Horario y dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo

París Saint Germain (PSG) y Flamengo se enfrentarán este miércoles por la final de la Copa Intercontinental 2025 para dirimir el último título del año. El encuentro está programado para las 14 (hora argentina) en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar, y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadíasticas actualizadas al instante.

En la previa al choque que arbitrará el estadounidense Ismail Elfath, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado francés con una cuota máxima de 1.66 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir un triunfo y coronación de los brasileños. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.32.

PSG vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Copa Intercontinental 2025 - Final

Día: Miércoles 17 de diciembre de 2025.

Hora: 14 (hora argentina).

Estadio: Ahmad bin Ali (Rayán, Qatar).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

TV: DSports.

Streaming: DGO y FIFA+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El conjunto galo dirigido por Luis Enrique accedió al certamen como campeón de la Champions League 2024-2025 y tuvo el privilegio de esperar rival en la final. Actualmente, marcha segundo en la Ligue 1 con 36 puntos, a una unidad de Lens, y en la actual competencia europea se ubica tercero con 13 unidades, en zona de clasificación a los octavos de final sin pasar por el repechaje.

El Mengão, por su parte, fue el último club que entró al certamen como ganador de la Copa Libertadores 2025 y tuvo que disputar dos etapas para meterse en la definición. Primero, superó en Derbi de las Américas a Cruz Azul 2 a 1 y, luego, doblegó en la Copa Challenger a Pyramids de Egipto 2 a 0.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025, que tendrá en la final a PSG y Flamengo

El encuentro tendrá un solo futbolista argentino en cancha y será el arquero de Flamengo Agustín Rossi. El ex-Boca atraviesa un gran presente y unas de las figuras que tiene el elenco de Filipe Luis, que buscará dar el golpe ante el mejor club del mundo en la actualidad en una final que se disputará en la antesala de la ceremonia de los premios The Best programada para un día antes en la misma sede.

Probables formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Lucas Hernández, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Quentin Ndjantou, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Barcola y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Matvéi Safonov; Lucas Hernández, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Quentin Ndjantou, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Barcola y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique. Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erik Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton Cebolinha y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Flamengo tuvo que disputar dos partidos para llegar a la final de la Copa Intercontinental 2025 Hussein Sayed� - AP�

Un antecedete que hace ilusionar a Flamengo es que en el Mundial de Clubes Botafogo venció a los parisinos 1 a 0 con tanto de Igor Jesús. Fue el 19 de junio pasado en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, por la segunda fecha del grupo B.