escuchar

El flyer se publicó el sábado por la noche en la cuenta de Instagram de su agrupación y superó los 10.000 “Me gusta” en menos de 24 horas. Se titulaba “las 10 propuestas del 10″ y repasaba los principales puntos de la plataforma electoral de Juan Román Riquelme de cara a las elecciones de este domingo, en las que actual vicepresidente del club, acompañado por Jorge Amor Ameal, buscará vencer en las urnas al binomio integrado por Andrés Ibarra y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

Este lunes, el ídolo concedió su última entrevista previa a los comicios del 3 de diciembre y centró su discurso en cinco de esos diez “mandamientos” con los que buscó diferenciarse de la oposición y convencer a los más de 98.000 que figuran en el padrón de que lo respalden con su voto: no a las sociedades anónimas deportivas, la política fuera del club, más obras en Boca Predio, más juveniles promovidos a Primera y más refuerzos de jerarquía internacional (“Vidal nació para jugar en Boca”, deslizó). A su vez, respondió sin despejar interrogantes cuando le preguntaron sobre el posible retorno al club de su padre futbolístico, Carlos Bianchi.

Al igual que en 2019, Riquelme eligió el programa de Jorge Rial para cerrar su campaña en los medios (el miércoles, a las 20, encabezará un acto en el Polideportivo Brian Toledo de Los Polvorines). El escenario, esta vez, fue el programa “Argenzuela” de CN5, señal de cable opositora al macrismo donde Román se mostró cómodo sobre la arena política. Manejó los tiempos de la charla, las risas, los silencios. Y aprovechó la complicidad del conductor para sus principales bastiones de cara a las elecciones.

El actual vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, durante su paso por C5N

Riquelme comenzó haciendo un balance de sus cuatro años al frente del área fútbol, en los que Boca consiguió seis títulos (media Superliga, cuatro copas nacionales y una Liga Profesional) y no pudo conseguir el sueño de la Copa Libertadores. Más sereno que de en sus anteriores apariciones públicas, aunque nuevamente en clave electoral, Riquelme sacó pecho por los logros obtenidos y, parafraseando a su mentor político Sergio Massa, advirtió que el domingo se pondrán en juego dos modelos de institución: “un club de fútbol o un club privatizado” y en manos de unos pocos.

“Yo entiendo que se hablen muchas cosas, pero fijate que nadie discute que estos cuatro años fueron maravillosos. De la oposición nadie sale a decir que somos el club que más finales jugó, que somos el club que más títulos ganó, o que han debutado 34 chicos. Nadie dice que nos dieron un predio deportivo abandonado (por el Centro de Entrenamiento de Ezeiza) y que teníamos la pileta más grande de Ezeiza, porque cada vez que llovía se inundaba todo”, enumeró. E insistió: “Tenemos las elecciones más simples de la historia: el hincha puede elegir entre seguir siendo un club o que te arranquen el corazón. Porque esa es la verdad. Estos señores (por la oposición) se lo van a vender a tres extranjeros, no seremos más parte ni dueños del club”, aseveró, en modo campaña del miedo.

Riquelme, en su palco, en el partido de Boca vs. Union, el 20-10-23 Fotobaires

Riquelme destacó las obras que se hicieron en Boca Predio y en el campo de juego de la Bombonera, y recalcó que “Boca volvió a ser un club deportivo”, con muchas disciplinas nuevas que habían sido “cerradas” durante la presidencia de Daniel Angelici. Sin embargo, a la hora de diagramar su lista, el ídolo decidió dejar de lado a los presidentes de los departamentos de Obras (Carlos Navarro) y Deportes Amateurs (Martín Mendiguren), principales laderos de Jorge Ameal. Más allá de sus diferencias políticas, uno de los motivos por los que Riquelme resolvió marginar a Navarro de la boleta oficialista habría tenido que ver con la falta de avances en el proyecto de ampliación del estadio “Bombonera 360″, que proponía adquirir las dos medias manzanas sobre la calle Iberlucea y construir una cuarta tribuna lateral en la actual zona de palcos.

En ese sentido, Riquelme descartó de cuajo la posibilidad de construir un Templo nuevo (”por más que te vayas a la esquina, a dos cuadras o a diez, se termina nuestro club y nuestra historia, se pierde todo”, dijo, en clara alusión a la propuesta del macrismo) y prometió que él mismo hablará con los 48 frentistas para intentar llegar a un acuerdo por la compra de sus propiedades: “A partir del día 4 (de diciembre) iré a golpear la puerta de cada vecino, ver si tengo la suerte de que me reciban y sentarme a tomar un mate con ellos. Si uno solo me dice que no, tendremos la Bombonera en el mismo lugar que la tenemos hoy, y con la misma capacidad”.

Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme otra vez juntos, en la despedida del 10 de Boca Prensa Boca

En medio de su discurso preelectoral de Riquelme tampoco faltaron las críticas a la oposición, los palos contra Mario Pergolini (“en 2019 le dije a Ameal que él era de la contra”) y denuncias sobre una supuesta persecución judicial impulsada por el macrismo, hacia el propio club y contra su hermano Christian, involucrado en una causa por presunta reventa de entradas. Reveló que en 2019 Mauricio Macri lo tuvo “siete horas sentado en la Quinta de Olivos” intentando convencerlo para que apoye a Cristian Gribaudo en las elecciones de fin de año (finalmente apoyó a Ameal) y que a mediados del 2022 el expresidente de la Nación volvió a contactarse con él para sugerirle la contratación de Almoez Alí, el 9 de la selección de Qatar.

“Me dijo que si no llevaba a ese jugador se iba a complicar que siguiéramos teniendo a Qatar (Airways) de sponsor en la camiseta. No lo trajimos y nos quedamos sin sponsor”, contó. Y bajo línea: “Le pido a la oposición que termine con tanta suciedad y que los hinchas puedan vivir una fiesta. Ya pasaron una línea, tan sucios no se puede ser. El domingo hay que disfrutar, soñamos con ser más de 57.000 votantes, que es el récord que tiene el Barcelona (57.088, en 2010). Ahora lo único que esperamos es que ningún otro juez moleste a los hinchas y que no quieran suspender a dos mil, tres mil o cuatro mil votantes. Basta de suciedad, votemos”, enfatizó.

Román no hizo grandes promesas, ¿y dejó abierta la puerta a un probable retorno de Carlos Bianchi a Boca para 2024?. “Carlos es nuestro ídolo, es quien nos enseñó a competir. Él cambió la mentalidad de nuestro club, nos hizo creer que ganar la Copa Libertadores era simple. Es más que un entrenador para mí, mucho más que eso. ¿Si va a grabar un vídeo en apoyo a mi candidatura? Yo no voy a usar a nadie. Pero es una persona a la que quiero mucho y a la que veo siempre muy bien. Ama el fútbol y es una persona muy ordenada”, lo elogió. Todo un mensaje político en medio de un fuerte clima electoral.