Nico Paz, uno de los “futbolistas del verano” en Europa: el sueño de jugar el Mundial 2026 y la opción de repesca de Real Madrid

“Nico Paz es uno de los futbolistas del verano. Por juego, goles, asistencias y por todo lo que se dice sobre lo que puede pasar con él. Ya son tres meses en los que todos los días se habla de su futuro”. La sentencia, publicada hoy en el diario español Marca, ilustra lo que se genera alrededor del jugador nacido en España pero argentino por “adopción futbolística”. Acaba de ser figura en Como, en el triunfo 2-0 ante Lazio, por la primera fecha de la Serie A. Según distintas versiones, Tottenham ofertó 70.000.000 de euros por su pase, pero el futbolista tendría en mente permanecer en Italia para esperar la repesca de Real Madrid.

Jean Butez, el arquero de Lazio, vuela pero no logra sacar el remate de tiro libre de Nico Paz, figura en Como Antonio Saia� - LaPresse�

“Nico Paz se transforma en Guti y luego en Ronaldinho: ¡pero qué locura es esta en los dos goles del Como!“, publicó AS, otro de los portales españoles más populares, haciendo referencia a la influencia del hijo del exfutbolista bahiense Pablo Paz en la victoria de Como, este domingo, en el estadio Giuseppe Sinigaglia. En el primer gol del equipo dirigido por Cesc Fabregas, no solo “durmió” la pelota en el medio mientras miraba cómo se movían las piezas. De una salida desde el fondo, Paz recibió como un viejo número 8, salió para su perfil invertido dejando parado a Nuno Tavares, aceleró y metió una gran asistencia: en el instante preciso soltó un pase de 30 metros al ras del piso que surcó piernas rivales y le quedó servido a Anastasios Douvikas para el 1-0.

Luego, en el gol que anotó de tiro libre, a los 27 minutos de la segunda parte, ni siquiera era favorable para la posición de un zurdo. Pero estaba confiado y lo pidió igual. Así fue que ubicó la pelota en el ángulo superior derecho del arquero de la Lazio, que voló pero nada pudo hacer para evitar un impactante golazo.

El golazo de Nico Paz de tiro libre

¡¡AH NO, NICOLÁS!! PAZ Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-0 DE COMO VS. LAZIO.



En agosto del año pasado, Como se hizo del pase de Nico Paz a cambio de 6 millones de euros, guardándose el Real Madrid la opción de recompra y un 50% de los derechos de una futura venta siempre y cuando no regrese al gigante español. Esa circunstancia contractual es la que hace sobrevolar la futura posibilidad de un regreso a Madrid. “Es el club que me lo ha dado todo, me dio la oportunidad de crecer, debuté profesionalmente. Lo recuerdo con mucho cariño. Ahora estoy enfocado ahora en el Como, estoy muy ilusionado. Del futuro no tengo ni idea”, expresó Paz, hace pocos días, en una entrevista en AS.

Real Madrid dejó pasar la cláusula de recompra este año (8 millones de dólares), pero lo puede “repescar” en 2026 por 9 millones y, en 2027, por 10 millones. Si no las utiliza, todavía conserva un 50% de una futura transferencia.

En el mismo reportaje en AS, Paz se refirió a su anhelo, con miras a la Copa del Mundo 2026. “Mi sueño es jugar el siguiente Mundial. Trabajo todos los días para poder conseguirlo. Espero dar lo mejor de mí para el Como y ojalá que pueda ser parte de la plantilla de la selección para el próximo Mundial”.

Nico Paz jugando para Real Madrid, en noviembre de 2023 OSCAR DEL POZO - AFP

“Debut dorado de los ‘Arbeloa boys’”, tituló AS. El medio español valoró la “generación de oro juvenil” de Real Madrid que brilla en sus nuevos equipos. Además de Paz, se refiere a su compañero en el club italiano Jacobo Ramón, Víctor Muñoz (en Osasuna) y Rafael Obrador (en Benfica).

“En el Real Madrid cada vez resulta más claro que para alcanzar la cima blanca, el Erasmus futbolístico es casi una obligación. Crecer lejos de Valdebebas [el predio del equipo merengue] y volver con galones propios, como ya lo hicieron Carvajal, Carreras o Lucas Vázquez es el camino que más se repite”, añadió AS. “En ese viaje en el extranjero está ahora adentrada la generación de oro juvenil que ganó el triplete Juvenil con Arbeloa, muchos de ellos ya brillan en sus nuevos equipos. Nico Paz, estelar en su segundo año en el Como. Jacobo Ramón, Víctor Múñoz y Obrador, titulares y protagonistas en la última jornada. En Valdebebas toman nota de todo”, dice AS.

Nico Paz con Lionel Messi: el jugador nacido en España dijo estar feliz por haber aceptado jugar para la selección argentina

Y añade sobre Paz, con miras al futuro: “Habrá que ver si dentro de un año hay ‘fumata blanca’. De momento, el futbolista acumula méritos para ello. Hay mucha ilusión con él. El año pasado irrumpió en el equipo del técnico español con creces, acabando el año con nota: seis goles, nueve asistencias y un puesto en el once más que ganado por su despliegue físico y táctico sobre el verde. En este inicio de temporada, Nico Paz es ya el rey del ‘spanish’ Como”.

