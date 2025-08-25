“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca
El delantero uruguayo contó habló sobre la conversación telefónica que tuvo con el presidente del club
- 3 minutos de lectura'
Apenas unos minutos después de que terminara el encuentro entre Boca y Banfield, con la victoria por 2 a 0 del conjunto que dirige Miguel Russo, la transmisión oficial se quedó con una imagen. En el centro del campo de juego, un empleado del club se acercó a Edinson Cavani y le entregó un celular. Del otro lado del teléfono estaba la voz de Juan Román Riquelme. “Me transmitió su alegría y yo le transmití la mía”, contó el delantero luego.
Desde el palco de la presidencia de la institución, el ex10 del club de La Ribera hablaba con el jugador. “Si sí, era una llamada de Román”, explicó Cavani en diálogo con El Canal de Boca. “Estaba contento también por el triunfo y contento por lo personal, por el gol”, develó el uruguayo sobre la conversación telefónica. Hacía varios partidos, a lo largo de cinco meses, que “el matador” no podía convertir un tanto. Es más, cada vez sumaba más críticas por sus falencias al momento de patear al arco.
"Román me llamó y me transmitió su alegría". 📞🔟— El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) August 25, 2025
Edinson Cavani, habló en exclusiva en #ElCanaldeBoca tras la victoria y su gol ante Banfield. 💙💛💙
Mirá la nota completa este lunes desde las 12:30 en nuestro canal de YouTube. 📲
🎙@faafiperez pic.twitter.com/XIiIjPv3Io
“Se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, esa identidad que tiene que tener este equipo. Ahora quedar recuperarse, descansar y volver a los entrenamientos con toda la disposición para preparar el próximo partido”, agregó Cavani con miras al encuentro que tendrá el domingo próximo contra Aldosivi en Mar del Plata.
Este domingo, Boca, con la victoria ante “el Taladro” en su cancha, el club se acomodó en el Grupo A del Clausura. Con goles de Miguel Merentiel y Cavani en el segundo tiempo, el equipo logró un triunfo clave, tanto en el ránking anual que por ahora le está dando un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores como en la clasificación para los playoffs, donde quedó cuarto en la tabla.
Con la figura de Leandro Paredes como principal impulsor de la remontada, ayudada por la inclusión de Rodrigo Battaglia como rueda de auxilio en el centro del campo de juego, el equipo de Russo mostró una de las mejores caras desde que asumió el DT en Boca.
Como hacía tiempo que no ocurría, se vivieron momentos festivos en la Bombonera. Hubo aplausos para el equipo y ovaciones para Merentiel y Paredes. Boca ganó dos partidos al hilo por primera vez en cuatro meses.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
Se desbloqueó. Boca atacó mejor por Paredes y se reencontró con su gente gracias a los goles de Merentiel y Cavani
"Uno de los mejores que tuve". Los grandes elogios de Russo a Paredes, el líder que le devolvió el juego a Boca
En la Bombonera. Boca volvió a ganar: derrotó a Banfield, esta vez ante su gente y con los goles de Merentiel y de Cavani
- 1
TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa
- 2
Argentinos goleó a Racing por 4-1 con pases y lujos: López Muñoz puso la cabeza (pero casi convierte como Maradona)
- 3
Russo elogió a Paredes, que también habló y se refirió a la importancia de que conviertan los delanteros
- 4
Ramón Díaz se fue de Olimpia tras un efímero paso: estuvo siete partidos