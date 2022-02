Boca: la millonaria cifra que recibirá el club de la Ribera por la venta de Rodrigo Bentancur de Juventus a Tottenham, de Inglaterra

Se confirmó la transferencia de Rodrigo Bentancur, de Juventus de Turín al Tottenham, de Inglaterra, en un anuncio que realizaron este lunes ambos clubes, a pocas horas del cierre del ‘mercado’ de invierno europeo. El monto de la operación por este jugador de 24 años, en la Juventus desde 2017, se estima en 19 millones de euros más otros 6 en variables, indicó la entidad italiana en un cable reproducido por la agencia AFP. Sin embargo, uno de los principales beneficiados por la negociación es Boca, que recibirá 7.000.000 de euros en concepto de un porcentaje del pase.

¡Hola, Rodri! 😍



Nos vemos pronto en Londres... ¡𝗩𝗔𝗠𝗢' 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗕𝗔! 🇺🇾🤍 pic.twitter.com/R27pbXTYLb — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) January 31, 2022

“Estamos felices de anunciar la contratación de Rodrigo Bentancur proveniente de la Juventus, sujeto a autorización internacional y permiso de trabajo”, lo recibió en sus redes sociales el club inglés, que también confirmó que el volante firmó un contrato hasta 2026.En las cuatro temporadas y media en la que Bentancur jugó en Juventus, participó en 181 partidos, anotó tres goles, dos en la Serie A y uno en la Copa de Italia, además de 17 asistencia y un 89 por ciento de efectividad en los pases, anunció el club turinés.

En abril de 2017, Bentancur fue vendido a Juventus por 9.500.000 de euros, en ese momento unos 10,4 millones de dólares. Y los xeneizes, en una gestión encabezada por Daniel Angelici (el presidente por entonces) y el mánager Juan Simón, se había asegurado un porcentaje de una futura venta. Bentancur fue una de las mejores ventas en la historia xeneize, solo detrás de las de Fernando Gago (U$S 27.000.000 a Real Madrid), Carlos Tevez (U$S 20.000.000 a Corinthians), Walter Samuel (U$S 19.000.000 a Roma), Ever Banega (U$S 18.000.000 a Valencia), Juan Román Riquelme (U$S 13.000.000 a Barcelona) y Jonathan Calleri (U$S 12.000.000).

Rodrigo Bentancur con la camiseta de Boca, donde hizo las divisiones inferiores Marcelo Manera - LA NACION

El futbolista surgió de las divisiones inferiores de Boca, debutó en la primera división el 20 de enero de 2015 en un partido amistoso ante Vélez y, oficialmente, el 9 de abril de ese año frente a Montevideo Wanderers por la Copa Libertadores de América.

Fue en su momento un caso curioso, porque Bentancur era muy valorado por Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo lo ponía de titular como interior en su esquema 4-3-3 y el volante uruguayo no jugaba en un gran nivel, pero está claro que el DT le veía potencial. A tal punto que el DT pretendía retenerlo hasta el final del torneo y no cederlo al seleccionado Sub 20 de Uruguay para el Mundial que se realizó en Corea del Sur.

”Bentancur fue el jugador de la Juventus que más recuperaciones realizó, con un total de 205 y 147 pases interceptados”, agregó en su comunicado la Juventus.

Rodrigo Bentancur ante Giovani Lo Celso, por la Copa América 2021 Eraldo Peres - AP

En su etapa ‘bianconera’, Bentancur se convirtió en un jugador clave de las alineaciones de la Juventus, siendo el jugador que más partidos jugó con la camiseta blanquinegra con un total de 133, los mismos que el argentino Paulo Dybala . Como turinés, Bentancur cierra su etapa con tres títulos de la Serie A, dos Copas de Italia y tres Supercopas italianas.

El Tottenham, por su parte, precisó que el futbolista ha firmado un contrato hasta 2026, aunque el pase está “sujeto a autorización internacional y permiso de trabajo”. Bentancur se unirá a los ‘Spurs’ tras el partido de la selección uruguaya contra Venezuela que se disputará el martes en Montevideo, valedero para la clasificación mundialista.

Bentancur en Juventus

No será el único jugador que vuele de Turín a Londres, ya que ambas entidades anunciaron también la cesión a los ‘Spurs’ del delantero sueco Dejan Kulusevski, de 21 años. La Juventus cede al delantero a Tottenham hasta junio de 2023, fecha en la que los ‘Spurs’ deberán ejecutar una cláusula de compra si se dan ciertos criterios deportivo. El Tottenham pagará 10 millones de euros por la cesión y 35 más si se ejecuta la compra, según las cifras ofrecidas por la Juventus.