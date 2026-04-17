El superclásico se presentó con diez artistas en escena: dos campeones del mundo y Tapia como “dueño de casa”

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes hablaron en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, sobre el superclásico del próximo domingo en el estadio Monumental. Los campeones del mundo fueron los protagonistas principales de un evento que tuvo una decena de personas en escena y contó con el cierre del “dueño de casa”: Claudio “Chiqui” Tapia.

Los casi 45 minutos de conferencia de prensa transcurrieron a pura sonrisa y con varios partidos en uno: se presentaron el Superclásico del torneo Proyección -las reservas se enfrentarán el miércoles- y su análogo de fútsal, que se disputará este sábado en el complejo Benito Quinquela Martín, de La Boca. También hubo tiempo para que Tapia elogiara al arbitraje argentino -ante la atenta mirada de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, presente en la platea, y su secretario técnico, Fernando Rapallini-. El presidente de la AFA, último en subir al estrado, celebró que por primera Argentina presente “tres árbitros de campo, cinco asistentes y uno de VAR” en el próximo Mundial. Sonó a respuesta para todos aquellos que critican el desempeño de los hombres de negro semana a semana.

Gonzalo Montiel (River) y Leandro Paredes (Boca) Liga Profesional de Fútbol

Darío Herrera, el encargado de hacer cumplir el reglamento, también dio unas palabras en la presentación del partido de los partidos. O el “clásico más importante del mundo”, como lo definió Juan Román Riquelme, también invitado a dar su mensaje. “Ser parte de esto es divino. Muy especial. Tenemos un hermoso equipo que va a entrar a la cancha igual que los jugadores. Nos vemos”, dijo el referí.

Tapia ingresó al final, luego de que lo microfonearan para la ocasión. Y tras las intervenciones -breves- de Stéfano Di Carlo (presidente de River) y Juan Román Riquelme (presidente de Boca). Hizo chistes luego de darles la bienvenida a ambos (“No sé que están jodiendo acá a la derecha”, bromeó, en complicidad con Montiel y Di Carlo, a quienes tenía del otro lado). Agradeció a todos los presentes y dio datos duros sobre el partido: “Hay 150 medios acreditados. Se va a ver por 160 países. Es el clásico 266″. Más tarde, a la hora de las fotos, Tapia regaló banderines de la AFA a los presidentes de River y Boca. Como si fuera un futbolista y se estuviera saludando con ambos en la mitad de la cancha.

Leandro Paredes, futbolista de Boca Liga Profesional de Fútbol

A continuación, las reflexiones de Leandro Paredes y Gonzalo Montiel en la conferencia de prensa previa al Superclásico.

Sobre el árbitro

Montiel: “Primero, del árbitro creo que hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide. Sobre el campo, un poco lo que se vio. No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos equipos”.

Acerca del campo de juego en malas condiciones y el árbitro Herrera

Paredes: “Al final el campo va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol. Condiciona un poco. Respecto al árbitro, lo dije ayer. No tengo que opinar de nada. No creo en la mala intención de nadie”.

"DEL ÁRBITRO CREO QUE HAY QUE TENER UN POQUITO MÁS DE RESPETO Y SOBRE EL CAMPO UN POCO LO QUE SE VIO... NO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES"



👀 Gonzalo Montiel fue consultado sobre las declaraciones previas de jugadores de Boca acerca de la designación de Herrera para el Superclásico… pic.twitter.com/oRmDkyzqUN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

¿Qué partido esperan?

Montiel: “Difícil. Es un clásico. A cualquier jugador le gustaría jugar. Va a ser muy trabado. Los clásicos se juegan así. Trataremos de imponer nuestra idea de juego.

Paredes: “Sabemos que son partidos aparte. Que uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la manera que queremos. Pero siendo un clásico siempre se dan diferente. Trataremos de hacerlo lo mejor posible para traer un resultado a casa”.

¿Apostaron algo?

Montiel: “No apostamos. Obviamente que nos conocemos de chiquitos. Compartimos mucho tiempo en la selección. Hoy somos rivales y el domingo es el superclásico. Estamos en distintos equipos”.

Paredes: “Para mí es un placer. Nos conocemos de muy chicos. Hemos conseguido cosas importantes juntos. Va a ser un placer. Disfruto mucho porque es gente que me ha ayudado a conseguir cosas importantes”.

Stéfano Di Carlo (River), Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA) y Juan Román Riquelme (presidente de Boca)

Jugar sin visitantes

Paredes: “Siempre se extraña al hincha de Boca. Son un apoyo muy grande a todos los lugares donde vamos. Ojalá podamos darle una alegría”.

Sensaciones del Superclásico

Montiel: “Mucha adrenalina, tanto para mí como para cualquier jugador. No hay nada más lindo que jugarlo, más en nuestra cancha, con nuestra gente. Trataré de disfrutar”.

La sonrisa de Gonzalo Montiel, jugador de River Liga Profesional de Fútbol

Cómo motivarse siendo campeón del mundo

Montiel: “Es como la vida misma. Esto sigue. En particular, tengo el deseo de seguir ganando cosas, ser competitivo. No me gusta perder a nada. Tengo el deseo y la ilusión de poder seguir ganando cosas”.

Paredes: “Vivir la sensación que se puede vivir ganando cosas importantes. Ese es el deseo. Por algo volví al club, esto también me movilizaba. Volver a tener esa sensación. Es uno de los partidos más importantes de nuestras carreras”.

Penales

Montiel: “Si me toca jugar, lo voy a patear yo”.

Paredes: “Seguramente sea yo el que patee. Me siento muy bien, muy cómodo. Ascacibar y Delgado me hacen las cosas muy fáciles. Trato de disfrutar de los compañeros que tengo”.

¿Boca está un paso arriba?

Montiel: “Hace siete que no perdemos, pero tenemos que seguir creciendo como equipo. Seguir mejorando. Agarrando la idea de juega que nos pide el entrenador. El superclasico es un partido aparte para nosotros. Va a ser una final. No importa si jugás bien o jugás mal. Queremos ganar”.

Paredes: “Cuenta poco cómo llegue cada equipo. Es un partido aparte. Este momento nos hace llegar con más confianza, con más ganas. Pero, después de ahí, el Superclásico es un partido totalmente aparte.

Un clásico que recuerden

Paredes: “Tuve la suerte de jugar muchos clásicos en inferiores. Hay muchísimos recuerdos. Muchísimas cosas positivas. El que más recuerdo es el último en la cancha de Boca. El que más disfruté. ¿Primera cuando era chico? La Libertadores, el día de Carlitos en el Monumental. Y la clasificación a esa final".

"LA #Libertadores DEL DÍA DE CARLITOS EN EL MONUMENTAL" - "EL QUE HIZO PONZIO DE TIRO LIBRE, JUSTO ME TOCÓ IR DE ALCANZAPELOTAS"



🔙 Los Superclásicos que más marcaron a Gonzalo Montiel y Leandro Paredes como hinchas



📌 Y vos... ¿Cuál es el River vs. Boca que más recordás? pic.twitter.com/6w3AIm5dP3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Montiel: “Miraba muchos partidos de chico. Me acuerdo del que hizo Ponzio de tiro libre. Me tocaba estar de alcanzapelotas. Lo vi en vivo”.

El Mundial, la cabeza y las lesiones

Montiel: “Hay que vivir el presente, el día a día. Tenés que rendir en tu club, en tu equipo. Después, si viene la citación va a ser una felicidad. Lo principal es rendir en tu club”.

Paredes: “No pienso en las lesiones. En el Mundial anterior cada vez que pensaba, me dolía. Trato de vivir mi vida y mi carrera muy tranquilo. Cuando llegue la citación, pensar en el Mundial”.

El Superclásico de la Reserva

Como el miércoles se jugará en Boca Predio el Superclásico del Torneo Proyección se hicieron presentes Santiago Espíndola (River) y Dylan Gorosito (Boca) para hablar de ese partido. “Se espera con muchas ganas de estar ahí y dar lo mejor. Esta semana va a ser especial para nosotros”, dijo Espíndola. “Montiel es un crack. Va a ser un partido especial, muy duro. Lo esperamos con ansias”, replicó Gorosito.

River vs. Boca en futsal

En tren de promociones, también se colgaron del Superclásico de primera dos representantes del futsal, que tendrá su propio derbi este sábado en La Boca. Hablaron Francisco Taliercio (Boca) y Lucas Leichner (River). “Tengo una historia con Paredes. Hablábamos antes de la anécdota de chicos. Compartimos el club Parque con Lea. Compartimos ese proceso de fútbol infantil. La unión desde ese club y la oportunidad de representar los mismos colores el día de hoy”, dijo Taliercio. “Siempre seguimos al plantel. Esperemos hacer un buen partido este finde”, agregó Leichner.

Luego hizo su aparición Claudio “Chiqui” Tapia. “Presidente... acá estamos”, lo invitó Rubio, el maestro de ceremonia. Hubo algunos aplausos: “Bienvenidos a la casa de los campeones del mundo. Es un día importantísimo. Poder tener la presentación del Superclásico, del clásico más importante del mundo (...). Poder disfrutar de este gran partido entre todos, tener la posibilidad de que un árbitro mundialista lleve adelante este partido, que sin dudas es el más importante del mundo. Para todos es un honor. Que entendamos que esto es una fiesta del fútbol. Somos rivales, no enemigos. Que sea la fiesta del fútbol que todos queremos. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Cachete. Gracias, Leandro”, cerró.

Di Carlo y Riquelme, al frente

Más tarde, invitó a subir al estrado a Di Carlo y Riquelme, quienes también hablaron. “Agradecerles a todos los presentes, a los dos presidentes, al de la casa y al de Boca Juniors. Siguiendo la línea, lo que destacaba antes el presidente: la trascendencia de este partido. Histórico. De nuestro lugar, generar todas las condiciones y el mejor marco posible”, aseguró el máximo dirigente de River.

“¡Buen día! Felicidad. Porque el Superclásico es único. Sea en nuestra casa o en la de ellos. Que la gente disfrute mucho. Se ve en todo el mundo. Eso hace que sea el clásico más importante del mundo, por lo menos para mí. Esperemos que sea una fiesta. Es fútbol. Que gane el que juegue mejor", aportó Riquelme.

"ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO, QUE GANE EL QUE JUEGUE MEJOR". Juan Román Riquelme en la previa del River - Boca.



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Y Tapia terminó el acto invitando a Herrera para las fotos y celebrando que el arbitraje argentino tendrá récord de presencias en el próximo Mundial Subió Herrera -otra vez- al estrado. Y hubo fotos. Entre los tres presidentes (Di Carlo, Tapia, Riquelme) y entre los dos campeones del mundo, Paredes y Montiel. Más fotos. El domingo a las 17 será el tiempo de la pelota.