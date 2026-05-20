Paredes salió abrazado a Riquelme y les dejó un mensaje a los periodistas: “Me peleo todos los días con él”
Así ironizó el capitán xeneize tras el 1-1 frente a Cruzeiro, que le puso suspenso a la clasificación en la Copa Libertadores
- 3 minutos de lectura'
Boca empató (1-1) con Cruzeiro en la Bombonera, en una noche polémica del VAR, con discusiones y recriminaciones al árbitro Jesús Valenzuela. Con ese resultado, el equipo xeneize le puso suspenso a su clasificación para los octavos de final en la Copa Libertadores. Así y todo, en medio de un clima colectivo crispado y tras el partido, en los pasillos del estadio se produjo un encuentro entre los dos protagonistas más importantes de la actualidad boquense, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme, que no pasó inadvertida.
El presidente de Boca esperó al capitán del equipo, se abrazaron frente a los periodistas que estaban en ese sector y, a pura sonrisa, se marcharon del estadio. Claramente quisieron dar un mensaje público en medio de las versiones que indicaron cortocircuitos entre ambos.
“Tengo que ir a pelearme con Román, ja. Me peleo todos los días con él, jaja. Si ustedes dicen que estamos peleados...“, respondió Paredes ante los periodistas. Y amplió sobre los rumores, yendo más allá, pero con un discurso enigmático, sin precisiones: ”No les doy bola. Sabía que cuando llegara al país iba a pasar este tipo de cosas. Esperaban que a Boca le fuera mal para pegarnos".
Paredes, uno de los campeones del mundo que viajarán a la próxima Copa del Mundo, en México, Canadá y Estados Unidos, hizo otra referencia a su vínculo con Riquelme, que viene de antes de su regreso al club de la Ribera: “Desde mi lado estoy tranquilo. Hago mi trabajo de la mejor manera y tengo la mejor relación con Román desde que soy muy chico”.
Paredes y Riquelme, juntos y sonrientes
LA IMAGEN DE LA NOCHE— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 20, 2026
Así se retiraban el presidente y el capitán de Boca Juniors. pic.twitter.com/plPjgJb1st
No fue una noche grata para Boca. Y Paredes fue de los futbolistas más afectados y crispados, sobre todo con el árbitro, el venezolano Valenzuela. Ni bien terminó el encuentro, todos los jugadores de Boca -con el N° 5 a la cabeza- le fueron al cruce al juez por la última jugada: después de un centro de Lautaro Blanco y un despeje fallido de la defensa de Cruzeiro, la pelota pegó en el brazo de Lucas Romero, del conjunto brasileño, y, a pesar de los reclamos del equipo argentino, desde el VAR le avisaron a Valenzuela que la jugada no ameritaba para cobrar penal, ni para que él mismo la vaya a revisar.
Paredes, muy molesto, le gritó: ”¿De qué estás hablando? Me estás pelotudeando, ¿qué decís? Tenés que ir a verla vos, ¿sino cómo sabés? Estás boludeando, dejate de joder. Es una vergüenza lo que hiciste“.
Unos minutos después, con las revoluciones más bajas y en diálogo con la prensa, el capitán xeneize analizó: “No puede ser que para un lado (las manos) sean con intención y para el otro no. Es raro porque él me dijo: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. Normalmente, la regla dice que si pega y es gol, no se cobra. La jugada de Delgado tampoco fue intencional y cobró mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene, que dependemos de nosotros mismos”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Leandro Paredes
“Me estás pelotudeando”. Paredes explotó contra Valenzuela por su arbitraje en La Bombonera
El VAR, decisivo. El gol de Cruzeiro que protestó Boca, el anulado a Merentiel y la mano del final que enfureció a la Bombonera
Noche caliente. Paredes, protagonista: el contundente mensaje de su papá, el gol a medias con Merentiel y la bronca del final
- 1
En la semana más importante del semestre para River, Eduardo Coudet tiene un plan para armar el equipo ante Bragantino por la Copa Sudamericana
- 2
Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
- 3
Video: el golazo de Enzo Fernández para Chelsea en el partido ante Tottenham por la Premier League
- 4
Boca empató 1-1 con Cruzeiro, quedó muy complicado en la Libertadores y terminó envuelto en bronca contra el VAR