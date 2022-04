Sebastián Battaglia y su continuidad en Boca: “¿Si siento el apoyo del Consejo de Fútbol? Siento el apoyo de la gente”

Sebastián Battaglia tomó contacto con los medios antes de emprender el viaje a Santiago del Estero, donde Boca visitará este sábado a Central Córdoba por la Copa de la Liga, en el marco de su continuidad como entrenador de Boca tras las reuniones de este jueves en el predio de Ezeiza con el Consejo de Fútbol -liderado por Juan Román Riquelme- . Abordado antes de tomar el vuelo charter junto al plantel, el DT eligió bajar la locura por su continuidad, pero dejó mensajes claros acerca de lo que rodea al plantel.

Primero parecía que no le daría demasiada trascendencia a todo lo sucedido ayer a raíz de su primera respuesta: “Yo no hablé de mi continuidad, en ningún momento toqué ese tema”. No obstante, continuó con una respuesta con la que engrosó su pensamiento de por qué debe seguir en el cargo: “Creo en los procesos, en trabajar, en seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha. A los muchachos les dije que estaba a muerte con ellos. Confío en la capacidad de cada uno”.

Hubo un momento en el que no respondió lo consultado, pero en el que dijo mucho con otras palabras. “¿Sentís el apoyo del Consejo?”, preguntó un periodista; Battaglia hizo una pausa y un gesto con los hombros, en lugar de responder afirmativamente: “Sentimos el apoyo de la gente”, eligió como respuesta elíptica. Y continuó: “Todos queremos lo mejor para Boca, está por delante de todo. Queremos sacar resultados, ser protagonistas en las diferentes competencias y crecer como equipo”.

Darío Benedetto, en el entrenamiento de Boca: el plantel viajó a Santiago del Estero Prensa Boca Juniors

La suspensión de su conferencia de prensa tras la igualdad pálida ante Godoy Cruz, que parecía marcar el fin de ciclo, fue otro aspecto a mencionar. “Nunca pensé en dar un paso al costado. Suspendí la conferencia porque no tenía ganas de hablar en ese momento y responder estas preguntas que me hacen ahora. Era más para tener tranquilidad y estar con los muchachos”, explicó el técnico.

A propósito de la danza de nombres de posibles reemplazantes que apareció en los medios mientras su continuidad estaba en vilo, el DT se mostró una pícara sonrisa: “Eso existió toda la vida. Hay cosas que salen desde afuera y que yo no pongo. Hay que tener calma y no guiarse demasiado por el afuera. Internamente, sabemos cómo estamos trabajando”.

Sebastián Battaglia dijo mucho sin decirlo. Volvió a mostrarse fuerte, aunque sabe muy bien que su vida en Boca dependerá de cada función.

📋 Lista de concentrados para enfrentar el sábado a Central Córdoba por la 12ma. fecha de la #CopaDeLaLiga en Santiago del Estero. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/67hXN3NgL7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 21, 2022

Aunque Battaglia no quiso hacer referencia a este encuentro que resulta crucial para nuevamente dictaminar su continuidad, haber trabajado y tener decidido poner titulares en Santiago del Estero es todo un síntoma de lo que el entrenador sabe. Y es que, en un principio, lo pensado para enfrentar a Central Córdoba (este sábado, desde las 19) era la utilización de un equipo B para cuidar a los futbolistas más importantes de cara al duelo del martes frente a Corinthians, pero la situación amerita un volantazo.

Así es en la última práctica, el DT trabajó con el probable –y casi seguro- once que estará en el Madre de Ciudades: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Guillermo Fernández y Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Boca está dentro de los que se están clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero ubicándose en el cuarto puesto con 18 unidades, sólo tres puntos por encima (de nueve por jugarse) de Colón y Barracas Central, uno de los rivales que aún debe enfrentar (en la 13ra fecha). La situación más incómoda la tiene con el Sabalero, ya que éste tiene apenas un gol menos en la importancia de diferencia de tantos ante la posible igualdad de puntos: mientras se mantenga la misma distancia, una derrota boquense y un triunfo santafecino lo dejaría parcialmente afuera.

Además, en la última jornada tendrá una parada difícil en Victoria, ante Tigre, hoy un punto por encima (19) desde la tercera posición. Una enorme campaña en su vuelta a la máxima categoría: ambos querrán llegar a ese epílogo ya clasificados. El tema, claro, es que Boca también tiene el deber –y el cansancio- de ocuparse de una Copa Libertadores que ya en la zona de grupos se le está presentando complicada: el martes juega en San Pablo y luego de enfrentar a Barracas -y antes de ir a Victoria- afrontará la aventura de la altura de La Paz cuando se vuelva a encontrar con Always Ready. Un calendario tan ajustado como complicado. Y una actualidad nerviosa que desde el banco requiere encontrar buenos resultados urgente y una mejora en el juego.