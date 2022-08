Boca: Marcos Rojo sufrió un desgarro en el soleo de la pierna derecha y se perderá varios partidos

Malas noticias para Marcos Rojo y Boca. El defensor no sólo no pudo jugar ante Patronato, en Paraná, sino que este lunes además se supo que se perderá varios partidos. El club entregó en sus redes sociales el parte médico, en el cual especifica: “lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha”. Por este desgarro, el central zurdo se perderá varios encuentros. Si bien cada lesión es particular, estaría inactivo 21 días y después habría que ver el tiempo que le demanda retomar el ritmo de la competencia mediante los diferentes entrenamientos antes de ser tenido en cuenta nuevamente por el cuerpo técnico.

Esta lesión le cae a Rojo justo en un momento en donde había tomado oficialmente la capitanía de Boca. Tras la salida de Carlos Izquierdoz luego de la polémica eliminación del equipo xeneize en la Copa Libertadores ante Corinthians y que desencadenó en el despido de Sebastián Battaglia, el central zurdo -que le había convertido goles a San Lorenzo y Talleres de Córdoba, deberá entrar en un impase.

#ParteMédico



Marcos Rojo: lesión muscular grado II en el soleo de la pierna derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/K3kok6ItVK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 1, 2022

Rojo había vivido días convulsionados porque había sido uno de los referentes, junto con Izquierdoz, Darío Benedetto, Pol Fernández y Frank Fabra, que había participado de la reunión por los premios con el Consejo de Fútbol previo a los partidos decisivos con Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Acto seguido del despido de Battaglia, en la presentación del interinato de Hugo Ibarra ante San Lorenzo, anotó un gol de cabeza y fue a saludar al Cali, que estaba en el banco de los suplentes. Una clara señal de respaldo al compañero y una señal de protesta contra Ibarra y Riquelme por haber marginado a Izquierdoz de la titularidad.

Tras la pésima actuación en Paraná, en donde fue goleado por Patronato por 3-0, Boca continúa perdiendo jugadores. Porque se aguardaban los resultados de los estudios a los que se sometió Marcos Rojo: el capitán padece un desgarro y Hugo Ibarra no contará con él por aproximadamente 21 días, por lo que no estará ante Platense, Agropecuario (Copa Argentina), Racing ni Rosario Central.

Era una fija en la zaga central que enfrentaría al Patrón. De hecho, se movió junto a sus compañeros durante el precalentamiento, actividad en la que sintió una molestia muscular y se decidió que Facundo Roncaglia lo reemplazara como titular. Suele ser una constante en Rojo: aunque hace rato ya adaptó su físico a la intensidad del fútbol argentino (los primeros seis meses de 2021 los pasó en la camilla), cuando aparece alguna anormalidad en sus piernas es sinónimo directo de estar varias semanas afuera.

Marcos Rojo estará inactivo al menos 21 días Prensa Boca

Y así será a partir de este lunes. Una vez retornado de la pesadilla que vivió el equipo en Entre Ríos, el exzaguero del seleccionado nacional fue rápidamente enviado a realizarse los estudios que, finalmente, arrojaron una “lesión muscular grado 2 en el sóleo de la pierna derecha”, según informó el parte médico oficial de la institución.

Como Nicolás Figal sigue lesionado y Gastón Ávila fue transferido, los centrales disponibles que le quedan a Ibarra son Carlos Zambrano y Facundo Roncaglia, que recién se sumó como refuerzo. Ambos, justamente, no hicieron un buen partido ante Patronato.