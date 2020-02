Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, aseguró que Miguel Ángel Russo es mejor técnico que Marcelo Gallardo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, destacó este miércoles en una entrevista radial el trabajo que viene haciendo el técncio Miguel Ángel Russo y no dudó al asegurar que es mejor entrenador que Marcelo Gallardo. También dejó en claro que "es peor irse a la B" que perder una final de Copa Libertadores y habló sobre la salida de Alexis Mac Allister.

Aunque Boca llegó a instancias decisivas en torneos internacionales y logró consagrarse en un par de torneos locales, el buen presente de River desde el arribo de Gallardo opaca los méritos del Xeneize. Esto, sumado a que el Muñeco ganó los cincos duelos de eliminación directa en los que se enfrentaron y los títulos conseguidos por el entrenador, hace que la imagen de Gallardo se agigante y que se lo considere entre los mejores entrenadores del momento.

Russo y Gallardo, cuando el primero dirigía a Alianza Lima, en un encuentro entre el conjunto peruano enfrentó a River por la Copa Libertadores. Fuente: Archivo

Pero Ameal piensa distinto y afirmó en díalogo con el programa Fútbol 910, emitido en Radio La Red, que Boca cuenta con el mejor entrenador técnico: "Gallardo es un buen técnico, pero el mejor es nuestro actual técnico, Russo. Para nosotros, claro".

"Era muy difícil levantar a nuestro plantel. Russo y todo su equipo están buscando levantar a los jugadores que estaban con los brazos caídos", justificó el dirigente. Aunque quiso poner paños fríos al asunto al manifestar que para los hinchas de River "seguramente Gallardo es el mejor entrenador de la historia", no se achicó y manifestó que no le tiene miedo al Millonario: "No, por favor. Russo está muy entero".

Russo, junto a Mario Pergolini y Jorge Ameal, al momento de firmar su contrato como nuevo entrenador de Boca

Sobre la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en el estadio del Real Madrid, Ameal consideró: "Peor que perder una final con tu clásico rival es irse a la B". Además, añadió: "No me interesa ofenderlos, pero en mi presidencia le ganábamos".

Para cerrar, el presidente apuntó contra Mac Allister y la dirigencia anterior por cómo se contrató al jugador. "Vos no le podes dar la camiseta de Boca a alguien que después no tenés la opción para poder comprar. La camiseta de Boca es muy gloriosa para eso. El técnico lo quería, Román (Riquelme) lo quería. Todos los queríamos. Pero al avanzar los días él se quería ir. No se puede sostener a alguien que no quiere estar", finalizó.