Claudio Ubeda, de las “sensaciones favorables” a la contundente sentencia para Boca en este año

Fue la primera gran prueba de Boca en este 2026. No por el resultado —un empate sin goles ante Millonarios— sino por todo lo que rodeó al estreno: la confirmación de Claudio Úbeda como entrenador, el cambio de dibujo táctico, el homenaje a Miguel Ángel Russo y el inicio formal de una temporada que vuelve a tener a la Copa Libertadores como eje central. En la Bombonera, todavía en modo pretemporada, el Xeneize puso primera este último miércoles y dejó sensaciones encontradas, aunque mayormente positivas.

El 0-0 funcionó como un punto de partida simbólico. Un partido que permitió empezar a ver en el campo de juego algunas de las ideas del nuevo ciclo. Boca no ganó, pero tampoco sufrió. Tuvo la pelota, intentó ser protagonista y mostró señales de identidad, aun con los lógicos déficits de ritmo y precisión propios del primer partido del año.

“Las sensaciones son favorables”, resumió Úbeda en la conferencia de prensa. “El equipo estuvo sólido, tuvo juego, asociaciones y momentos de mucha posesión de pelota. Generamos situaciones, nos faltó finalización, pero mantuvimos durante los 90 minutos el control del partido”, analizó el entrenador, que evitó sobredimensionar el empate y puso el foco en el funcionamiento.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue el primer tiempo de Ander Herrera. El español, titular durante 45 minutos, fue el eje del mediocampo y dejó una imagen alentadora en su sociedad con Leandro Paredes. Úbeda explicó que su salida estaba planificada de antemano y se mostró conforme con su rendimiento.

“Ya estaba pautado que iba a jugar 45 minutos. Está perfecto, lo vamos llevando progresivamente. Es un jugador que nos da claridad, movilidad y asociación con Leandro para distribuir y encontrar pases entre líneas. Es muy inteligente para jugar, no solo desde lo físico, sino también desde la palabra, porque está permanentemente acomodando al equipo”, destacó.

La presencia de Herrera desde el inicio también simboliza una de las apuestas tácticas del nuevo Boca: un mediocampo con más juego, mucho más dinámico y con menos rigidez, capaz de sostener la posesión y ordenar al equipo desde adentro. En ese sentido, el DT valoró que “el equipo no sufrió en ningún momento”, salvo una jugada aislada que resolvió Marchesín.

El mercado, Hinestroza y un plantel “para competir”

Consultado sobre el mercado de pases, todavía sin incorporaciones cerradas, Úbeda transmitió tranquilidad. “Tenemos un plantel competitivo. El grupo hizo una pretemporada muy buena y estamos para competir”, afirmó. Y aclaró que las gestiones están en manos de la dirigencia: “Hablo bastante con Chelo y Román, ellos están con esa función”.

Sobre el caso puntual de Marino Hinestroza, el colombiano que Boca busca para reforzar los extremos, fue cauto: “Está en esa situación de tratar de finalizar, de que se destrabe. Yo estoy tranquilo. Estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo. Los jugadores entienden a lo que nos vamos a exponer: muchos partidos y tres competencias”.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Úbeda se refirió a su confirmación como entrenador principal, tras el interinato y la transición posterior al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. “Para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando”, confesó. “El Chelo y Román me hablaron del proceso que veníamos cumpliendo junto a Miguel y de la última etapa que me tocó estar al frente del grupo. Por eso tomaron la decisión”.

El Sifón no esquivó la responsabilidad que implica el cargo. “Es una enorme responsabilidad. Nos sentimos preparados para hacerlo bien y competir como Boca merece”, aseguró. Y fue más allá al marcar la vara de exigencia: “Boca tiene que estar preparado para ganar. No sirven los puntos intermedios. El clásico dio tranquilidad por entrar a la Libertadores, pero con eso solo no alcanza. Boca tiene que buscar siempre ganar los torneos. Todos sabemos que hay que ir detrás de cada torneo”.

Otro de los temas centrales fue la situación de Edinson Cavani, ausente nuevamente por su problema lumbar. Úbeda detalló que el uruguayo fue infiltrado para descomprimir la zona y que su recuperación será progresiva. “Hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Ojalá lo podamos tener lo más pronto posible”, explicó.

En lo táctico, el entrenador confirmó que el 4-3-3 seguirá siendo una de las opciones principales, aunque sin rigideces. “Estamos probando variantes y depende mucho del tipo de partido. Hay veces que la necesidad de un doble nueve puede persistir. Nos gusta mucho el 4-3-3, por eso lo trabajamos bastante. Algunas cosas se vieron y salieron bien. Nos falta profundizar y llegar con más gente al área, pero es parte del día a día”.

El final de la conferencia tuvo un tono inevitablemente emotivo. El partido fue un homenaje a Miguel Ángel Russo, figura clave en la historia reciente de Boca y también campeón con Millonarios. “Fue muy emotivo por todo lo que significa Miguel para nosotros. Más de cinco años trabajando juntos. Va a estar siempre cerca nuestro. Me pone contento que lo podamos recordar de esta manera, con un gesto lindo entre ambos clubes” ,cerró Úbeda.

En próximo compromiso de Boca en esta etapa de puesta a punto será el domingo, cuando reciba a Olimpia de Paraguay en San Nicolás. Y luego sí, ya acelerará de cara al debut oficial en el Apertura, previsto para el domingo 25 ante Deportivo Riestra en la Bombonera.