AFA suspendió por cuatro fechas a Marcos Rojo tras su expulsión ante River y el insulto al árbitro

Una mala noticia para Marcos Rojo. Luego de que ser expulsado en el clásico que el último domingo terminó en victoria de River por 2 a 0 en Avellaneda, el defensor de Racing recibió cuatro partidos de suspensión. El Tribunal de Disciplina de AFA comunicó este jueves que el zaguero deberá ausentarse de los últimos tres partidos que afrontará la Academia en la etapa de grupos del torneo Apertura y en un potencial compromiso de los octavos de final.

La suspensión al ex futbolista de Boca fue severa debido a su juego brusco, y también por lo que le dijo al árbitro Sebastián Zunino en el Cilindro de Avellaneda luego de que el referí le mostrara la tarjeta roja. A los 34 minutos de la segunda etapa el defensor aplicó, sin disputa de la pelota, un golpe en la cara a Lucas Martínez Quarta. La agresión no fue observada por el juez, que estaba de espalda, pero intervino el VAR, a cargo de Ariel Penel, y después de revisar la jugada en el monitor Zunino no dudó y comunicó su decisión a micrófono abierto. “Sos un hijo de re mil p...”, lanzó Rojo, desencajado, luego de quitar del camino a su compañero Gastón Martinena para insultar al árbitro. Santiago Sosa miraba a un costado y lo sacó de escena cuando el agresor quedó cara a cara con el árbitro.

La expulsión a Rojo frente a River

La situación fue relatada en el informe que Zunino presentó al Tribunal de Disciplina, que suspendió por cuatro fechas al zaguero. Rojo se perderá los cruces con Aldosivi, Barracas Central y Huracán (éste, postergado de la fecha 9) y el octavo de final en caso de que la Academia avance de ronda; por ahora marcha 9º en la zona B, un puesto debajo del último de clasificación.

Luego de la expulsión, Rojo se retiró abucheado de la cancha, pero por su relación con Boca ya estaba fuera de la simpatía del público de Racing. Además, este miércoles anduvo entre risas con un adversario, su ex compañero en Boca Cristian Medina, después de que la Academia perdiera como local contra Botafogo por la Copa Sudamericana, otra conducta que molestó a los hinchas blanquicelestes.

A mediados de año se le vencerá el contrato, pero el descontento en Avellaneda puede anticipar el final. También las lesiones generan críticas al defensor, que no estuvo disponible en seis de los 14 partidos del Apertura y acumula tres desgarros desde que firmó con Racing, incluida una cláusula de productividad.

Marcos Rojo suma 13 tarjetas rojas en su trayectoria, de las cuales recibió dos en Racing; a los 36 años, le quedan dos meses y medio de contrato en Avellaneda. Manuel Cortina

En su carrera el futbolista vio en 13 ocasiones la tarjeta roja: 5 en Sporting Lisboa, 4 en Boca, 2 en Racing, 1 en Spartak (Rusia) y 1 en la selección argentina. En la Academia había sido expulsado ante Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores del año pasado.

Rojo fue expulsado en tres ocasiones frente a River. La primera, el 3 de octubre de 2021 en el Monumental, por la segunda tarjeta amarilla, apenas a los 16 minutos. La segunda, el 11 de septiembre de 2022 en la Bombonera, por una patada voladora al uruguayo Nicolás De la Cruz con el tiempo cumplido. Y la tercera, la del último domingo. En Boca se perdió la final de la Copa Libertadores de 2023, contra Fluminense, por estar suspendido a raíz de una tarjeta roja.