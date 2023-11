escuchar

Pasada la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, Boca se divide en dos. El plantel tiene como meta clasificarse a la próxima edición del máximo torneo a nivel continental y de eso se habla en “Boca Predio”. En “Boca Brandsen”, donde se cocinan las decisiones institucionales del club, la cabeza está puesta en las elecciones, confirmadas para el próximo 2 de diciembre. En plan electoral, Juan Román Riquelme dio una entrevista radial y sentenció: “Van a ser elecciones simples: querés seguir siendo un club de fútbol o querés que usen el club para hacer política” .

El ex número 10 de Boca y uno de los mayores ídolos en la historia del club habló con Jorge Rial en Radio 10. Siempre con la cabeza puesta en los comicios, Riquelme tiró la pelota afuera y no definió quién será el candidato a presidente de su agrupación. En los pasillos de la Bombonera se habla de Ricardo Rosica, actual secretario general. El Torero, sin embargo, tiró uno de sus tradicionales amagues: “Hasta el martes a la noche tenemos tiempo de dar la lista”, se excusó.

Juan Román Riquelme junto a Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca; el oficialismo no confirmó la integración de su lista de cara a los comicios del próximo 2 de diciembre; tiene tiempo hasta el martes para hacerlo

Riquelme añadió: “Nuestro club está de maravilla... A mí no me interesa que me lo reconozcan, me interesa que los hinchas lo sepan. Por eso repito, nadie tiene tanto poder en este país, somos todas personas. Hay que respetar a todo el mundo. Yo estoy en un club, me lo das con deuda y después de cuatro años ponemos el balance para que todos los vean y da a favor... Somos un club de fútbol. Somos los que más ganamos, llegamos a la final de la Copa, ahora tenemos otra semifinal”, enumeró el actual vicepresidente y máximo responsable del fútbol de Boca. En dos semanas, Boca enfrentará Estudiantes, en un duelo que determinará el pase a la final de la Copa Argentina.

El ex número 10 continuó con el detalle de sus logros de gestión: “Nos dieron un club con deuda. Tuvimos un año y medio de pandemia y en las cuatro copas Libertadores no cobramos adicionales para cuidar el bolsillo del socio., Trajimos a Sergio Romero, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Miguel Merentiel, Edinson Cavani. Hicimos que debuten 34 juveniles. Y tenemos un superávit de 28 millones de dólares. Algo bien habremos hecho las cosas”, reafirmó. En el caso de Merentiel, Riquelme adelantó que Boca ya le envió el documento a Palmeiras para hacer uso de la opción prevista en su préstamo y quedarse con el futbolista uruguayo en forma definitiva: “Mandamos la carta firmada para que juegue en Boca por muchos años”, dijo el ex 10.

Aunque sin nombrarlos, Riquelme se refirió también a sus adversarios políticos. La oposición tiene a Mauricio Macri (será candidato a vicepresidente) como máximo referente. Y su candidato será Andrés Ibarra, quien ya trabajó en Boca durante la gestión del ex presidente de la Nación y jefe de gobierno porteño: “Para ensuciar elecciones, ellos lo hacen perfecto. Hace 4 años estoy en el club, casi nunca tuve vacaciones. Mis amigos me dicen que estoy loco, yo les digo que estoy en el mejor lugar del mundo, es mi obligación. Yo no me meto en lo que hagan los demás. Yo hago lo que corresponde .”, agregó JRR.

Juan Román Riquelme y un típico gesto de agradecimiento a los hinchas de Boca, que lo ovacionan allí donde vaya LA NACION/Anibal Greco

Riquelme continuó: “Yo no molesto a nadie. Solo lo que hago es cuidar a mi club. Todos sabemos quién quiere al club y quien no. Seguir siendo hinchas de Boca o dejarles el club a esta gente para hacer política”. Y contó por qué decidió regresar a las oficinas de la Bombonera desde otro lugar: ya no como futbolista, sino como responsable de la gestión. “Yo volví porque los hinchas me lo pidieron, y porque River vivió los cinco mejores años de su vida. Todas estas cosas te las ocultan porque son perfeccionistas en ocultar. Cuando dije ‘Es hora de volver’ fue porque River vivió los mejores cinco años de su vida. Y encima, nos entregaron el club con deuda”.

En la entrevista con Jorge Rial, Riquelme también aprovechó para criticar a la fiscal Celsa Ramírez, la funcionaria especializada en eventos masivos que en el último año clausuró la Bombonera por supuesto exceso de aforo e investigó a Cristian Riquelme, hermano de Román. “La jueza tiene un problema con nuestro club”, opinó el vicepresidente xeneize. Y añadió: “Si vas a cancha de Boca a suspender una tribuna y a los tres días habilitás porque no encontrás nada... Después a los cinco días suspendés el estadio y a las 48 horas habilitás todo el estadio, es porque tenés un problema contra nuestro club”.

Riquelme defendió a su hermano: “ No tiene derecho a escuchar el teléfono de mi hermano, eso es privado . Sabemos que les escuchan las llamadas. Es una pena, pero hoy duele mucho lo que pasa en el país, que lo quiero mucho”. Y contó lo que ocurrió el miércoles 1 de noviembre, cuando Boca emprendió el viaje a Brasil para jugar la final de la Copa Libertadores con Fluminense en el estadio Maracaná: “El miércoles viajamos a Brasil, con la ilusión que teníamos. Mi hermano salió de su casa y una camioneta blanca lo siguió. A mitad de camino, se le atravesó y lo hizo parar. En 2002 lo secuestraron: ¡imaginate el susto que tenía!. A la jueza (por Ramírez, que en realidad es fiscal) le tengo que decir que mi familia no molesta a nadie, no puede mandar a la Policía a seguir a mi hermano con un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono. Nuestro abogado le preguntó si necesitaba el teléfono o algo y se lo dábamos, ella dijo que no. Mi hermano pensó que lo secuestraban de nuevo, pero la señora jueza (sic) que tiene un problema con mi familia, le pido que se dé cuenta de que no molestamos a nadie ”, completó Riquelme.

Una imagen poco habitual: Riquelme en el campo de juego de la Bombonera, el día que el equipo ganó la Copa Intercontinental Sub 20, este año Daniel Jayo - Getty Images South America

LA NACION