Boca: la inesperada referencia a un hecho histórico que hizo el presidente Jorge Ameal en la presentación de Bruno Valdez

La flamante primera contratación de Boca Juniors para esta temporada naciente, el zaguero central paraguayo de 30 años, Bruno Valdez, que llega en condición de libre de América, de México, aseguró que privilegió la oferta del club de la Ribera por encima de la de Cruzeiro, “porque todo jugador desea venir a una institución como esta”.

”El deseo de todo jugador es venir a un club tan grande como es Boca, y aunque tenía la oferta de Cruzeiro, de Brasil, hablé con mis padres y el resto de la familia para tomar esta decisión y estoy muy feliz de estar aquí”, abrió la conferencia de prensa en la Bombonera el futbolista que inició su carrera en Sol de América, de su país natal, antes de dar el salto a Cerro Porteño.

¡Todo 🆗 para el primer refuerzo del Xeneize! ✅



Bruno Valdez se realizó los chequeos médicos de rutina y se transformará en nuevo jugador del único grande.

”Óscar Romero me ayudó mucho a tomar esta decisión, porque al momento que me llamó la directiva de Boca hablé con él y me dio las mejores impresiones del club”, reveló este futbolista con buena técnica y capacidad goleadora pese a su condición de defensor. Valdez, que fue presentado por el propio presidente boquense, Jorge Ameal, quien le trasladó los saludos de bienvenida del vice, Juan Román Riquelme, desde Abu Dhabi, aseguró estar “bien físicamente”.

En la presentación, en la que estuvieron Chicho Serna, muy cercano a Román y el presidente, se dio un hecho curioso. Ameal se refirió a un hecho de la historia que causó asombro. “Yo hoy le decía a Bruno que cada vez que nos toca tener un paraguayo nos llena de emoción y cariño. En algún momento en la historia hubo una guerra muy injusta que fue la de la Triple Alianza. Le pedí perdón por el pasado... y por el presente... ayudarlo en todo”, señaló.

Bienvenido a casa, Bruno Valdez. A cumplir tus sueños y honrar la tradición de inolvidables jugadores paraguayos que dejaron su huella en este club.

”Es que estuve en la pretemporada de América, de México. Trabajo, respeto y disciplina son cosas que le puedo prometer al hincha de Boca. Y en cuanto a mis características, me gusta salir jugando desde atrás, pero también poner lo que hay que poner cuando los partidos así lo requieren”, aclaró. ”El fútbol argentino es muy dinámico, estructural y táctico, y yo debo adaptarme a lo que quiere Boca y el entrenador. Es que me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, y quisiera ponérmela ya y tratar de darle una alegría a la gente y demostrarle al club las razones por las que se fijó en uno”, apuntó.

Valdez también señaló como uno de los responsables de su llegada al ayudante de campo del técnico, Hugo Ibarra. “A Pompei lo tuve en Sol de América y fue otro que me ayudó mucho a tomar la decisión. Y cuando haga un gol lo quiero festejar haciendo el Topo Gigio, aunque para eso le tengo que preguntar a su creador, que es Riquelme”, dijo, con cierto atrevimiento.

Bruno Valdez aseguró que Oscar Romero fue clave en su arribo al club xeneize Telam

”En México con América jugaba 4-3-3 como ahora lo hace Boca. Mi posición natural es la de marcador central, pero si alguna vez el equipo me necesita de lateral derecho puedo hacerlo, porque ya lo hice allá”, cerró el nuevo número 25 de Boca.

Pero mientras transcurría la conferencia de prensa, simultáneamente Boca insistió en encontrarle un compañero en la zaga central a Valdéz, y para ello le ofreció casi 2.000.000 de dólares a Independiente por Sergio Barreto, poniendo en números un interés que viene desde hace un tiempo atrás. Además de ese dinero, Boca le haría a Independiente el ofrecimiento de hacerse cargo de una deuda que el club de Avellaneda tiene con el formoseño, de 23 años.

”Me incomoda esta situación, pero sobre todo por el jugador, porque es algo que debe resolverse rápidamente para bien de todas las partes”, advirtió el nuevo entrenador de Independiente, Leandro Stillitano. ”Barreto es un chico muy sano, al que conozco desde las inferiores de Independiente, y aunque está entrenando muy bien en el club, que este tema esté dando vueltas por ahí es un mecanismo que se le mete en la cabeza. Pero Sergio nunca se metió en estas negociaciones”, aclaró el técnico.

Sergio Barreto sigue en la mira de Boca RONALDO SCHEMIDT - AFP

Mientras las llegadas empezaron en Boca, también las partidas se aceleran, aunque no en las mejores condiciones para el club, ya que a la salida compulsiva del arquero Agustín Rossi se sumó este lunes la confirmación de que el volante Agustín Almendra será jugador de Rayo Vallecano, de la primera división de España.

Almendra fue virtualmente “colgado” por la directiva xeneize después de un entredicho con el anterior entrenador, Sebastián Battaglia, y hace casi un año que no ve acción en la primera de Boca, pero además se resistió a renovar su contrato, que vence el próximo 30 de junio, por lo que ya estaba en condiciones de firmar con cualquier otra institución a partir del pasado 1° de enero, y hoy se confirmó que ya lo hizo con el club español que tiene una camiseta parecida a la de River.

LA NACION