Boca modelo 2022: las partidas, las llegadas, la pretemporada, los amistosos y todo lo que hay que saber

Confirmada desde el martes a la noche la renovación del contrato que extiende el vínculo de Sebastián Battaglia como DT hasta fines de 2022, Boca avanza en su plan de trabajo rumbo a la temporada próxima. La hoja de ruta es intensa, ofrece en su calendario al menos cinco competiciones (Supercopa Argentina, Copa Libertadores, Copa de la Liga, Copa Argentina y liga local) y el ADN de la institución azul y oro es consciente de que debe estar a la altura, como su historia lo exige. Tanto el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme como el entrenador trabajan a la par en lo referido a dos temas habituales de esta época: la pretemporada, los refuerzos y los posibles amistosos.

El reencuentro del plantel se dará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de enero. En esas fechas, los jugadores deberán presentarse para llevar a cabo los controles médicos de rutina. Luego, la actividad se llevará a cabo en el predio de Ezeiza y el alojamiento será en un hotel cercano.

Los que se van

Edwin Cardona no volverá a vestir la camiseta de Boca. A pesar de su escaso ritmo de competencia ( solo cinco partidos completos en todo 2021 ), su calidad le abría la puerta a una posible renovación del préstamo con los Xolos, de Tijuana. Sin embargo, él mismo la cerró con el episodio de la “intoxicación”, en la previa del partido contra Newell’s. Si bien debería volver a la entidad de México, su futuro continuaría en el fútbol argentino. Existe un interés real de Racing para que Cardona sea desde enero el nuevo número 10 del equipo que dirige Fernando Gago.

Sebastián Villa es el primer nombre en la lista de prescindibles. Otro de los sancionados por volver a la concentración en “condiciones no aptas para un profesional”, el delantero colmó el vaso de tolerancia y será eyectado del club ante la primera oferta que conforme al Consejo.

Edwin Cardona y Sebastián Villa Juan Mabromata - Getty Images South America

Hay algo claro: Boca no lo va a regalar. Aquella oferta desestimada al Brujas, de Bélgica, sentó las bases de cualquier negociación futura. Entonces eran cerca de US$ 7.000.000, más otros dos millones por objetivos y un porcentaje de una futura venta. Villa no se irá por menos de ese monto. El destino del delantero podría estar en el Dinamo de Moscú.

Otro que está señalado para que haga las valijas pronto es Carlos Zambrano. El peruano no conformó en nada con las expectativas que había generado su arribo, cuando Jorge Bermúdez lo presentó como “un refuerzo de jerarquía”. Pero además de eso, sus actos de indisciplina fueron más frecuentes y menos conocidos que los de Villa y Cardona. Con contrato hasta diciembre de 2024, una solución sería cederlo a préstamo.

Medina es una de las grandes apariciones de Boca Boca Juniors

El póker se completa con una joven promesa. En casa oportunidad que se le presentó, Cristian Medina demostró ser un muy buen futbolista, al que solo le falta consolidarse en primera. Y aunque en Boca pretenden darle más rodaje en 2022, existe un equipo español (no trascendió el nombre) que pretende llevárselo ahora.

Los que vuelven

Es un hecho que Gastón Ávila (20 años) regresará a Boca después de su préstamo en Rosario Central, y que la intención del Consejo y de Battaglia es que se incorpore al plantel profesional. El chico le marcó un gol de cabeza al Xeneize.

Los delanteros Walter Bou y Ramón Ábila también tienen que regresar a Brandsen 805. Sus realidades son muy distintas. La Pantera tuvo una muy buena temporada en Defensa y Justicia (10 goles en 25 partidos en el último torneo) y se ilusiona con tener una nueva oportunidad con la casaca azul y oro. Su futuro aún no está definido, debido a que en Boca no quieren tapar la consolidación de Luis Vázquez, el chico que saltó a la titularidad por necesidad y terminó siendo el goleador del ciclo Battaglia (7 gritos). Por el contrario, nada hace pensar que Wanchope vuelva a ponerse la camiseta xeneize. El cordobés podría regresar a Huracán o ser cedido a otros equipos.

Los posibles refuerzos

Existe un listado de siete nombres en carpeta, que están siendo evaluados y por los cuales hay negociaciones que se realizan por lo bajo y sin que nada trascienda. La discreción a la hora de buscar refuerzos es algo que caracteriza al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

Boca busca en Angel Romero calidad y guapeza para su plantel Eraldo Peres - AP

El integrante más destacado de esa lista es el paraguayo Ángel Romero. A los 29 años, el delantero está libre y el desafío lo seduce. Ya existieron charlas entre ambas partes y todo podría llegar a buen puerto. Más allá de los conflictos que tuvo en San Lorenzo, lo consideran un futbolista guapo, inteligente y que puede aportarle mucho al plantel. El único foco de alarma es que su competidor es un club europeo (Fenerbahce de Turquía). Ante la imposibilidad de acercarse desde lo económico, en Boca apuntan a seducir a Romero desde lo emocional: que se ponga la camiseta azul y oro y le haga honor a un compatriota suyo: Roberto Cabañas.

También es paraguayo Gabriel Ávalos. El centrodelantero de Argentinos tiene 31 años y ya había sido sondeado en septiembre pasado. Ahora, las chances son más reales, debido que su vínculo con el club de la Paternal concluye el 31 de diciembre.

Avalos ya había estado cerca de Boca en septiembre DANIEL DUARTE - AFP

La moda de incorporar futbolistas peruanos parece continuar. A las llegadas de Carlos Zambrano y Luis Advíncula, ahora aparece el interés por Christian Cueva. El mediocampista tiene 30 años y un contrato con Al-Fateh de Arabia Saudita hasta junio de 2023. Su cláusula de salida ronda los US$ 5.000.000, una cifra imposible para las arcas de cualquier club del fútbol argentino. Lo positivo: al volante lo seduce la idea de vestir la casaca xeneize.

Otro nombre que interesa es el de Agustín Canobbio. El uruguayo tiene 23 años y se destaca como volante por derecha en Peñarol. Su padre, el exdelantero Osvaldo Canobbio, ya reconoció que mudarse a la Boca es una de las posibilidades cuando termine este año y concluya el contrato con el equipo carbonero.

Canobbio, juventud y sangre charrúa para el mediocampo xeneize Ernesto Ryan - Getty Images South America

Facundo Farías, la joya de Colón de 19 años, también era seguido de cerca por el Consejo. La contra: su elevado precio de venta (el sabalero lo tasó en 13 millones de euros. “Desde hace años me vengo preparando, siento que estoy listo para jugar en Boca”, dijo hace unas semanas uno de los pocos gambeteadores que quedan en el fútbol argentino.

La posibilidad de sumar al defensor de Vélez Lautaro Giannetti (28 años) está directamente relacionada con las fuertes sanciones que recibieron varios integrantes del plantel xeneize, tras el escándalo en la zona de vestuarios del Mineirao. Ni Rojo (cinco fechas de suspensión) ni Izquierdoz (4) podrán ser tenidos en cuenta en casi toda la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El contrato del zaguero con el club de Liniers concluye en junio de 2022, por lo que a partir de enero puede negociar como agente libre.

Además, como apuesta a futuro suena Leandro Brey. Tiene 19 años, es arquero, defiende la valla de Los Andes y mide 1,91 metros.

Los que deben renovar

En los días que le quedan a 2021 y las jornadas iniciales del año próximo habrá varios contratos que deben ser renegociados. De ellos se destacan dos, que concluyen en junio próximo: los de Eduardo Salvio y Cristian Pavón.

La intención del Consejo de Fútbol es renovarles a ambos, pero sus situaciones son diferentes. Recuperado de una grave lesión que le impidió jugar entre febrero y septiembre, el Toto ya declaró en varias ocasiones que su deseo es continuar en Boca. Nada hace suponer que esa negociación no concluya con la nueva firma del mediocampista.

Después de una lesión que lo marginó por 7 meses, Salvio dejó en claro que quiere seguir jugando en Boca toto salvio

En el caso del cordobés, no todo sería tan sencillo. Hace exactamente un año, Kichán no quería saber nada con volver a jugar en Boca. Luego, retrasó demasiado una operación de tobillos para resolver un problema crónico, que le alteró los planes. Contra su voluntad, comprendió que para emigrar al exterior debía jugar.

Ofertas por él no faltarán. Pero consciente de que desde enero puede negociar como agente libre y que en junio cualquier club del mundo puede sumarlo a costo cero, las charlas de una hipotética renovación contractual no serán nada sencillas.

Battaglia ya planifica la pretemporada 2022 de Boca javier garcia martino

Los amistosos de la pretemporada

Boca ya tiene confirmados tres partidos de pretemporada en San Juan. Participará de un hexagonal junto con San Lorenzo, San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile), Universidad de Chile y un equipo más que todavía no fue anunciado.

Las fechas de acción xeneize serán el 17, el 20 y el 23 de enero, aunque todavía no está claro cómo será el sistema de disputa ni a qué rivales enfrentará. Resta definir su el equipo se alojará en la provincia cuyana durante toda la duración de ese torneo de verano, o si viajará solo para los partidos. Lo único definido es que el primer vuelo a San Juan parte el 16 de enero, es decir un día antes del comienzo del hexagonal.

Raúl Cascini, uno de los que inició la gresca en el vestuario del Mineirao, al no tolerar una cargada del presidente del Mineiro Captura TV

Los seis jugadores de Boca sancionados por Conmebol

Sebastián Villa : 6 partidos de suspensión y una multa de 30 mil dólares.

: 6 partidos de suspensión y una multa de 30 mil dólares. Cristian Pavón : 6 partidos de suspensión y una multa de 30 mil dólares.

: 6 partidos de suspensión y una multa de 30 mil dólares. Marcos Rojo : 5 partidos de suspensión y una multa de 25 mil dólares.

: 5 partidos de suspensión y una multa de 25 mil dólares. Carlos Izquierdoz : 4 partidos de suspensión y una multa de 20 mil dólares.

: 4 partidos de suspensión y una multa de 20 mil dólares. Diego González : 3 partidos de suspensión y una multa de 15 mil dólares.

: 3 partidos de suspensión y una multa de 15 mil dólares. Javier García: 2 partidos de suspensión y una multa de 10 mil dólares

Cabe destacar que Boca ya apeló esa resolución de Conmebol y el objetivo es que los seis futbolistas sancionados reciban una reducción de sus penas, algo que hasta el momento no ocurrió.