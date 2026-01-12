La lesión de Rodrigo Bentancur sacude a Uruguay y preocupa a Bielsa rumbo al Mundial 2026

Las noticias que llegan desde Inglaterra no son nada alentadoras para Marcelo Bielsa ni para la selección uruguaya. A poco más de cinco meses del inicio del Mundial 2026, una lesión grave volvió a poner en jaque a uno de los pilares del mediocampo celeste: Rodrigo Bentancur.

El volante de Tottenham Hotspur, con pasado en Boca y socio habitual de Cristian Romero, sufrió un desprendimiento del bíceps femoral que requerirá intervención quirúrgica y abre un escenario de incertidumbre de cara a la Copa del Mundo.

El episodio se produjo el miércoles pasado, durante la derrota de los Spurs por 3-2 ante Bournemouth, por la Premier League. Bentancur abandonó el campo de juego a los 86 minutos, visiblemente dolorido, luego de estirar la pierna derecha para cortar un pase largo de Antoine Semenyo cuando el partido estaba igualado 2-2.

Bentancur en acción ante Venezuela EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

Aunque intentó continuar, terminó pidiendo asistencia médica con gestos de preocupación y se retiró entre aplausos del público, reemplazado por Archie Gray.

Apenas finalizado el encuentro, el entrenador de los Spurs, Thomas Frank, encendió las alarmas. “Rodrigo tiene una lesión en los isquiotibiales y parece ser más grave de lo que esperábamos. Todavía no sabemos los plazos”, declaró el técnico danés. Con el correr de las horas, el diagnóstico confirmó los peores presagios: desprendimiento del bíceps femoral, una lesión compleja que, en este caso, obligará a pasar por el quirófano.

Bentancur ya se perdió el partido de FA Cup ante Aston Villa, que terminó con derrota y eliminación para Tottenham, y será operado en los próximos días. Los tiempos estimados de recuperación oscilan entre tres y cuatro meses, dependiendo de la evolución postoperatoria. En el mejor de los escenarios, el mediocampista podría volver a entrenarse a fines de abril o principios de mayo, con escaso margen para recuperar ritmo competitivo antes del Mundial.

Bentancur es una pieza clave en el esquema de Marcelo Bielsa ANDER GILLENEA - AFP

El impacto de la noticia es profundo en el entorno de la selección uruguaya. Bentancur es una de las piezas estructurales del equipo de Bielsa: equilibrio, primer pase, lectura táctica y despliegue físico. En el esquema del entrenador rosarino, su rol es clave para conectar la salida limpia con la presión alta y la transición ofensiva, siempre cerca de Federico Valverde. Más claro: no es un jugador fácilmente reemplazable.

Además, el calendario aprieta. Según el reglamento de FIFA, las selecciones deberán presentar una lista preliminar de futbolistas elegibles el 1° de abril, mientras que los clubes estarán obligados a liberar a los convocados a partir del 25 de mayo. La nómina definitiva deberá oficializarse en los primeros días de junio. Bentancur llegará, si todo sale bien, con poco rodaje y tras una recuperación que no admite apuros: forzar los plazos implicaría un riesgo alto de recaída.

La preocupación se potencia si se observa el historial físico del futbolista. En febrero de 2023 sufrió la lesión más grave de su carrera: rotura de ligamentos cruzados, que lo mantuvo 255 días fuera de las canchas. Luego padeció problemas de aductores y una lesión ligamentaria en el tobillo, justo cuando regresaba de aquella larga inactividad. La continuidad nunca fue sencilla para Bentancur, aunque cuando está sano, su jerarquía resulta indiscutible.

APLAUSOS PARA BENTANCUR. El uruguayo saltó a cabecear y cayó desplomado en el área. Lo retiraron en camilla después de casi 10 minutos de atención médica. pic.twitter.com/gy8M0QYoiD — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2025

En la actual temporada con Tottenham, el volante de 28 años disputó 28 partidos, con un gol, una asistencia y cinco amonestaciones, todas en la Premier League. Fue titular en la mayoría de los encuentros y una referencia dentro de un equipo que atraviesa una campaña irregular y se ubica lejos de los puestos de protagonismo.

Mientras tanto, la Celeste mira de reojo el calendario y hace cuentas. Uruguay debutará en el Grupo H del Mundial el 15 de junio frente a Arabia Saudita, en el Hard Rock Stadium de Miami; luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase ante España, en Guadalajara, el 26. Para llegar competitivo, Bentancur necesitará no solo recuperarse, sino también sumar minutos de alta exigencia en un tramo final de temporada que hoy aparece comprometido.