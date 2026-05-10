Estudiantes y Racing, en un duelo crucial por los octavos de final del Torneo Apertura

Estudiantes y Racing se cruzan en una de las llaves de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Pincha terminó la fase regular como el mejor de la zona A, con 31 puntos, mientras que la Academia se clasificó desde el octavo puesto del grupo B, la última plaza disponible para disputar este encuentro, con 21. El ganador del encuentro se enfrentará a Rosario Central en uno de los cuartos de final.

Con el arbitraje de Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, protagonizan un atractivo duelo en el estadio UNO de La Plata pese a sus realidades contrastadas: el cuadro platense no pierde hace ocho encuentros y el de Avellaneda no ganó en los últimos siete, incluyendo los de Copa Libertadores y de Sudamericana, respectivamente.

Alan Forneris se dio cuenta enseguida que algo no andaba bien en su rodilla izquierda, misma sensación de compañeros y el médico: fue reemplazado a los 25 minutos por Bruno Zuculini. Captura

Se esperaba, igualmente, un duelo disputado, aunque no tan temprano, desde el sorteo: Santiago Sosa se opuso a la decisión de Martínez Beligoy de que, por razones de seguridad, Facundo Cambeses comenzara atajando en el arco donde afectaba el sol de frente. El volante discutió y ganó la pulseada de sortear los lados, aunque perdió en el vuelo de la moneda y su arquero debió ir, finalmente, hacia ese lugar.

Una vez que la pelota empezó a rodar, el público local volvió a apuntar al mismo protagonista al que le dedicó un cántico con insultos durante el calentamiento: Marcos Rojo, surgido en el club pero con su pasado en Boca a cuestas, fue chiflado cada vez que tocó el balón.

A excepción de un remate débil de Facundo Farías que demandó la ligera estirada de Cambeses (utilizó una gorra hasta que dio la sombra), el local comenzó el cotejo mucho más incómodo ante un adversario que tuvo un blanco claro: atacarlo al lateral derecho Eros Mancuso con las escaladas de Gabriel Rojas, las triangulaciones generadas en ese costado izquierdo y el lanzamiento de repetidos centros, aunque sin situaciones.

CAMBIO OBLIGADO EN RACING: Forneris cayó mal y pidió el cambio ❌



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A los 25 minutos, una mala noticia para la visita. En un forcejeo para que Farías superara la línea de fondo en su intento por desbordar, Alan Forneris sintió algo en su rodilla izquierda. Inmediatamente, comenzó a gritar y lamentarse, tomándose la cara y recibiendo el rápido consuelo de Rojo. Los médicos hicieros pruebas que bastaron para sugerir el cambio, por lo que ingresó Bruno Zuculini.

A los 39 minutos, apareció la jugada más peligrosa del primer tiempo y la tuvo Racing. En medio de un desarrollo muy cauto y tras una rápida combinación por el centro, apareció un pase filtrado de Matías Zaracho para que Adrián Martínez tuviera el mano a mano, pero su derechazo se abrió demasiado.

La escalada de Eros Mancuso, que se animó a rematar desde media distancia sobre el final del primer tiempo: fue el hombre apuntado por Racing para doblegar mediante la verticalidad de Gabriel Rojas. Estudiantes De La Plata

Se terminaron yendo al descanso mediante la búsqueda de media distancia: por el lado académico fue Gastón Martirena el que probó, pero también lejano al arco; en el equipo pincharrata, Mancuso se atrevió a un disparo que sí requirió la firmeza de Cambeses, aunque ninguno de los dos generó verdadero peligro.