Boca: la dura crítica de Daniel Angelici a Juan Román Riquelme

Táctica. Estrategia. Cada paso que dan está fríamente calculado. Como una partida de ajedrez a gran escala, Juan Román Riquelme y Daniel Angelici volvieron a ser los dos grandes protagonistas de una jornada mediática en el mundo Boca. Y todo indica que así funcionarán las cosas, al menos hasta las elecciones, programadas para diciembre de 2023.

“Hoy, 22 de diciembre, estamos acá en el jardín de casa, arreglándolo. Espero que los bosteros pasen una linda fiesta, que disfruten mucho, les mando un beso grande. Felicidades”, dice el actual presidente del Consejo de Fútbol, en un video que la cuenta oficial del club publicó en Twitter anoche, cerca de las 20. En él se lo ve al ídolo sobre el campo de juego de la Bombonera, rodeado de arena y en plena obra, para buscar resolver los problemas de desagüe.

Román pasó por el patio de su casa para ver los avances de las obras del nuevo drenaje de la Bombonera y desde allí les envió sus deseos de felices Fiestas a todos los hinchas xeneizes.



Casi al mismo tiempo, y a apenas tres cuadras de distancia, el hombre que presidió Boca entre 2011 y 2019 inaguraba el nuevo espacio de la agrupación “La mitad + vos” en la esquina de Brandsen y la avenida Regimiento de Patricios.

“Hoy, 22 de diciembre, celebramos un nuevo aniversario del histórico gol de Suñé a River, en la final del Nacional 1976. Elegimos esta fecha especial para abrir las puertas de este lugar, y qué mejor que hacerlo con una muestra de arte sobre Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos”, comenzó su breve discurso Angelici, sobre un escenario al que invitó a subir al resto de sus “colegas”: los presidentes de las otras agrupaciones que hoy forman parte de la oposición en el mundo político xeneize.

Mientras el futbolista que más veces vistió la camiseta de Boca en la Bombonera ya reposaba en su casa, después de otra jornada de trabajo en el predio de Ezeiza (en épocas donde se toman decisiones importantes en relación a la planificación 2022 del equipo), el exdirigente iniciaba una gira mediática después de un largo silencio. Y en ellas, hubo críticas al exvolante.

“Aquel que es futbolista se prepara desde muy chico. Cuando vos jugás como Román pasás a ser un excelente jugador y nuestro mayor ídolo. Pero eso no te habilita para estar al frente de un club y administrar. Y la experiencia aporta muchísimo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser un buen dirigente. Para eso te tenés que preparar y lleva años”, disparó el empresario.

Gustavo Alfaro, el último DT de Boca contratado por el expresidente Daniel Angelici MARCOS BRINDICCI - X90087

Acerca de la afirmación de Riquelme en las que asegura que se quedará “varios años más cuidando el club”, Angelici fue tajante: “Eso no lo va a decidir él, lo van a decidir los socios. Se trata de armar una buena propuesta y llevar buenos candidatos. Hoy en Boca veo una división. Hay una grieta que nos hace daño a todos los boquenses. Quizás no habremos estado a la altura los dirigentes, pero yo el día que ganó Ameal lo llamé y no me atendió. Ganaron las elecciones y a los pocos meses renunció el vicepresidente primero (Mario Pergolini), y están todos peleados entre sí”.

“Estoy aprendiendo a ser dirigente” es una de las frases que utiliza Riquelme cuando escucha que alguien le critica su falta de experiencia en su nuevo rol. Y no es una frase elegida al azar. Algo muy similar declaró en varias oportunidades el propio Angelici, cuando comenzó su primera gestión al frente de Boca.

Serán dos largos años en lo vinculado a la política interna de Boca. De un lado y del otro irán preparando el terreno para unas elecciones que se vislumbran como más calientes que los intensos comicios de hace dos años. Y en donde quizás, como rara vez ocurre en el fútbol, los resultados deportivos no definan el voto de la gente.