Boca: Riquelme baja línea y Russo aprendió a mirar hacia adentro del club

Miguel Russo junto con Mariano Herrón, Blas Giunta y Diego Soñora Crédito: @BocaJrsOficial

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2021 • 08:00

Boca parece tener un enfoque claro de lo que pretende para su futuro. Cualquiera podría pensar que se contrapone este proyecto con la cabeza elegida para llevarlo adelante, ya que el mundo del fútbol sentenció a Miguel Ángel Russo (64 años) como un entrenador que no se apoya en la sangre joven para sostener un equipo. Sin embargo, hay algunos datos que aniquilan ese prejuicio, ya que muchos juveniles pisaron la primera división de Boca con este entrenador. Desde el Consejo de Fútbol, que encabeza Juan Román Riquelme, impulsan esa idea: 16 juveniles firmaron su primer contrato desde que esta nueva conducción llegó al club, en diciembre de 2019.

En la victoria de Boca en Rosario, ante Newell's, los ojos quedaron puestos en el debut como titular de Cristian Medina, de 18 años, el volante que llegó al club con 10 años y hace unos meses acordó un vínculo por cinco años. La apuesta de Russo por futbolistas que hicieron inferiores en el club ahora aparece más clara, ya que también Nicolás Capaldo (22) estuvo desde el arranque y como lateral. En el segundo tiempo se dio la particularidad de que los xeneizes tuvieron en el campo también a Alan Varela (19) y a Agustín Obando (20), más Gonzalo Maroni (21), que llegó a Boca en la cuarta división, jugó en la B con Instituto, pero tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol argentino en Boca.

Alan Varela, uno de las grandes apuestas, escuchando atentamente a Carlos Tevez Crédito: @BocaJrsOficial

No es nuevo para el ciclo de Russo. Sólo hace falta revisar un poco la campaña del técnico bicampeón del fútbol doméstico para advertir que el DT, que suele ser algo distante con los juveniles, ya recurrió a la materia prima interna para solucionar problemas de lesiones, niveles bajos o falta de refuerzos.

Y no hace falta remontarse tan lejos, porque en la última Copa Maradona, mientras el equipo disputaba la Copa Libertadores, tuvieron rodaje otros juveniles. En la primera fecha del torneo que se disputó en medio de la pandemia, en el duelo ante Arsenal (1-1) fueron titulares Gastón Ávila (19), Obando y Exequiel Zeballos (18). Y en la segunda etapa se sumó Capaldo (que su debut lo hizo en el ciclo de Gustavo Alfaro en la victoria por 1-0 frente a Arsenal por la Superliga 2019), que ingresó con Diego González.

Cristian Medina en acción, frente a Newells, en el partido que debutó como titular. Crédito: Prensa Boca

No es una casualidad que Russo, estigmatizado por sólo apelar a la experiencia y a jugadores que llegan como refuerzo, ponga atención sobre los chicos del club: se trata de una bajada de línea clara desde los dirigentes. Hace un tiempo, en una charla con TNT Sports, Jorge Bermúdez, contó qué pretende el Consejo de Fútbol: "Se contrataban muchos jugadores y los juveniles no jugaban. Por eso se iban. Nuestra ilusión es que se fortalezcan. Tenemos que conseguir un equipo campeón que acompañe el crecimiento de los chicos".

El entrenador, en esta historia de apostar por juveniles, tiene en su palmarés en Boca haberle encontrado un reemplazo a Fernando Gago, ya que en 2007 fue el DT que apostó por Éver Banega (también en aquella etapa debutaron Facundo Roncaglia, Bruno Urribarri y Santiago Villafañe). Incluso, hace unos días el técnico habló acerca de la búsqueda que está haciendo el club que impuso que en todas las divisiones inferiores sea obligatorio utilizar el mismo sistema táctico (4-3-1-2) con la idea, en especial, de formar enlaces. "Siempre hablamos de buscar jugadores distintos y tenemos que buscar adentro para no hacerlo afuera. Es un trabajo arduo, una apuesta a lo más difícil de conseguir en el fútbol, pero es lo que pensamos", explicó Russo.

Valentín Barco, el lateral de 16 años, firma contrato junto a Raúl Cascini y Jorge Bermúdez Crédito: Prensa Boca

En su gestión ya debutaron cinco chicos de la cantera del club: Ávila, Varela, Zeballos, Luis Vázquez (20) y Medina. Menos Varela, todos acordaron su primer contrato con la gestión Riquelme. Y como muestra de que las intenciones de potenciar las divisiones menores, obedece a la dificultad que representa sumar refuerzos ante las urgencias de resultados en época de pandemia, se refleja en que la tercera fecha de la Copa Maradona, en la victoria ante Huracán (3-0) Russo dispusiera desde el arranque alinear a Ávila, Capaldo, Varela y Zeballos y en el segundo tiempo darles minutos a Obando y Vázquez.

Los nombres por los que apuesta Boca son muchos, pero en la lista de los 16 que firmaron su primer contrato se les pone especial atención a futbolistas como Aaron Molinas (volante creativo, categoría 2000), Valentín Barco (lateral izquierdo, categoría 2004), Agustín Sández (lateral izquierdo, categoría 2001), Renzo Giampaoli (marcador central, de 20 años) y Eros Mancuso (lateral derecho, categoría 99).

Hugo Benjamin Ibarra, los ojos del Consejo de Fútbol en las divisiones menores Crédito: instagram@fanaticos_xeneizes

La estrategia que trazaron desde el Consejo de Fútbol fue darle preponderancia a la mirada de Hugo Benjamín Ibarra, ya que el ex lateral de Boca es quien más lleva en al club trabajando con las divisiones menores. El trabajo de Sebastián Battaglia en la Reserva cuenta con el aporte de Ibarra y es el ex defensor quien sugiere qué jugadores está listos para dar el salto al equipo de primera. Incluso, Ibarra armó un selectivo de 4ta. y 5ta. división para tener más claro qué futbolistas están para dar el gran salto, a cuáles ofrecerles la firma del primer contrato y quiénes quedarán libres. Hace un año que no hay torneo de inferiores y eso complica la proyección.

La lógica del Consejo de Fútbol, con el guiño de Russo, es que si no logran incorporar futbolistas de elite y que sean de "selección", la mejor alternativa es darles rodaje a los juveniles de Boca.

Cristian Medina en acción, frente a Newells, en el partido que debutó como titular. Crédito: Prensa Boca

En el contexto que ante la falta de refuerzos que rompan con la lógica (Marcos Rojo, por caso), es que Alan Varela fue sumando en la consideración de Russo y también en la mirada de sus compañeros. Las dificultades por la salida de Pol Fernández, empujaron al futbolista asumir mayores responsabilidades y el entrenador comenzó a pensar en él para sumar presencia en la mitad de la cancha. De la misma manera que Medina, con características más ofensivas, es la pieza que también tiene a mano el técnico para tratar de encontrar ese vuelo futbolístico que Boca perdió desde hace un tiempo.

Uno de los bancos de pruebas para el entrenador será la Copa Argentina, en la que se cree que muchos de los juveniles podrán comenzar desde el arranque algunos partidos. Es posible que en esos encuentros comience a sumar más minutos en el fútbol profesional jugadores como Zeballos y Vázquez, aunque no se descarta que Molinas pueda tener alguna chance de pisar la cancha.

Exequiel Zeballos y Cristian Medina, dos proyectos serios para el futuro de Boca Crédito: Prensa Boca

Mientras la mirada de muchos se concentra en la falta de vuelo futbolístico del equipo de Russo, desde el Consejo de Fútbol no se inquietan tanto, leen que el DT ya sabe qué pretenden, cómo quieren hacerlo y entienden que el bicampeonato local les da espalda dentro de un proyecto que tiene a la Copa Libertadores como principal objetivo, que tendrá una renovación en junio, pero que no afectaría a los juveniles porque buscan que tengan vuelo propio.

Aaron Molinas, una de las piezas que encaja con la intención de descubrir enlaces Crédito: Prensa Boca

Conforme a los criterios de Más información