos analizando juntos y ayer (por el miércoles) lo volvimos a ver después de la práctica”, detalló para que se esfumen las versiones malintencionadas. Y, luego, se encargó de contagiar sonrisas: “Hoy hice un entrenamiento pensando en ellos y por la tarde lo voy a volver a ver. Mañana también y, así, hasta el sábado... Para mí, compartir el fútbol senior con compañeros y entrenadores poniéndome la camiseta de Boca, que la amo profundamente, es algo que haría hasta en la China con total satisfacción. Eso no impide mi rol de entrenador”, terminó la respuesta con un tono sentimental, quizás, porque todavía se siente jugador.

Darío Benedetto suma más conflictos que goles durante este semestre, en el que tampoco la está pasando bien futbolísticamente: Ibarra quiere que siga descansando su cabeza. Victor R. Caivano - AP

A propósito, comentó qué es lo que analizó en estas horas sobre el próximo adversario al que recibirá en la Bombonera: “¿Si es un encuentro importante para aspirar al título? Todos los partidos son clave para nosotros. Atlético es un equipo difícil, que está bien parado con dos líneas y que sale muy rápido cada vez que recupera. Vamos a tratar de neutralizar eso”.

Según se supo antes de dar la conferencia de prensa, la práctica matutina de este jueves tuvo el parado de dos equipos diferentes. Durante la semana, con la reincorporación de Carlos Zambrano y Darío Benedetto tras los dos partidos en los que no fueron considerados como parte de la sanción por los golpes de puño que se repartieron en Avellaneda, se dio por sentado que el Nº9 volvería a la titularidad el próximo domingo, a pesar del gol de Luis Vázquez en Florencio Varela. Eso es algo que se mantiene expectante, aunque Ibarra dedicó una importante frase sobre el delantero y sus últimos episodios.

“Paré los dos equipos porque a Darío (Benedetto), por suerte, ahora lo vuelvo a tener a disposición. Hizo una excelente práctica. Todavía quedan días por decidir y ojalá que no pase nada en estos días”, comenzó devolviendo la primera pregunta de una manera cassettera. Minutos después, la incomodidad periodística volvió y él se encargó de sincerarse más: “Darío está bárbaro, se está recuperando (evidentemente, desde lo mental ya que no tuvo una lesión). Creo que le vino bien descansar un poco y comprometerse, como lo está ahora, con el grupo. Tiene que darle para adelante. Lo pasado, pasado. Ya está”.

Luis Vázquez volvió a convertir tras 15 encuentros y, sumado a la situación de Benedetto, se mantendría en la titularidad para recibir a los tucumanos. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

¿Fue una manera de avisar que ese descanso continuará desde el banco de suplentes? ¿Estará desde el arranque ante Atlético Tucumán? Por lo pronto, en el entrenamiento de hoy fue parte del once de recambio y pareciera que todo terminará así, aunque el técnico avisó que restan días para definir un equipo que, tal como dijo, ya lo tiene en su cabeza.

El otro tema importante derivó a partir de la frase que largó luego de vencer al Halcón: “La idea está”. Una frase que generó curiosidad y malestar en el hincha, ya que Boca volvió a tener un funcionamiento confuso aun obteniendo el triunfo agónicamente. En este caso, quizás arrepentido por dar una sentencia semejante, puso el freno y fue más claro, yendo de la mano con lo que se observa de su equipo: “En semanas largas como ésta se intenta agregar trabajo porque, como todos saben, estamos en el mando hace un mes y pocos días. Queremos encontrar la idea del equipo y darnos confianza”.

Sergio Romero se entrena a la par, pero aún no estaría en las óptimas condiciones que el arco azul y oro necesita producto de tanta inactividad. Twitter Boca Juniors

El concepto de la identidad lo profundizó: “Últimamente no tuvimos continuidad con los centrales por algunas lesiones. Facu (Roncaglia) lo ha hecho de una manera impresionante cuando no tenía partidos encima. Hoy lo puedo rotar para dosificar algunas cargas (la zaga sería conformada por Zambrano y Nicolás Figal). Trabajamos la parte defensiva para estar bien cerrados y que no nos conviertan. Cuando uno tiene la defensa bien parada, a veces, para cualquier rival es difícil entrar. Buscamos ser firmes”. Y añadió con la visión de lo que fue él, un lateral derecho: “Lo más importante para mí es la parte defensiva del equipo y lo estamos logrando manteniendo el arco en cero”.