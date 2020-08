Mario Pergolini y el elogio para Juan Román Riquelme Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Si alguien podía imaginar que la relación entre Juan Román Riquelme y Mario Pergolini no es de lo más saludable, las últimas declaraciones del conductor de TV y radio sobre el ex futbolista terminaron por ahuyentar todos esas versiones que aseguraban que iban a explotar en Boca: "Riquelme, por su forma de jugar y de vivir, sería equiparable con un músico más clásico y virtuoso como Mozart o el Indio Solari".

La mirada de Pergolini, que comparten la vicepresidencia de Boca junto con Riquelme, no es una más dentro de una conducción xeneize que siempre está bajo la lupa por contar con personajes de carácter. Estas declaraciones reforzaron las versiones que indicaban que no existía tal pelea entre ambos. Incluso, en la charla con el programa De Taco aprovechó para hacer un paralelismo similar con Diego Maradona: Cualquiera que te produzca lo mismo que Maradona en el mundo de la música es comparable. Diego, por lo que sabemos de su vida, podría estar más cerca del estereotipo de una estrella de rock: ¿Jagger? ¿Richards?".

Estas comparaciones de Riquelme con diferentes íconos de la música, no son nuevas, ya que Andrés Calamaro, hace un tiempo escribió sobre el hoy vicepresidente de Boca: "Reúne estas virtudes (armaba juego, tenía buen control y buena gambeta en poco espacio), pero Juan Román elige mucho a quién le ceba mate con facturas. Unos niveles insólitos, es el Indio Solari del fútbol argentino y mundial... Y eso que tengo amistad con mucha gente del fútbol".

Pergolini, además, contó qué representa Boca para su vida: "Voy a la cancha desde chiquito. Lloré, reí y grité hasta la afonía. Si alguien me preguntara qué es lo que más me representa no diría ni la radio, ni la tecnología, ni la música: diría ser de Boca", reveló.

Y finalizó: "La madrugada del día que ganamos las elecciones entré al estadio, que estaba a oscuras, miré mis plateas que comparto con mis hijos y me emocioné porque entendí que puedo dejar algo, una impronta o tal vez una modificación en el club, sobre todo porque uno nunca sabe, por suerte, dónde te llevará la vida".