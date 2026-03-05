Javier López Zavaleta reemplazó a Mahiques como Fiscal General de la ciudad

La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia nacional obligó a hacer cambios en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es que, tras concederse una licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como funcionario de Javier Milei, el letrado designó a su reemplazante como Fiscal General porteño. El elegido fue Javier Martín López Zavaleta, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici que tallaba en el área de seguridad.

Los cambios se formalizaron a través de la Resolución 19/26 de la Fiscalía General de la ciudad, firmada este miércoles. Desde octubre de 2019, López Zavaleta se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del organismo que conducía Mahiques. En el Gobierno de la Ciudad advierten que era su sucesor natural.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación y dejó a Javier Martín López Zavaleta como su reemplazante en la Fiscalía General de la Ciudad

“Es funcionario judicial de carrera. Está hace muchos años y era el sucesor natural solo que ahora se precipitaron los tiempos”, señalaron en el gabinete de Jorge Macri. A Mahiques se le terminaba su mandato como jefe de los fiscales porteños en octubre y ya se preveía que López Zavaleta, abogado especializado en ciberdelincuencia, lo sucedería en el cargo.

Es que, al igual que el ahora ministro de Justicia nacional, el flamante fiscal general cuenta con el respaldo del empresario y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici. A mediados del año pasado, el dirigente radical profundizó su injerencia en la administración de Jorge Macri -con terminales en áreas clave- y desde hace años digita, junto al peronista Juan Manuel Olmos, los movimientos en el Poder Judicial porteño.

El dirigente radical y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici, respalda a Juan Bautista Mahiques y su sucesor como fiscal general Javier Martín López Zavaleta PATRICIO PIDAL/AFV

Por estas semanas, busca retener bajo su órbita, por ejemplo, la comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Se prevé que la presidencia vuelva a quedar en manos del radicalismo, pese a que su bloque cuenta con apenas cinco legisladores.

Además de su rol como fiscal general adjunto, López Zavaleta también tenía injerencia en el área de seguridad. Es que, en febrero de 2024, el exministro de Seguridad y actual legislador porteño de Pro, Waldo Wolff, lo nombró director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la capacitación de la policía de la ciudad y el cuerpo de bomberos. Según pudo saber LA NACION, aún no se definió quien lo reemplazará al frente de este organismo.

Waldo Wolff había designado en 2024 a Javier Martín López Zavaleta como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) Santiago Filipuzzi

Por su trabajo en este organismo, López Zavaleta también cuenta con vínculo asiduo con el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y con Gabino Tapia, ministro de Seguridad de la gestión macrista.

Anteriormente, había ocupado otros roles dentro del Poder Judicial porteño. En 2013, fue fiscal de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N°30 y, en 2014, estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos informáticos. El letrado contaba con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Catalunya.

Según consigna en la página web del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, en 2018 empezó a trabajar como Secretario General de Gestión y un año después obtuvo su designación como fiscal general adjunto.

En la resolución que oficializa su encumbramiento como jefe de los fiscales porteños, Mahiques destacó la trayectoria de López Zavaleta en la Justicia local y algunos hitos de su mandato como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. El letrado había participado de la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal y los Equipos Especializados en Violencia de Género (EEVG).

Los cambios en Nación

El encumbramiento de López Zavaleta se conoció una horas después de que el gobierno de Javier Milei confirmara a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia nacional en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien condujo la cartera durante los primeros dos años de mandato de Milei. Mahiques juró como funcionario nacional este mediodía. Angelici extiende, así, su influencia judicial fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Presidencia

Con la salida de Cúneo Libarona del gabinete nacional, también se conoció el desplazamiento de su segundo al mando Sebastián Amerio, un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. En su lugar, quedará como viceministro de Justicia Santiago Viola, cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.