“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca

Apenas unos minutos después de que terminara el encuentro entre Boca y Banfield, con la victoria por 2 a 0 del conjunto que dirige Miguel Russo, la transmisión oficial se quedó con una imagen. En el centro del campo de juego, un empleado del club se acercó a Edinson Cavani y le entregó un celular. Del otro lado del teléfono estaba la voz de Juan Román Riquelme. “Me transmitió su alegría y yo le transmití la mía”, contó el delantero luego.

Desde el palco de la presidencia de la institución, el ex10 del club de La Ribera hablaba con el jugador. “Si sí, era una llamada de Román”, explicó Cavani en diálogo con El Canal de Boca. “Estaba contento también por el triunfo y contento por lo personal, por el gol”, develó el uruguayo sobre la conversación telefónica. Hacía varios partidos, a lo largo de cinco meses, que “el matador” no podía convertir un tanto. Es más, cada vez sumaba más críticas por sus falencias al momento de patear al arco.

“Se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, esa identidad que tiene que tener este equipo. Ahora quedar recuperarse, descansar y volver a los entrenamientos con toda la disposición para preparar el próximo partido”, agregó Cavani con miras al encuentro que tendrá el domingo próximo contra Aldosivi en Mar del Plata.

Este domingo, Boca, con la victoria ante “el Taladro” en su cancha, el club se acomodó en el Grupo A del Clausura. Con goles de Miguel Merentiel y Cavani en el segundo tiempo, el equipo logró un triunfo clave, tanto en el ránking anual que por ahora le está dando un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores como en la clasificación para los playoffs, donde quedó cuarto en la tabla.

Con la figura de Leandro Paredes como principal impulsor de la remontada, ayudada por la inclusión de Rodrigo Battaglia como rueda de auxilio en el centro del campo de juego, el equipo de Russo mostró una de las mejores caras desde que asumió el DT en Boca.

Como hacía tiempo que no ocurría, se vivieron momentos festivos en la Bombonera. Hubo aplausos para el equipo y ovaciones para Merentiel y Paredes. Boca ganó dos partidos al hilo por primera vez en cuatro meses.