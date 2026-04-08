Video: el gol de Leandro Paredes que abrió el marcador de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

Una noche especial para Leandro Paredes en Chile: el gran momento de un consagrado que, sin embargo, no había jugado un solo partido de la Copa Libertadores en su carrera. Pues bien: en su bautismo en el máximo torneo internacional de clubes de nuestra región, anotó el gol con el que Boca se puso en ventaja ante Universidad Católica, en el debut del Grupo D.

A los 15 minutos del primer tiempo, un desentendimiento en la defensa del equipo chileno y un mal despeje del argentino Juan Ignacio Díaz derivó en la pelota servida para el campeón del mundo, que apenas dominó el balón, enseguida sacó el bombazo; un disparo al rincón derecho- que venció al arquero Vicente Bernedo. En ese momento brotó toda la emoción para el volante nacido en San Justo, que durante el festejo se besó el escudo xeneize, fue abrazado por muchos de sus compañeros y desató el grito de Claudio Ubeda con su cuerpo técnico, detrás de la línea de cal.

Se trató del octavo gol en 61 partidos para Paredes, si se contabilizan sus dos períodos en Boca. En su primer lapso (2010-2015), surgido de las divisiones inferiores, había anotado cinco tantos, todos desde afuera del área: dos a San Lorenzo, dos a Racing (uno de ellos, de tiro libre) y el restante a Tigre. En su regreso, el volante marcó dos veces de penal: a Defensa y Justicia en el Clausura 2025 y a Newell’s en el actual Torneo Apertura 2026.

“Una obsesión”, definió Paredes el deseo de conquistar un certamen que idealizó desde muy chico, cuando disfrutaba como hincha de las conquistas internacionales del equipo de Carlos Bianchi, y que no pudo vivir a pleno durante su primera etapa en el club, ya que, por lesiones o decisiones técnicas, no logró sumar minutos en el certamen más importante de América. A sus 31 años, el mediocampista decidió volver a Boca para convertirse en el primer capitán del club en alcanzar la gloria continental desde 2007, en la que Juan Román Riquelme, hoy presidente, levantó la copa en el Olímpico de Porto Alegre, tras la victoria 2 a 0 frente a Gremio.

Paredes, que hizo su estreno en Boca con apenas 16 años, cuatro meses y ocho días, fue parte del plantel entre 2010 y 2013, aunque no jugó las dos ediciones de la Libertadores que afrontó el club en ese período: 2012 y 2013. Su principal obstáculo fueron las lesiones: a poco de su debut sufrió una fractura en el pie derecho que le demandó una larga recuperación. Volvió en 2011, disputó el Sudamericano Sub 17 de Ecuador y, ya en la Reserva, recuperó el nivel que le permitió ser promovido al plantel por Julio César Falcioni, con quien sumó dos partidos en el Apertura que Boca ganó de manera invicta.

Leandro Paredes se besa el escudo de la camiseta en el duelo ante Universidad Católica FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

A comienzos de 2012, mientras el equipo enfocaba todos los cañones en la Copa, participó de la pretemporada en Tandil y asomaba como una de las grandes apariciones del club, pero al regresarse fracturó el otro pie y quedó fuera de la lista de buena fe. Ese año, el equipo alcanzó la final ante Corinthians, pero tras el 1 a 1 en la Bombonera cayó 2 a 0 en el Pacaembú y no pudo consagrarse. Un mes más tarde, Paredes disputó su único partido internacional con Boca: tras la salida de Riquelme,heredó la camiseta 10 en el empate 0 a 0 ante Independiente, en Avellaneda, resultado que decretó la eliminación en los 16avos de final.