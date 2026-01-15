LA NACION

Video: un joven le pidió matrimonio a su novia holandesa en plena Bombonera durante el partido de Boca

El muchacho aprovechó el entretiempo del partido amistoso que jugó el el xeneize con Millonarios en un encuentro homenaje a Miguel Russo y se le declaró a su novia holandesa

Video: le pidió matrimonio en plena Bombonera antes del partido de Boca.
Los jugadores de Boca y de Millonarios de Colombia se retiraban al vestuario en el entretiempo del partido que jugaron este miércoles al atardecer en la Bombonera, un encuentro en homenaje al DT fallecido Miguel Russo, y un joven sorprendió a su pareja en plena tribuna.

El hombre sacó un estuche con un anillo y le preguntó a la mujer (de nacionalidad holandesa) si quería casarse con él. La respuesta afirmativa no demoró en llegar y quedó sellada con un fuerte abrazo, un beso amoroso y el aplauso de los desconocidos que los rodeaban.

“Vinimos de vacaciones. Soy de acá, de Argentina, y ella es holandesa. Íbamos a hacer un viaje a Salta, pero cuando salió la posibilidad de venir a la Bombonera cambiamos los planes. Tenía que pasar acá”, dijo el novio una vez que las cámaras del canal deportivo ESPN habían registrado el momento y tras ser entrevistado.

Muy contento, el joven mezcló el momento romántico y su futuro ante el altar con el objetivo que obsesiona a los hinchas xeneizes, la Copa Libertadores. “¿Si va a ser con la séptima de Boca? Elijo creer”, respondió.

Finalmente, el partido terminó empatado en 0. Ninguno de los dos equipos pudo romper el cero, por lo que cada institución se llevó una copa en homenaje a Russo. Sobre el final del complemento, a los 43 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos. Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de carácter amistoso.

